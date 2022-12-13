تردد قناة المغربية الرياضية 2023 كيفاش ضبط قناة المغربية الأرضية TNT ومتابعة مباراة المغرب وفرنسا

التردد 12683 الاستقطاب V معامل الترميز 27500

التردد الأرضي لقناة المغرب الرياضية

يتم بث قناة المغرب الرياضية الأرضية على القمر الصناعي يوتلسات 21.6 بنظام ملتستريم، وذلك على تردد 10856، والاستقطاب V، ومعامل الترميز 30000، حيث يتابع القناة عدد كبير من محبي ومتابعي مباريات كرة القدم، وكذا العديد من البطولات الرياضية العالمية بمختلف اللعبات، وتهتم إدارة القناة بتحديث ورفع كفاءة البث ليصل لأكبر عدد من متابعي القناة، خاصةً بعد التشويش الذي يحدث على بعض القنوات مؤخراً، بالإضافة لضمها أهم وأشهر مقدمي البرامج والمراسلين حول العالم، ويعتبر الاستوديو التحليلي السابق على المباريات الهامة المنقولة عبر شاشة القناة، من أهم البرامج التي يحرص عشاق الساحرة المستديرة على متابعتها.

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

تُقام مباراة المغرب وفرنسا في دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد البيت بدولة قطر، هذا وقد تأهل منتخب المغرب بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في حين تأهل منتخب فرنسا على نظيرة الإنجليزي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، وتنقل المباراة عبر تردد بي إن سبورت المشفرة، وتردد قناة المغربية الرياضية 3، حيث أن الرياضية المغربية قد حصلت على حقوق بث مباريات منتخب المغرب بالبطولة، لذل لن يتم إذاعة المباراة على بي إن سبورت المفتوحة.