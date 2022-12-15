نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل FIFA Mobile: FIFA World Cup 2022 للاندرويد ومتطلبات تشغيل بطولة كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل FIFA Mobile: FIFA World Cup 2022 ، قبل بداية كأس العالم قطر 2022 أنطلق تحديثا جديدا على اللعبة الحالية من شركة EA SPORTS. وهو نزول مود كأس العالم على اللعبة بجميع المنتخبات المشاركة في البطولة. ويمكن الآن تحميل فيفا موبايل مود بطولة كأس العالم. بكل سهولة والاستمتاع بالبطولة من الداخل وخيار منتخبك المفضل وبدء البطولة كما يمكن خيار مستوى اللعبة الذي تريده من هاوي وحتى لاعب عالمي. واليوم ومن خلال الأسطر المقبلة سوف نسرد لكم كيفية تنزيل فيفا موبايل 2022 الجديدة. كما سنتعرف على مواصفات تشغيل اللعبة على هواتف أندرويد وذلك من خلال الموقع المفضل (ثقفني) فتابعوا معي الأسطر القليلة القادمة.

طريقة تحميل FIFA Mobile: FIFA World Cup 2022

يمكن تحميل FIFA Mobile 22 من خلال طريقتين معتمدتين من موقع EA SPORTS. حيث الطريقة الأولى هي من خلال جوجل بلاي للاندرويد.

يجب أن يتصل الهاتف الاندرويد بالأنترنت.

كما يجب أن يتم الدخول على التطبيق الرسمي للألعاب.

والبحث من خلال شريط البحث عن تحميل فيفا موبايل 2022 .

. بعد الدخول على اللعبة يتم الضغط فوق أيقونة التثبيت.

بعد تثبيت اللعبة على الهاتف يمكن الدخول إليها وربطها مع حساب جوجل الإلكتروني.

كما يمكن خيار المنتخب المراد اللعب به والدخول في أجواء كأس العالم قطر من خلال هاتفك.

طريقة تحميل فيفا موبايل 2022

الطريقة الثانية للحصول على تحميل FIFA Mobile: FIFA World Cup 2022 هي من خلال موقع EA SPORTS نفسه ومن خلال التالي يمكن الحصول عليها.

فتح متصفح كروم والبحث عن EA SPORTS.

ثم في أعلى الصفحة يمينا زر DOWNLOAD NOW.

سوف تنزل قائمة بخيار أي نظام تريد اللعبة.

يتم خيار نظام أندرويد. وسوف يتم تحويل اللاعب إلى جوجل بلاي.

كذلك يتم الضغط على مرب التثبيت المجاني داخل اللعبة مثلما ذكرنا وإتباع باقي الخطوات في الفقرة السابقة للحصول على بطولة كأس العالم.

شروط تشغيل فيفا موبايل 2022 مود كأس العالم

مع زيادة بطولة كأس العالم في اللعبة ازدادت درجة المنافسة والإثارة في عالم الساحرة المستديرة حيث بدأت EA SPORTS بعمل عدة تعديلات لترتقي اللعبة بالبطولة الكبرى ويمكن تشغيل اللعبة على المواصفات التالية.

4 جيجا من الذاكرة الداخلية.

4 جيجا من الرامات ذاكرة وصول العشوائي.

معالج الاداء يجب أن يكون متوسطا وذلك للحصول على أعلى أداء اللعبة.

معالج رسوميات ألا يقل عن الفئة المتوسطة.

أندرويد 10 حتى أندرويد 12.

كيفية تحميل فيفا 2022 موبايل نظام كأس العالم للايفون

نظام IOS هو نظام ايفون الحالي ويمكن الحصول على تحميل FIFA Mobile: FIFA World Cup 2022 من خلال موقع آبل ستور المتجر الرسمي لتنزيل التطبيقات لجوالات ايفون. ويمكن الحصول على ذلك من خلال البحث عن فيفا 2022 موبايل نظام كاس العالم على آبل ستور أو من خلال الدخول على شركة إي أيه سبورتس ثم النقر على تنزيل وخيار ايفون حتى تتم عملية التحميل مجانا.

والآن لقد أستعرضنا لك عزيزي القارئ كيفية تحميل FIFA Mobile: FIFA World Cup 2022. وما هي متطلبات تحميل فيفا موبايل 2022. نتمنى أن يكون التحديث ممتع ويعطي روح المنافسة كما نتمنى للجميع الصحة والسلامة.