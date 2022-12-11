آبل تطرح ميزة جديدة رائعة لحماية المستخدمين من الاختراق

كشفت الشركة الأمريكية آبل عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم عن ميزات جديدة مذهلة، وذلك من اجل حماية مستخدمي هواتفها وأجهزتها من الاختراق، حيث أكدت على ميزات أمنية جديدة لا مثيل لها على هواتف آيفون، وتعمل تلك الميزات الجديدة الرائعة على جعل منتجاتها الأكثر أماناً وحماية في السوق خلال الفترة القادمة، حيث أنها تكتشف الاختراق للدردشات عبر التطبيق الخاص بها، ويمكنك التعرف على العديد من المعلومات الهامة عن تلك الميزة الجديدة التي أعنت عنها الشركة الأمريكية.

آبل تكشف عن ميزة جديدة للحماية

من جانبه أوضح موقع “businessinsider” ان شركة آبل أشارت أن ميزة التحقق من مفتاح الاتصال على تطبيق iMessage، يمكنها إرسال تنبيهات وإشعاراً لصاحب جهاز آيفون، وفي حالة محاولة المتسللين اختراق المحادثات على التطبيق، ولكن هنا يجب الإشارة إلى أن تلك الميزة لا تعمل إلا إذا قام كلاً من الطرفين في المحاثة بتمكين تلك الميزة الرائعة التي تنبهك في حال الاختراق.

ميزة التحقق من مفتاح جهة الاتصال

أشارت الشركة الأمريكية أن ميزة التحقق من مفتاح جهة الاتصال ، سوف مكن المستخدمين من التحقق من أنهم يتواصلون مع بعضهم البعض ومع من يريدون فقط، وذلك يكون من خلال ميزة مفاتيح الأمان الخاصة بمعرف آبل iMessage Contact Key Verification، حيث يمكنهم اختيار طلب مفتاح أمان مادي من أجل تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بهم على آبل.

وأوضحت الشركة من خلال بيان صحفي لها ان ميزة iMessage Contact Key Verification الجديدة، سوف تكون متاحة للشخاص الذين يواجهون تهديدات رقمية غير عادية خلال الفترة القادمة مثل الصحفيين والسياسيين ونشاط حقوق الإنسان، ومن خلال تلك الميزة سوف يتلقى أي شخصين يتراسلون عبر تطبيق المراسلة iMessage، قاموا بتمكين تلك الميزة السابق ذكرها تنبيهاً تلقائياً في حال نجاح الهاكرز في اختراق الدردشة الخاصة بهم، وهنا يجب الإشارة غلى أن تكل الميزة سوف تكون متوفرة على تطبيق iMessage، وأنها لا تتوفر على تطبيقات أخرى مثل واتساب وسيجنال وغيرها من التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية في العالم، وأوضحت الشركة عبر المدونة الرسمية لها أن تلك الميزة سوف تكون متاحة لجميع المستخدمين عالميا خلال العام القادم 2023.