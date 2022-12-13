عروض جرير جوالات تقسيط 1444- 2023 وأجهزة ذكية بخصومات رائعة

تقدم مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودي عروض جرير جوالات تقسيط على أكثر الموديلات مبيعًا، حيث تقدم أفضل الخصومات في عالم الهواتف الذكية، والأجهزة الكهربائية مثل الشاشات، كما تشتمل العروض أيضا التي تعلن عنها مكتبة jarir على السماعات اللاسلكي، واللاب توب، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر أو الحاسوب الشخصي بمختلف الأنواع، ويمكن الاستمتاع بالعروض والخصومات من خلال الموقع الإلكتروني للمكتبة والتقديم على الطلب المراد شرائه والحصول عليه.

عروض جرير جوالات

تقدم مكتبة جرير أحدث خصومات على الجوالات والعديد من الهواتف الذكية، وذلك في مختلف افرع المكتبة التي تتواجد بالكثير من الأماكن في داخل المملكة، بالإضافة إلى إتاحة موقع مكتبة جرير للمستخدم بتصفح العروض، والاختيار من خلال البحث بالعلامة التجارية التي تتميز بها كل من الهواتف الذكية من ابل، وسامسونج، والايفون، وغير ذلك كثير، حيث تعمل المكتبة على تقديم عروض لهواتف سامسونج جلاكسي زد فولد 3 والذي يكون بسعة 256 جيجا بايت ، ذلك بتوفير 2.250 رس، وذلك بناء على تقديم الهاتف بالعرض بخصم 33% من السعر الأساسي 4.549

عروض جرير للجوالات تقسيط

تقدم مكتبة جرير لعملائها التعامل وفقا لنظام التقسيط وذلك بناء على عدد من الشروط وهي:

توافق العروض مع أحكام الشركة التي تتعامل معها المكتبة في التقسيط.

وتحصل المكتبة عند تقسيط الجوالات على هامش ربح 1.85%.

كما يختار العميل النظام الأنسب بالنسبة له من أنظمة التقسيط المتاحة والتي منها إمكانية التقسيط على مدار 6 من الأشهر، أو 12 شهر، مع إمكانيه أيضا التعامل بنظام تقسيط على 18 شهر، أو 24 أو 36 من الأشهر.

جوالات رخيصة

تقدم عروض جرير جوالات عدد من الأسعار التي تناسب الكثير من العملاء، حيث تقدم هواتف بسعر اقل من 999 ريال سعودي، ومجموعة من العروض

توفير 20 ر.س على هواتف سوني اكسترا بيس بسماعات راس فوق الأذن والتي تكون بسعر 129 ر.س.

وتوفير 1.000 ر.س على ابل ايفون 11 بسعر 2.299 ر.س.

كذلك توفير مبلغ 500 ر.س على ابل ايفون 13 برو ماكس بسعر 5.199.

عرض هاتف هونر اكس x9&5 بسعة ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.

كما تعمل المكتبة على تقديم عروض على الشاشات وأجهزة الحاسوب.

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