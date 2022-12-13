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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المغربية الرياضية 2023 كيفاش ضبط قناة المغربية الأرضية TNT ومتابعة مباراة المغرب وفرنسا في المقال التالي
تردد قناة المغربية الرياضية 2023، تعتبر قناة المغرب الرياضية من أهم القنوات المفتوحة على الساحة مؤخراً، وذلك لما تقدمه لجمهورها من المغرب والجمهور العربي من برامج متميزة، وكذا نقلها لأهم المباريات التي يشارك فيها المنتخب المغربي، وخلال الساعات الأخيرة شهد البحث عن كيفاش ضبط قناة المغربية الأرضية، لمتابعة مباراة المغرب وفرنسا في دور نصف نهائي مونديال قطر 2022، وحرصاً من موقعنا ثقفني على توفير المعلومة الصحيحة، نعرض عليكم تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية، للتمتع بمشاهدة ممتعة للمباراة المرتقبة لتحديد المصير.
تردد قناة المغربية الرياضية 2023 على النايل سات
|التردد
|11476، 11513
|الاستقطاب
|V
|معامل الترميز
|27500
ضبط تردد قناة TNT الرياضية على العرب سات
|التردد
|12683
|الاستقطاب
|V
|معامل الترميز
|27500
التردد الأرضي لقناة المغرب الرياضية
يتم بث قناة المغرب الرياضية الأرضية على القمر الصناعي يوتلسات 21.6 بنظام ملتستريم، وذلك على تردد 10856، والاستقطاب V، ومعامل الترميز 30000، حيث يتابع القناة عدد كبير من محبي ومتابعي مباريات كرة القدم، وكذا العديد من البطولات الرياضية العالمية بمختلف اللعبات، وتهتم إدارة القناة بتحديث ورفع كفاءة البث ليصل لأكبر عدد من متابعي القناة، خاصةً بعد التشويش الذي يحدث على بعض القنوات مؤخراً، بالإضافة لضمها أهم وأشهر مقدمي البرامج والمراسلين حول العالم، ويعتبر الاستوديو التحليلي السابق على المباريات الهامة المنقولة عبر شاشة القناة، من أهم البرامج التي يحرص عشاق الساحرة المستديرة على متابعتها.
موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022
تُقام مباراة المغرب وفرنسا في دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد البيت بدولة قطر، هذا وقد تأهل منتخب المغرب بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في حين تأهل منتخب فرنسا على نظيرة الإنجليزي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، وتنقل المباراة عبر تردد بي إن سبورت المشفرة، وتردد قناة المغربية الرياضية 3، حيث أن الرياضية المغربية قد حصلت على حقوق بث مباريات منتخب المغرب بالبطولة، لذل لن يتم إذاعة المباراة على بي إن سبورت المفتوحة.
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