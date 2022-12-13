واتساب يقلب الموازين بـ 3 ميزات سحرية من بينها إرسال رسائل سرية

تحديثات مستمرة وإضافات جديدة يحاول تطبيق واتساب من خلالها جذب مستخدمين جدد، وقطع الطريق على التطبيقات المنافسة الأخرى التي استطاعت أن تجذب ملايين المستخدمين بفضل المميزات التي توفرها، ومؤخرًا تم الكشف عن عدد ميزات جديدة رائعة تم توفيرها للاستخدام كدعم للخصوصية والأمان، والتيسير على المستخدمين في التعامل مع المنصة، في الوقت الذي يتم فيه اختبار عدد من الميزات الأخرى المقرر إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ميزات جديدة من واتساب

يوفر تطبيق واتساب إمكانية إرسال رسائل ذاتية التدمير حسب التوقيت الذي يبحث عنه المستخدم، أو الرسائل التي يتم عرضها لمرة واحدة، وبمجرد رؤيتها من قبل المرسل إليه يتم حذفها على الفور، بالإضافة إلى مشاركة الوسائط في تحديثات الحالة، وعرض الصور أو الفيديو لمرة واحدة، كما تجري المنصة اختبار خاصية إرسال رسائل نصية جديدة للعرض مرة واحدة، وإمكانية استعادة الرسائل المحذوفة حديثًا عبر المنصة، وتتعلق بالرسائل المهمة.

الرسائل النصية التي يتم عرضها مرة واحدة

وهي خاصية رائعة سيتم تضمنيها ضمن التحديث الجديد الذي يحمل رقم 2.22.25.20، من WhatsApp beta على أندرويد، حيث سيتم توفير زر الإرسال الأخضر بتطبيق واتساب مع رمز قفل صغير، مع العلم أنه بمجرد النقر عليه يقوم النظام الأساسي للخدمة بتحويل النص لرسالة، وبالتالي يتم عرضها لمرة واحدة فقط، على أن يتم إخفائها رسميًا دون استرجاعها بمجرد فتح الطرف الآخر لها، إلا في حالة واحد أن تطلب من المرسل إعادة إرسال الرسالة لمشاهدتها مرة أخرى.

إمكانية حجب الحصول على لقطة الشاشة

كما أشارت التقارير أن واتساب يستعد أيضًا لإطلاق ميزة جديدة لحماية بعض الرسائل وكدعم للخصوصية والأمان، تتعلق بحجب لقطات شاشة أو إعادة توجيه النص أو نسخ المحتوى، في الوقت الذي أتاحت فيه المنصة رسميًا ميزة الصور الرمزية أو ما يُطلق عليها الأفاتار، التي يمكن استخدامها كملصق فى المحادثات واستبدال صور الملف الشخصي أثناء مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة نصية لنفسك لحفظها للضرورة.