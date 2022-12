نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إرسال رسائل جماعية في واتساب| وكيفية إنشاء قروب واتس في المقال التالي

عمر شويل - جدة

رسائل جماعية للواتس اب بطريقة سهلة للغاية وهذا ما سنتعرف عليه اليوم، حيث أن لا يعرف الكثير من الأشخاص حل مشكلة الرسائل الجماعية في الواتساب، ولأن العديد من مستخدمي الواتساب يقومون بارسال الرسائل عبر التطبيق ولكن لا يدركون الطريقة الصحيحة لــ كيفية ارسال 1000 رسالة في الواتس اب في ثواني بدلاً من إرسال واحدة واحدة لكل شخص، لذلك سنوضح لكم طريقة إرسال رسائل جماعية في واتساب وكيفية إنشاء قروب بكل سهولة. إرسال رسائل جماعية للواتس اب مشكلة الرسائل الجماعية في واتساب هي أمر بسيط وسهل يمكن للمستخدمين تطبيقها بسهولة لأن WhatsApp يوفر بالفعل الكثير من الخدمات لمستخدمي تطبيق الواتس اب، نظرًا لأن هذا التطبيق أصبح أحد أهم تطبيقات المرسلات عبر الهواتف الذكية بالنسبة للعديد من المستخدمين حول العالم للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، فهو يربط الجميع مع بعضهم البعض دون الذهاب إليهم أو السفر، لذلك يريد الكثير من مستخدمي التطبيق هذه الأيام إلى ارسال رسائل واتساب جماعية من الكمبيوتر أو من خلال الهاتف الذكي طريقة إرسال رسائل جماعية في واتساب للآندرويد يمكن الآن لمستخدمي الأندرويد إرسال رسائل جماعية في واتساب ببساطة وسهولة من خلال إجراء بعض الخطوات والتي لا تأخذ أكثر من ثواني وهي كالتالي: الدخول على الهاتف، ثم فتح تطبيق الواتساب.

انقر فوق علامة التبويب “الدردشات”.

انقر فوق قائمة جديدة في الجزء السفلي من الشاشة.

ثم بعد ذلك تحديد جهات الاتصال لإضافتها إلى القائمة من خلال الضغط فوق الاسم المطلوبة.

انقر فوق الزر “إنشاء” من أعلى الشاشة من الجانب الأيمن.

وهنا يتم حفظ القائمة وإنشار رسالة جديدة.

ثم عليك كتابة الرسالة الجديدة، ثم الضغط على “إرسال”. كيف اسوي قروب واتس يعد عمل قروب على الواتساب من أسهل الأمور في التطبيق، حيث أن الكثير من المستخدمين يرغبون في عمل قروب خاص بهم للعمل أو للأصدقاء ليكون لديهم الفرصة للتحدث مع بعضهم البعض ومشاركة جميع الصور والأمور الخاصة بهم، وحتى تتمكن من عمل إنشاء مجموعة واتساب بدون حفظ الرقم عليك إتباع الخطوات التالية: الانتقال إلى تطبيق الواتس اب من خلال الهاتف.

ثم انتقل إلى أعلى التطبيق واضغط على الثلاث نقاط.

انقر على “مجموعة جديدة”.

إضافة وتحديد جهات الاتصال لتضمينها في القروب.

ثم انقر فوق زر المجموعة واختر صورة خاصة للقروب من خلال معرض الصور أو التقط صورة باستخدام الكاميرا.

وأخيراً اضغط على رمز (P) ليصبح أخضر أعلى الشاشة.

