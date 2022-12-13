تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة HD

تردد قناة طيور الجنة للأطفال تعد القنوات الفضائية المخصص للأطفال ليست متوفرة بكثرة على الأقمار الصناعية ولذلك تبحث الأمهات والأباء دائما عن أحدث الترددات لقنوات الأطفال، وبعد أن أعلنت قناة طيور الجنة منذ عدة أشهر عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن انقطاع البث على النايل سات هناك الكثير من الأطفال الذين حزنوا من تلك الخبر، ولكن أعلنت القناة مرة أخرى عن عودة بثها على النايل سات مرة أخرى ولذلك بدأ الجميع يبحث عن تردد القناة الجديد لاستقباله على جهاز الريسيفر لمشاهدة الأطفال الأناشيد والأغاني التي تقدمها القناة التي تساعد الأطفال على تحسين سلوكهم ونطق الأحرف والأرقام بشكل صحيح، سنعرض لكم تردد القناة وطريقة ضبطها.

تردد قناة طيور الجنة 2022 على جميع الأقمار الصناعية

تعد قناة طيور الجنة من أولى وأقوى قنوات الأطفال العربية التي أطلقت على القمر الصناعي النايل سات، حيث تعلق بالقناة عدد كبير جداً من الأطفال والكبار والشباب ايضا وهذا لأن جميع الاناشيد والأغاني التي تقدمها القناة مميزة جداً، كما أن منشدي القناة أطفال وكبار مثل جني مقداد و الوليد مقداد وبراء العويد وغيرهم، وسنوضح لكم تردد القناة الجديد وهو:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11258. الإستقطاب أفقي (H). معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500.

التردد الثاني:

القمر الصناعي العرب سات التردد 11310. الإستقطاب أفقي (H). معامل تصحيح الخطأ 2/3. معدل الترميز 3000.

نبذة عن قناة طيور الجنة

تم إطلاق قناة طيور الجنة على النايل سات في عام 2008 م، وتعد من أولى القنوات العربية التي تخصصت في عالم الأطفال و الأناشيد والكليبات الغنائية الإسلامية، وتقدم القناة مجموعة من الاناشيد المميزة جدًا طوال 24 ساعة، هي قناة اردنية ويعد مالكها أحد منشديها وهو خالد مقداد.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر

بعد أن قدمنا لكم التردد الجديد للقناة سنوضح لكم خطوات ضبط القناة وهو: