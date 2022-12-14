”تويتر” تتوقف عن دفع إيجار بعض مكاتبها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - قالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن شركة "تويتر" توقفت عن دفع إيجار بعض مكاتبها، منذ أن استحوذ إيلون ماسك على الشركة في أواخر أكتوبر الماضي.

وأفاد الموقع بأنه حصل على رسائل بريد إلكتروني بين موظفي "تويتر" والعديد من أصحاب العقارات المحبطين لعدم حصولهم على أموالهم، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات، عرض الملاك صفقات إنهاء عقد الإيجار، إلا أن عروضهم رفضت.

وذكر أن إحدى المشكلات الرئيسية هي أن العديد من جهات الاتصال أصحاب العقارات على "تويتر" إما تم فصلهم أو استقالوا، تاركين وراءهم موظفين صغار يحاولون اللحاق بالركب.

وقال مصدر إن "تويتر" مدين له بمئات الآلاف من الدولارات، لافتا إلى أن هناك تكلفة بشرية لهذه النزاعات التجارية".

يذكر أنه لدى "تويتر" مكاتب في جميع أنحاء العالم قبل أن يستحوذ ماسك على الشركة، ولا يزال العديد منها قيد الاستخدام. لكن منذ أن تولى ماسك زمام الأمور، لم يتم دفع الفواتير الشهرية لهذه المكاتب.