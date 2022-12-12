هل تفقد سلسلة سامسونج ”Galaxy S” بريقها في 2023؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - توقع تقرير تقني أن يكون 2023 هو العام الأخير الذي ستلقى فيه سلسلة "Galaxy S" من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اهتمامًا كبيرًا من مشتري الهواتف الذكية الرائدين.

وأرجع التقرير ذلك إلى أنه بحلول 2023، سيحول غالبية مشتري الهواتف الذكية المتميزة تركيزهم واهتمامهم إلى تشكيلة "Galaxy Z" القابلة للطي، المعروضة من قبل الشركة.

وبحسب موقع "سام موبيل" المقرب من الشركة الكورية، هناك عدة أسباب لتوقع حدوث هذا التحول، أبرزها "نمو الشعبية والاعتماد الواسع النطاق لتقنية الهاتف القابلة للطي".

وعلى الرغم من أن مفهوم الهاتف "القابل للطي" كان موجودًا منذ عدة أعوام، فإن التكنولوجيا قد نضجت في الأعوام القليلة الماضية لدرجة يمكن استخدامها بطريقة قابلة للتطبيق تجاريًا.

وحققت "سامسونغ" أيضا تقدمًا كبيرًا في ضمان المتانة، وبالتالي تزويد العملاء براحة البال بأن الأجهزة "القابلة للطي" يمكن أن تصبح هواتفهم اليومية الدائمة بشكل طبيعي.

وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية للهاتف "القابل للطي" في قدرته على تزويد المستخدمين بشاشة أكبر في جهاز ذي مساحة إجمالية أصغر بكثير.

وهذه ميزة كبيرة للمستخدمين الذين لديهم ما يكفي من الهواتف التقليدية التي تحمل تصميما متطابقاً لأعوام، وخاصة أولئك الذين لا يحبون حمل الأجهزة الكبيرة جدًا.

وهذا أحد الأسباب التي جعلت سلسلة "Galaxy Z Flip" القابلة للطي تحظى بشعبية كبيرة بين المتعاملين خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب التقرير، هناك عامل آخر من المتوقع أن يدفع التحول نحو الهواتف "القابلة للطي" هو حقيقة أنها تقدم تجربة مستخدم فريدة وأكثر تميزا.

وعلى عكس الهواتف الذكية التقليدية، التي تميل جميعها إلى المظهر والعمل بطريقة مماثلة، تقدم الهواتف "القابلة للطي" طريقة جديدة ومبتكرة تمامًا للتفاعل مع جهاز محمول.

ومن المحتمل أن تكون تجربة المستخدم الفريدة هذه نقطة بيع رئيسية للعديد من المستهلكين، لأنها تسمح لهم بالتميز عن الحشد وامتلاك جهاز يميزهم عن غيرهم حقا.

المتانة هي الشاغل الأساسي لمعظم المتعاملين المحتملين.. وقد قطعت "سامسونغ" خطوات كبيرة في هذا الجانب.

وإذا كانت "سامسونغ" قادرة على معالجة بعض عيوب هواتف "Galaxy Z Fold" و Galaxy Z" Flip"، فقد تشهد الشركة هجرة كبيرة للمشترين الرئيسيين من سلسلة "Galaxy S" إلى تشكيلتها القابلة للطي.

وتظل المتانة هي الشاغل الأساسي لمعظم المتعاملين المحتملين.. وقد قطعت "سامسونغ" خطوات كبيرة في هذا الجانب، ويمكن توقع أن يوفر "Galaxy Z Fold 5" و"Galaxy Z Flip 5" مزيدًا من تحسينات المتانة.

وبدءًا من 999 دولارًا، أصبح سعر أجهزة "Galaxy Z Flip" أقل من سعر هاتف "Galaxy S" الرائد، لذا فإن أحد الأجهزة "القابلة للطي" على الأقل يمكن امتلاكه بفرصة أكثر من هاتف رائد تقليدي.

وتوجد أفضل الكاميرات في تشكيلة "Galaxy S"، وتعمل الشركة على تحسين إعدادات الكاميرا في الهواتف "القابلة للطي"، وذلك سيجعل الكثير من الأشخاص على استعداد لإجراء التبديل.

وتظل تجربة المستخدم الفريدة والمميزة التي توفرها الأجهزة "القابلة للطي" لا يعلى عليها، ولقد حان الوقت لأن تتغير الأمور وتقود "سامسونغ" الصناعة على هذه الجبهة منذ 2019.

ويجد العديد من مشتري الهواتف الذكية الرائدين الآن أن عامل الشكل التقليدي ممل، في حين تكسر هواتف "Galaxy Z" القابلة للطي ذلك القالب الرتيب الممل بشكل فريد.

ويقول التقرير إنك إذا كنت تريد شيئًا مثيرًا يجعلك تشعر أنك تستخدم منتجًا مستقبليًا، فسترغب في شراء "Galaxy Z Fold" أو "Z Flip" من "Samsung" في 2023.

ومع توقع أن تكون سلسلة "Galaxy S 2023" أقل إثارة مما يتخيله الكثيرون، يجب أن يكون العام الجديد هو العام الذي ينفق فيه معظم المشترين أموالهم لتجربة هاتف ذكي "قابل للطي" من "سامسونغ".

ويختم تقرير "سام موبيل" بالإشارة إلى أن هناك "شيئا واحدا مؤكدا، أنك بمجرد أن تجرب هاتفا قابلا للطي، لن تعود أبدًا".