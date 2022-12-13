نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يطرح ميزة جديدة رائعة طال انتظارها لتحسين تجربة المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت منصة التراسل الفوري واتساب WhatsApp طرح ميزة جديدة رائعة بشأن إمكانية البحث في المجموعات عن طريق إدخال اسم جهة الاتصال لبعض مستخدمي التطبيق خلال هذه الفترة، وذلك ضمن آخر تحديث لتطبيق سطح المكتب (WhatsApp Desktop)، حيث يحرص التطبيق خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة للتطبيق من أجل جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق في ظل منافسة مثيرة وقوية بين العديد من تطبيقات المراسلة الفورية في العالم، حيث اشتدت المنافسة خلال الفترة الأخيرة بيت تطبيقات الدردشة بعد طرح العديد من الميزات لكل منهما وخاصة ميزات التشفير للدردشات.

ميزة واتساب الجديدة على سطح المكتب

من جانبه كشف موقع “وابيتا إنفو” الذي يرصد جميع ميزات ومزايا تطبيق الدردشة الفوري العالمي خلال هذه الفترة على الإصدارات التجريبية والإصدار الأساسي، حيث أشار إلى أنه تم إصدار القدرة على البحث عن مجموعاتك الأخيرة، وذلك من خلال إدخال المستخدم للتطبيق اسم جهة اتصال لبعض المستخدمين على تطبيق الدردشة على سطح المكتب (WhatsApp Desktop) وسوف يتم طرحها لجميع المستخدمين على التطبيق خلال الأيام القادمة.

يحرص تطبيق واتساب بشكل مستمر على طرح العديد من الميزات الجديدة الرائعة للمستخدمين خلال هذه المرحلة، كما يعمل على عمل العديد من التحديثات أيضاً لجميع الهواتف الذكية وكذلك سطح المكتب، وذلك من أجل توفير العديد من الخصائص والميزات الجديدة، وخاصة منها التي طال انتظارها، حيث يحاول التطبيق التواصل مع المستخدمين للتعرف على رغباتهم من أجل تلبيتها خلال هذه المرحلة.

تعمل الميزات التحديثات الجديدة في التطبيق على تحسين تجربة المستخدمين، وتعتبر ميزة البحث باسم جهة الاتصال من الميزات الرائعة التي طال انتظارها والتي طالب بها العديد من مستخدمي التطبيق خلال الفترة الأخيرة، حيث أنها ترفع العبء عنهم وتساعدهم وتسهل عليهم عمليات البحث خلال المرحلة الحالية، وهنا يجب الإشارة إلى أن التطبيق نجح في جذب العديد من العملاء على التطبيق، حيث زاد عدد المستخدمين النشطاء إلى أكثر من ملياري مستخدم على التطبيق، وهو في حالة زيادة كبيرة للمتابعين وخاصة بعد طرحه للعديد من الميزات خلال الفترة الأخيرة.

ط رح خلال الفترة الأخيرة تطبيق الدردشة الفوري ميزة جديدة بشأن إرسال رسالة إلى نفسك، حيث يستطيع المستخدم إرسال رسالة بالمعلومات التي يريد تذكرها، وهى عبارة عن ملاحظات يقوم مستخدمي التطبيق على الإصدار التجريبي بكتابتها وإرسالها إلى أنفسهم، وهى من الميزات الرائعة التي طالب بها العديد من المستخدمين أسوة ببعض التطبيقات الأخرى.