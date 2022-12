نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومي 13 الجديد كليا من شركه شاومي وتعرف علي مواصفات الهاتف وسعره في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاومي 13 الجديد كليا من شركه شاومي وتعرف علي مواصفات الهاتف وسعره

شاومي 13 من اهم الهواتف الحديثة التي تم إطلاقها حديثا في نهايه العام الحالي. والذي تم الإعلان عنه في خلال هذه الأيام عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم الإعلان عن الهاتف عبر الصفحة الرسمية لشركه شاومي علي موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من الهواتف الحديثا من قبل الشركات الأخري. والتي ثار التساؤل علي هذه الهواتف كثيرا عبر مواقع التواصل. ومن اهم هذه الهواتف آوبو رينو 6 5 جي الجديد ومعرفه اهم مواصفاته ومميزاته وسعره الحالي. كما تم الإعلان حديثا أيضا عن أيفون 14 بلس الجديد كليا من ابل وتعرف علي الهواتف ومواصفاتها والأسعار المعلن عنها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح وشرح الهاتف بالتفصيل ومعرفه جميع مواصفاته التي أعلنت عنها شركه شاومي. كما سوف نقوم أيضا بالإعلان عن سعر الهاتف الحالي في الصين والمتوقع نزوله قريبا بهذا السعر. شاومي 13 أعلنت شركه شاومي عن إطلاقها لمجموعه من الهواتف الحديثة في خلال هذه الأيام والذي جاء من ضمن تلك الهواتف هاتف شاومي 13 الجديد. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت شركه شاومي عن جميع مواصفات الهاتف والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية : وزن الهاتف 185 جرام وأبعاد 152.8×71.5×8.0 جرام.

الهاتف مقاوم للماء والغبار لأنة مصنوع من الزجاج بالكامل مع فريم ألومنيوم.

هناك نسخه اخرى من الهاتف بظهر من السي ليكون.

يدعم تركيب شريحتين اتصال 5 جي ويدعم تركيب كارت ميموري.

شاشه الهاتف من نوع oled بحجم 6.36 بوصه وتأتي بدقه 1080×2400 بكسل مع كثافه بكسلات 414 بكسل.

معالج الهاتف كولاكم سناب دراغون 8 8 جن ثماني النواة ومعالج رسومي اخر من نوع ادرينو 740.

يأتي الهاتف بمساحه تخزين 128 و 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية بدقه 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية تدعم 3 كاميرات الأولي بدقه 54 ميجا بكسل والثانية بدقه 10 ميجا بكسل والثالثة 12 ميجا بكسل.

سماعات الهاتف الخارجية من نوع استريو.

الهاتف يدعم بصمه اصبع و خاصيه face unlock.

بطاريه الهاتف بحجم 4500 ملي أمبير وشاحن بقوه 67 وآت.

ألوان الهاتف الأسود والأبيض والأزرق والذهبي. xiaomi 13 كما أعلنت شركه شاومي عن سعر هاتف شاومي 13 الجديد والذي سوف نقوم بتوضيحه من خلال الأتي : النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 575 دولار.

النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 615 دولار.

النسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 720 دولار.

