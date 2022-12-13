سعر ومواصفات رينو ستيب واي 2022 في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 08:29 مساءً - تقدم سيارة رينو ستيب واي 2022 في سوق السيارات المصري عبر فئتين مع فروقات بسيطة في التجهيزات، والأسعار، وهي تصنف ضمن شريحة الطرازات الهاتشباك والتي تستقطب شريحة عريضة من المستهلكين بالأخص من فئة الشباب التي تفضل شراء السيارات صغيرة الحجم.

مواصفات رينو ستيب واي 2022 في السوق المصري

وتتميز سيارة رينو ستيب واي 2022 بطابع رياضي، وتحوي باقة من التجهيزات وعوامل الترفيه، ومن خلال السطور التالية إليكم أبزر مواصفات السيارة بنسختها المتوفرة في مصر:

المحرك ومنظومة الأداء

تستمد سيارة رينو ستيب واي 2022 قوتها من محرك تنفس طبيعي، مكون من 4 أسطوانات، وبسعة 1600 سي سي، وتعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

كما يولد المحرك قوة حصانية تصل إلى 110 أحصنة، مع عزم أقصى للدوران 148، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

وتتسارع السيارة من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كيلو متر/ الساعة في غضون 12،3 ثانية، بينما تستهلك بمعدل 8 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كيلو متر.

عوامل الأمان والسلامة

بينما تتوفر سيارة رينو ستيب واي بمجموعة من عوامل الأمان والسلامة المميزة ومن ضمنها نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام فرامل مانعة للانزلاق ABS، وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، أحزمة أمان، حساسات ركن خلفية.

الكماليات والتجهيزات

كما تحتوي ستيب واي على بعض أنظمة الترفيه، من ضمنها تكييف الهواء، بلوتوث، شاشة وسائط مقاس 7 بوصات للفئة الأعلى تجهيزًا، نظامي أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، وغيرها.

سعر رينو ستيب واي 2022 في مصر

ووفقًا للقائمة السعرية الأخيرة المعلنة من جانب وكيل رينو في مصر، وصل سعر رينو ستيب واي 2022 إلى النحو التالي: