Honor 80 pro أقوي جوالات هونر من الجيل الجديد | مراجعة الجوال

Honor 80 pro الجوال الثاني من أحدث إصدارات شركة Honor الجديدة والمميزة ضمن مجموعة الأجهزة الإلكترونية لهذا العام. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق عدد من أحدث إصدارات جوالاتها في سلسلة الـ80 الجديدة والتي شملت ثلاثة جوالات مميزة. تتمثل تلك الجوالات الجديدة في : Honor 80 ، Honor 80 pro ، وأيضاً Honor 80 SE. وكعادة الشركة في تلك الفئة من جوالاتها تقدم العديد من المواصفات والمميزات الداخلية الممتازة لتنافس جوالات الشركات الأخري في أسواق الجوالات الذكية حول العالم. فالجوال يأتي مع معالج قوي ومميز من كوالكوم وهو Snapdragon 8+ Gen 1 ، بمعمارية تصنيع 4 نانو متر. كما أن ذلك المعالج متوفر في عدد من الجوالات الأخري مثل : Xiaomi 12T pro ، Huawei Mate 50 pro ، Motorola edge 30 ultra. الجوال كذلك متوفر مع شاشة OLED بجودة الـ2K ، مع دعم معدل التحديث 120 هيرتز. أما بالنسبة للبطارية فيحتوي الجوال علي بطارية بحجم 4800 مللي أمبير ، وبسرعة شحن 66 وات. والجدير بالذكر أيضاً أن للشركة مجموعة من الإصدارات السابقة ضمن نفس العائلة مثل : Honor 70 ، Honor 70 pro ، وأيضاً Honor 70 pro plus. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Honor 80 pro الجديد.

مواصفات جوال Honor 80 pro :

‌الجوال يتوفر بوزن يقدر بحوالي 188 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الجوال بالكامل.‌

في ظهر الجوال بالكامل.‌ يأتي كذلك مع إطار من الألومنيوم حول جسم الجوال.‌

يتوفر الجوال بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌

، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ لكن الجوال لا يتوفر بدعم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتاحة بالجوال.‌

كما لم تعلن الشركة أيضاً بشكل رسمي عن مقاومة الجوال للغبار أو رذاذ الماء بشهادة IP.‌

يحتوي الجوال علي شاشة تأتي من نوع OLED وبحجم 6.78 إنش ، مع جودة الـ2K وبدقة 1224×2700 بكسل.‌

وبحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 437 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما أن الشاشة تتوفر مع معدل سطوع يصل إلي حوالي 1000 شمعة ، وبالتالي توفر أكبر درجة إضاءة ممكنة للجوال حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، وبالتالي توفر أكبر درجة إضاءة ممكنة للجوال حتي في وجود أشعة الشمس.‌ شاشة الجوال تأتي أيضاً بدعم إمكانية عرض صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان ، وذلك نظراً لعدم خاصية الـ1B Color الخاصة بإضافة أكثر من مليار لون الشاشة.‌

الخاصة بإضافة أكثر من مليار لون الشاشة.‌ أما بالنسبة للوضوح فشاشة الجوال متوفرة بدعم خاصية الـHDR10+ ، والتي توفر أكبر درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌

، والتي توفر أكبر درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌ الشاشة كذلك تتوفر مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ بالإضافة أيضاً إلي أن شاشة الجوال تأتي مع دعم معدل التحديث 120 هيرتز الجديد ، والذي يعطي السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز الجديد ، والذي يعطي السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ لكن لم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن وجود طبقة حماية علي شاشة الجوال.

أداء الجوال :

‌جوال Honor 80 pro يأتي مع واجهة مستخدم Honor الخاصة والمميزة Magic UI 7 .‌

يأتي مع واجهة مستخدم الخاصة والمميزة .‌ كما يتوفر أيضاً بدعم وجود نظام التشغيل الجديد من جوجل Android 12 .‌

.‌ يحتوي الجوال كذلك علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 4 نانو متر.‌

، والذي يأتي مع دقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الجوال بنواة أولي أساسية تأتي من نوع Cortex-X2 ، وبتردد يصل إلي 3.0 جيجا هيرتز.‌

، وبتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً ثلاثة أنوية أخري تتوفر من نوع Cortex-A710 ، وتعمل بتردد يصل إلي 2.5 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، لكن تعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ الجوال كذلك متوفر مع وحدة معالجة رسوميات GPU تأتي من خلال شركة Qualcomm ، مع معالج يتوفر من نوع Adreno 730 .‌

تأتي من خلال شركة ، مع معالج يتوفر من نوع .‌ يتوفر من الجوال ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ كما تأتي ذاكرة تخزين الجوال الداخلية من النوع السريع UFS 2.2 .‌

.‌ كذلك مع رامات داخلية من نوع LPDDR4X السريع أيضاً.

كاميرا جوال Honor 80 pro :

‌أولاً: يتوفر جوال Honor 80 pro مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير 100°.‌

مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير توجد أيضاً كاميرا أمامية ثانية للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة تتوفر كاميرات الجوال الأمامية بدعم خاصية الـHDR ، وتصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

، وتصوير الفيديوهات بجودة أما عن ظهر الجوال فيأتي مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 160 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 122° مع دعم خاصية الـAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع بزاوية تصوير مع دعم خاصية كما توجد أيضاً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في العزل وتحسين تصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة كاميرات الجوال تتوفر بدعم خاصية HDR ، مع إمكانية تصوير البانوراما.‌

، مع إمكانية تصوير البانوراما.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك الجوال متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K وبدقة 2160 بكسل ، مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

وبدقة بكسل ، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة FHD وبدقة 1080 بكسل ، لكن مع معدل التقاط 30/60 إطار في الثانية.‌

وبدقة بكسل ، لكن مع معدل التقاط إطار في الثانية.‌ أخيراً : الجوال أيضاً متوفر بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، الخاصة بتوفير الثبات عند تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للجوال :

‌يتوفر جوال Honor 80 pro بدعم وجود سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع Stereo Speakers .‌

بدعم وجود سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع .‌ لكن لا يتوفر بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يتوفر الجوال بدعم خاصية NFC.‌

ولا يتوفر كذلك بدعم شبكات الراديو FM.‌

بالإضافة أيضاً إلي دعم الجوال لمجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

وبالنسبة للحماية فتأتي بصمة الاصبع الخاصة بالجوال من نوع Optical وموجودة في أسفل شاشة الجوال.‌

وموجودة في أسفل شاشة الجوال.‌ كما يتوفر أيضاً بدعم خاصية Face Unlock ، الخاصة بدعم إمكانية إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

، الخاصة بدعم إمكانية إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ يحتوي جوال Honor 80 pro علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4800 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات ليتم شحن الجوال بنسبة 50% في غضون ربع ساعة فقط.‌

علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات ليتم شحن الجوال بنسبة في غضون ربع ساعة فقط.‌ كذلك يتوفر الجوال أيضاً بدعم خاصية الشحن العكسي بقدرة 5 وات فقط.‌

وات فقط.‌ أما عن مدخل الشحن الموجود في الجوال فيأتي من نوع Type C 2.0 الجديد والسريع ، مع دعم خاصية OTG.‌

الجديد والسريع ، مع دعم خاصية يتوفر من الجوال أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأخضر ، الأسود ، البنفسجي ، والأزرق أيضاً.

سعر جوال Honor 80 pro :