نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من اشهر القنوات الوثائقية خلال سنيين طويلة ويتابعها الملايين من عشاق ومتابعي أفلامها المتميزة، والتي تعطي معلومات دقيقة وموثقة وبعد اختفاء القناة عن الشاشات زاد البحث عن التردد الجديد لها لتنزيله علي الريسيفر ومشاهدة القناة من جديد، وسوف نعرض لكم أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد فتابعونا.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

يعرض علي القناة كافة أفلام المغامرات وما يتعلق بالحياة البرية لمختلف الحيوانات علي الطبيعة من بيئتها الحقيقية في صورة أفلام قصيرة تتميز بالمتعة في المشاهدة، يعود الظهور الأول للقناة إلى عام 1997 م وكان أولي البث لها لدول الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، مع طهور العديد من القنوات التابعة لها وهي : ناشيونال جيوغرافيك ميوزيك ، ناشيونال جيوغرافيك جينيور للاطفال ، ناشونال جيوغرافيك HD ، ناشيونال جيوغرافيك ادفانتشر وهي قناة المغامرات والرحلات المختلفة حول العالم ، ناشيونال جيوغرافيك وايلد ، ناشيونال جيوغرافيك ابو طبي، وهي اكثر القنوات عرضا علي الشاشات العربية وهي القناة الوحيدة التي يتم بثها باللغة العربية ، ناشيونال جيوغرافيك موندو ويتم بثها للتلفزيون الاسباني ، ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي ويتم بثها للدول العربية ، ناشيونال جيوغرافيك بيبول.

أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 علي النايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصويب 11411 افقي 30000 4/3

تردد القناة بخاصية الــ SD علي النايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصويب 11526 افقي 27500 6/5

تردد القناة علي عرب سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصويب 11804 افقي 27500 4/3

منذ انطلاق القناة وهي في نجاح مستمر وعند تغيير التردد الخاص بها سعي الكثريين لمعرفة التردد الجديد لها لمتابعتها والاستمتاع بكل ما تقدمه من أفلام وحلقات مغامرات تخص الطبيعة وحياة البشر، بجانب الطواهر الخارقة للطبيعة بفعل البشر وبخطوات بسيطة يتمكن أي شخص من تنزيل القناة علي الريسيفر الخاص به بعد معرفة التردد الجديد لها لعام 2022 .

يذكر أن القناة منذ أن تم إطلاقها تلقى إقبالا كبيرا من قبل المشاهدين سواء من الكبار أو الصغار نظرا لجودة المحتوى المقدم واختلافه عما يقدم في القنوات الأخرى.