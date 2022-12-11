تحديث تردد قناة ناشيونال أبو ظبي جيوغرافيك 2023

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عمر شويل - جدة تكثر الغوامض على كوكب الارض وتكتز الحضارات أسرارًا لم نعرفها بعد، لكن من خلال مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك سنحصل على معلومات جمّة وأفلام وثائقة عالية الجودة متعلقة بالاكتشافات والعلوم والتاريخ بالاضافة الى عالم الحيوان والبرية والطبيعة، قناة national geographic 2023 هي قناة وثائقية وتحقيقية على طراز رفيع وهي إحدى نسخ شبكة ناشيونال جيوغرافيك ويتم تشغيلها من قبل شركة أبو ظبي للإعلام بإعتبارها النسخة الرسمية الناطقة بالعربية والغير مشفرة، قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يتم توفيرها على مجموعة من الأقمار الصناعية وهي عرب سات، ونايل سات، لتلقي إرسالها، ويمكن للمستقبل تلقي بث تردد ناشيونال جيوغرافيك بتقنية HD عبر النايل سات.

بعد تحديث ناشيونال جيوغرافيك، نستهل هذه السطور بتقديم آخر تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على النايل سات وعرب سات 2022 بأقوى إشارة وبدون تشويش على الاقمار الصناعية، ، تتوفر القناة بجودات متفاوتة هي national georgaphic sd، national geographic hd حيث يمكن ضبطها وتنزيلها على أكثر الاقمار إنتشاراً بشكل مجاني وهي من نوع القنوات الغير مشفرة.

قناة ناشيونال ابو ظبي

أنطلقت نسخة ناشيونال جيوغرافيك باللغة العربية في إطار شراكة بين شبكة ناشيونال جيوغرافيك الأم مع شبكة أبو ظبي للاعلام ليبدء أول إنطلاق رسمي في 2009، الذي شهد ولادة القناة لأول مرة، تاتي النسخة المفتوحة لتقديم خدماتها للجمهور في الشرق الأوسط من خلال عرض افلاما وثائقية ذات جودة هي نفسها القادمة من شبكة ناشيونال الانجليزية، تتعامل بشكل أساسي مع مجالات الاكتشاف والعلوم الحديثة والجيوغرافيا والتكنولوجيا والسفر لتوفر معلومات شيقة تثير فضولنا وتقوي إطلاعنا حول كل شيئ، وهي قناة تساهم بدرجة كبيرة في مشاركة معلومات جديدة حول العلم واسرار الحضارات وكل ما يتعلق بالألغاز الكونية وغير ذلك.

إستقبال قناة ناشيونال المفتوحة

إذا كان الأمر متعلقاً بالاكتشافات وعالم الطبيعة والحيوان، فهنا يأتي دور قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، أبرز القنوات على الإطلاق تنتمي لقنوات أبو ظبي للاعلام وتستهدف تقديم أفضل الإنتاجات العالمية التي تعرض بلغة عربية وضمان عرضها بأفضل جودة، القناة مجانية تماماً، وهي مفتوحة لذلك يمكن ضبط ناشيونال أبو ظبي جيوغرافيك فلا تتبع أي نوع من أنظمة التشفير التي تصعب عملية الإستقبال لدى المشاهد من خلال تواجدها على الاقمار التي نسميها وهي نايل سات و”عرب سات بالنسخة المفتوحة للشبكة، والآن أطلقت مجموعة قنوات أبو ظبي آخر تحديث على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 بدون تشويش.

مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك العلمية

هي قناة إستشكافية معروفة في العالم العربي تتبع شبكة ابو ظبي للاعلام وتقدم نفس الافلام التي تدشنها شبكة ناشيونال جيوغرافيك العالمية وتسمج بالوصول لميزة بث مباشرعلى موقعها بدون إشتراك، ولكي يتمكن المشاهدين حول العالم بمتابعة القناة سواء في شمال أفريقيا او الشرق الاوسط يمكنهم معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 وأهم أفضل برامج ناشيونال المعروض عليها في فقرات الآتية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 hd

تشهد قناة ناشيونال جيوغرافيك تطور ملحوظ، فيما يتعلق بتجدد أنواع البرامج التي تعرضها، فضلاً عن تحسين جودة البث عندما يتعلق الأمر بتوظيف جودة اتش دي لتلقي أفضل بث، ويستقبلها الجمهور بشغف كبير لما توفره من برامج أفلام عالية الجودة، لذا يجب العلم انه بإمكان المتابعين تعلم طريقة إضافة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 من الفقرات التالية سواء بالتردد عالي الوضوح او التردد منخفض الجودة.

تردد القناة ناشيونال على Eutelsat بث مباشر

وضعت شبكة ناشيونال أحدث تردد يسهل ضبط على قمر Eutelsat بمدار قريب من نايل سات، ومن جداول الترددات أدناه يمكن البحث عن التردد المناسب حسب المنطقة الجغرافية لكي تتمكن من أستقبال قناة ناشيونال تشكل القناة المعروفة بإسم National Geographic أفضل القنوات في مجالها فهي جداً مفيدة للباحثين عن العلوم الغريبة واكتشاف اسرار عالمنا والحضارات وتعتبر قناة غير مشفرة.

وكان انطلاقها ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي في2009م، لتبدء رحلة من البث المجاني ممتلكة أكبر مكتبة أفلام تتعامل مع مجالات الحيوانات والفضاء، والمحيطات، والسفر ،والاكتشافات، والتقنية، وهي قناة مهمة لأصحاب الثقافات وتعتبر كنز ثمين لهم، من خلال ما تقدمه القناة من برامج حصرية ترصد عالم الحيوانات وحركتها، وأعلنت ناشيونال جيوغرافيك تحديث تردد ناشيونال جيوغرافيك Eutelsat حيث لم تعد تعمل بالتردد القديم 11526 ، وبدلاً من ذلك سوف يتلقطها المشاهدين من خلال بث رائع عالي الجودة بدقة HD جدير بالذكر ان قناة ناشيونال تطلق بث مباشر أون لاين ويمكن الاستفادة من الميزة بالوصول للموقع الرسمي لها بإستخدام الجهاز الذكي او الحاسوب.

قناة ناشيونال جيوغرافيك الوثائقية

ناشيونال جيوغرافيك والمشار اليها National Geographic Abu Dhabi او AD NAT GEO من أبرز القنوات المتخصصة بالوثائقيات فهي قناة وثائقية تندمج برامجها الوثائقية في مجالات العلوم والحضارات والاكتشافات وعالم البرية والحيوانات في الطبيعة التي تعرض عليها، وتصنف المسلسلات الوثائقية والتحقيقية من ad national geographic وعلى سبيل المثال برامج عالم الحيوانات ضمن أكثر الفيديوهات مشاهدة، علاوة على برامج أخرى.

يهتم المتابعين من جميع الدول بمعرفة كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 وتسهيلاً على الجميع في إضافة وتنزيل القناة نوفر آخر تحديث على التردد وطرق تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة.

كيف اعرف اسم قناة ناشيونال جيوغرافيك

ما هو اسم قناة ناشيونال جيوغرافيك احد المواضيع الأكثر تساؤلاً، وبمجرد تنزيل القناة يمكن العثور عليها في القائمة تحت إسم AD NAT GEO او National Geographic Abu Dhabi بحسب ترددات الأقمار التي تبث عليها، وبالتالي هذه الأسماء المذكورة بالإنجليزي هي التي يمكن للمستخدم البحث عنها على جهاز الرسيفر لفتحها ومشاهدتها في أي وقت وبدون تشفير، عندما يكون قد تم التقاط إشارات ناشيونال جيوغرافيك بنجاح.

تحديث تردد AD NAT GEO

تقوم اغلب مواقع الترددات بنشر تردد القناة AD NAT GEO في آخر التحديات على بيانات الاستقبال وذلك لمساعدة الناس في ضبط قناة ناشيونال ومشاهدتها على التلفزيون، وهي من أروع القنوات الوثائقية في اكثر من مجال متنوع، وفي جدول الترددات القادم تضمين تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 الجديد، جدير بالذكر ان القناة بتقديم الأفلام عالية الجودة طبق الأصل للتي تنتجها شبكة ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية متعددة اللغات، حيث نشير انه يمكن تثبيت القناة من خلال ضبطها بتقنية hd عالية الوضوح لمتابعة فيديوهات ناشيونال جيوغرافيك على قمر يوتلسات بنفس مدار Nilesat.

شبكة ناشيونال جيوغرافيك- National Geographic

بشكل أساسي، تتضمن شاشة ناشيونال جيوغرافيك برامجاً، وافلام وثائقية، قام فريق مصورين احترافيين بإنتاجها، وهي نفسها الأفلام ومسلسلات البرامج التي تنتجها شبكة ناشيونال جيوغرافيك الأصلية National Geographic، كما يستفيد الجمهور بمشاهدة القناة على مدار 24 ساعة في إطار قناة مفتوحة، والتي تعرض عدداً من تصانيف البرامج بما في ذلك التحقيقات في كوارث الطيران وما وراء الاختراعات والهندسة، وأجزاء أخرى لاكتشاف الحيوانات موطنها وسلوكها وشهيتها، وككل تهتم في صناعة أفلاما عالية الجودة مرتبطة بالتاريخ ،والحضارات، والجيوغرافيان، والعلوم، ضمن المحتويات الرائعة التي تجعل من القناة تكتسب مشاهدين باستمرار.

أبو ظبي الوثائقية اتش دي

أصبحت ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي تردد تحتل صدارة قوائم قنوات من نوع الوثائقيات وهي شبيه الى حد ما بقناة Discovery الأمريكية، بدأت القناة بتقديم محتوياتها وبرامجها المميزة فيما يتعلق بالحيوانات والعلوم والفضاء على مدار السنوات الماضية بعد أن تأسست في سنة 2009 وذلك نتيجة شراكة بين شركة ابو ظبي للأعلام وشبكة ناشيونال جيوغرافيك مما سمح بظهور هذه القناة المفتوحة والمجانية،

تحديث ناشيونال جيوغرافيك Abu dhabi الفضائية

معدلات المشاهدة التي تسجلها ناشيونال جيوغرافيك توحى إنها تعتني بالبرامج الوثائقية عالية الجودة، كما ان تتشبث بسياسة تعديل ترددها بين فترة وأخرى وما ذلك إلا سعيا لتطورها وتحسين جودة البث من ناحية الصورة والصوت بما يعكس تطلعات المشاهدين بالحصول على أفضل بث تلفزيوني على الأقمار المباشرة وبدون تشويش بعد تحديث إشاراتها، ومتابعةً للتحديثّ تلفتّ الشبكة عناية متابعيها انهّ من الممكنّ تحديث تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2022 الجديد وفق صيغة اتش دي الى جانب البث القياسي العادي sd الجديدة.

معلومات عن ناشيونال جيوغرافيك في أبو ظبي

تتخذ من القمر الصناعي عربسات إشارة للبث عليه، كذلك بثها بدقة مختلفة على القمر المصري النايل سات بأكثر من تردد منخفض وعالي حيث أن هذا التردد المذكور يسمح التقاط بث القناة بدقة فائقة عندما يتعلق الأمر بتقنية HD التي تدعمها أجهزة الاستقبال الحديثة. قناة ناشيونال جيوغرافيك national geographic abu dhabi وهي القناة المهتمة في الجانب الوثائقي والمركزة على فك طلاسم الغاز العصور القديمة وكشف اسرار كوكب الأرض والفضاء والظواهر الطبيعية

كما تأخذ هذه القناة المميزة المشاهد في رحلة لاكتشاف عالم البرية حيث الحيوانات وبالتالي رصد طرق معيشتها وتفاعلاتها في محيطها.

حيث ككل تهتم هذه القناة بإنتاجات ضخمة تقدمها في مجال العلم وعالم الحيوان والتكنلوجيا والحضارات كما تسعى تأتي القناة في إطار قناة مجانية تم المساهمة في تدشينها بشكل مشترك بين شركة ابو ظبي للإعلام وشبكة ناشيونال جيوغرافيك في عام 2009 ويستقبلها الملايين في الوطن العربية بشكل بنظام التشفير المفتوحة ويشغل بثها على مدار 24 ساعة، يمكن البحث عن ترددات ناشيونال جيوغرافيك على الياه سات وعرب سات ونايل سات.

مميزات ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تندرج القناة في تصنيفات القنوات الوثائقية لمتابعة أضخم الانتاجات الوثائقية التي تحكي ما وراء الطبيعة والالغاز الكونية واكتشافات اهرامات مصر القديمة ستأخذك في رحلة مع المغامرين والباحثين والعلماء البارزين الذي يقدمون لنا الأشياء كما لم نرها من قبل.

تساهم في إعداد وتقديم أفلاما لا حصر لها في مجالات عالم الحيوان والعلم والحضارات والجيوغرافي عبر قناة غير مشفرة مفتوحة وهي قناة مكرسة بإنتاج الوثائقيات المختلفة عالية الجودة وتبث على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع، بمزايا الأفلام الوثائقية المتصلة في أفلام الحيوانات البرية والبحرية والعلوم والتاريخ والحضارة والمزيد، مما يسمح للمتابعين بتتبع المحتوى في المجال الذي يرغبون به ويحبونه، AD nat geo abu dhabi تقدمها لنا شركة ابو ظبي للإعلام من دولة الإمارات من خلال إطلاق النسخة العربية للشرق الأوسط ويتم توفيرها للجمهور بجودتين مختلفتين هما ( HD ناشيونال جيوغرافيك، SD ناشيونال جيوغرافيك) ونقوم في ما يلي نشر بياناتها.

يتوفر إرسال قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار بما في ذلك القمر الأكثر تفضيلاً نايل سات.

National Geographic Abu dhbai

National Geographic أو AD NAT GEO هي قناة تختص بالعلم والاكتشافات وتساعدنا على معرفة كوكبنا بشكل أفضل فيما يخص الفضاء والظواهر الكونية وآخر ما يتوصل اليه العلم الحديث مما مكنها في الصدارة ونيل إعجاب المشاهد خاصة مع ما تمتلكه من مكتبة ضخمة هي عبارة عن أفلام وثائقية هي نفسها الأصلية التي تنتجها منظمة شبكة ناشيونال جيوغرافيك الرئيسية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك hd مباشر

يتم التعامل مع تردد ناشيونال جيوغرافيك لشتغيل القناة فضائياً ومشاهدتها مباشرة hd حيث يستخدم الترددات العالية لتلقي إشارات القناة على جميع الاقمار المعروفة وهي نايل سات وعرب سات حيث سيحدد المستخدم طريقة مشاهدة القناة المفتوحة حسب إختيار التردد المناسب على أي قمر المتوافق مع نوعية جهاز الاستقبال والموقع الجغرافي المتواجد فيه، وذلك من أجل تلقي بث تشغيل قناة ناشيونال بـجودة Nilesat HD او Nilesat sd;

قناة عالم مملكة الحيوان في الحياة البرية

الفيلم الوثائقي عن الطبيعة أو الفيلم الوثائقي عن الحياة البرية او المسلسلات التي تدور حول الحيوانات المختلفة وتقوم بتوثيقها ناشيونال جيوغرافيك الفضائية من خلال فيديوهات تم التقاطها في بيئتها الطبيعية وسط حركتها وتفاعلها، حيث يمكنك اكتشاف عالم الحيوان عن قرب وسط البرية والغابات المليئة بجميع أنواع الحيوانات التي تقدم ضمن أفلام حصرية أصلية.

لذلك سوف تشاهد من خلال تردد قناة ناشيونال رصد جميع أنواع الحيوانات وطرق معيشتها وتكاثرها من الفيلة والأسود والحمر الوحشية وفرس النهر والمزيد ، في هذه النسخة المجانية من ناشيونال جيوغرافيك ستتمتع بأفلام عالم الطبيعة ومتابعة لحظات الحيوانات وسعيها في الحصول على لقمة العيش واصطيادها الفرائس بتكتيكها لكن في الناحية الأخرى وباعتبار الحيوانات آكلة اللحوم نهمة لإشباع جوعها ستدمج ايضا في مشاهدة كيف تكافح الحيوانات للبقاء على قيد الحياة .

إستقبال فضائية national geographic hd على التلفاز

ناشيونال جيوغرافيك جزء من شبكة قنوات أبو ظبي الفضائية أنطلقت فعلياً في2009م، المختصة بأفلام التحقيق والمغامرات، وهي أحدى نسخ منظمة ناشونال جيوغرافيك غير الربحية، تتوفي القناة المذكورة على عرب سات ونايل سات بجودتين متفاوتتين وهما (national geographic sd، national geographic hd) ويتم إطلاق بثها على مدار 24 ساعة، وتسجل افلامها إعجابا واهتماما متزايداً، وتعتبر قناة غير مشفرة ولكن مفتوحة على الأقمار الصناعية.

تردد جديد قناة ناشيونال أبو ظبي جيوغرافيك 2023 SD نايل سات

رقم التردد 11411 إستقطاب H معدل الترميز، تصحيح الخطا 30000، 2/3 اسم القناة الفضائية ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بالانجليزية national geographic abu dhabi جودة البث Full HD

التردد القديم لقناة AD NAT GEOعلى نايل سات

إسم القناة AD Nat geo معدل الترميز 27500 التردد 11526 إستقبال لقمر الصناعي المشغل Eutelsat 7 West A ( مدار نايل سات)

أفضل برامج ناشيونال جيوغرافيك

تضم ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022 مجموعة من أهم وأشهر برامجها المفضلة لدى الكثيرين، وترتيبها كالتالي:

المملكة المتوحشة

الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار

اكتشاف عالم المحيطات

المستشكف الكهف الأعمق

سر البقاء

البرية الجامعة، يرصد عالم البرية المذهل حيث نشاطات الحيوانات المختلفة وتأقلمها مع تغير المناخات حيث يصور هذا البرنامج حياة البرية في أروع تفاعلاتها.

الكلاب الشرسة

ثعابين في المدينة

الكوارث المهندسة

أمن المطارات: البرازيل، برنامج تحقيقي يرصد التهديدات الأمنية في المطارات حول العالم ويوثق محاولات تهريب الممنوعات والمخدرات والأساليب التي يتبعها المهربون في ذلك فضلاً عن جهود العاملين في المطارات في إحباط عمليات التهريب واستخدام أحدث التكنلوجيا في كشفها وضبطها.

صائد التماسيح المتوحشة

آخر تحديث تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

يمكن ضبط عرب سات وبدء إضافة التردد الصحيح لتلقي إشارة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي اس دي للتمتع بمشاهدة القناة التلفزيونية وذلك من البحث في بيانات جدول الترددات المرفقة.

التردد 11804 ميغاهيرتز القطبية عمودي ترميز، معامل تصحيح الخطا 27500، 3/4 القمر الصناعي عرب سات- بدر SD

حفظ قناة ناشيونال جيوغرافيك

التأكد من ضبط الهوائي وتوجيه الطبق الى اتجاه القمر الصناعي المناسب.

من جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال نفسه، اضغط على زر القائمة او menue

ادخل الرقم السري والذي عادة يتكون من أربعة أصفار

انتقل الى خيار التركيب بعد فتح لوحة الاعدادات في جها ز الرسيفر الخاص

حدد خيار البحث اليدوي او قم بتعديل قائمة الترددات على القمر المطلوب وهو نايل سات من خلال تحديده

إبدء في إدخال التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك وهو 12130 H أفقي، ثم اعمل حفظ ليتم البحث عن القناة حسب التردد المدخل.

كما تشمل بيانات التردد لهذه القناة national geo graphic ادخال معدلات الترميز ومعامل تصحيح الخطأ SR:27500، FEC 5/6

وهكذا وبجرد الضغط على الزر الأزرق بواسطة الريموت الخاص بجهاز الاستقبال، سيتم تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد التقاطها بنجاح.

قد انتهينا حقاً من شرح كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار، كما وضعنا تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لآخر تحديث national geographic frequency nilesat 2022، وقدم الموضوع توضيحات وخطوات فنية للقيام بإعداد قناة ناشيونال الفضائية عبر الرسيفر وذلك للبحث عنها على مختلف الاقمار وتنزيلها بجودة HD المتوفرة على الأنظمة الجديدة لبث عالي الدقة او ضبطها بصيغة SD القياسية بدون تشويش على كلا القمرين عربسات ونايل سات وبدون تشفير إطلاقاً للتمتع بأحدث الأفلام العلمية التي تعد جزءًا كبيرا من تغطية القناة.