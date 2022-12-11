نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ثوان.. احصل على ترددات قنوات الكأس القطرية الجديدة الناقلة لمباريات المونديال في المقال التالي

عمر شويل - جدة على مدار أكثر من شهر، كان البحث عن تردد قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباريات كأس العالم فيفا قطر 2022، هو الأعلى على محركات البحث جميعًا، نظرًا لوجود قنوات وترددات جديدة، للقنوات الصديقة لشبكة بي إن سبورت الشهيرة، فأصبح للكأس 4 قنوات تحمل إضافة “إكسترا”، وهي المخصصة ببث الأحداث الرياضية الهامة، على غرار باقات “ماكس” المخصصة لنقل الفعاليات البارزة على غرار المونديال وكذلك كأس الأمم الأفريقية وغيرها لدى البين سبورتس.

خلال هذا الموضوع سوف تتعرفون على جميع المعلومات التي تتعلق بـ قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباريات المونديال والتردد الخاص بها، حيث تعتبر من أفضل القنوات التي تقوم بعرض جميع مباريات كأس العالم في الوقت الحالي وبأفضل شكل ممكن الحصول عليه على الإطلاق.

كما سوف تتعرفون على الترددات الخاصة بتلك القنوات وطريقة القيام بتنزيلها على جهاز الاستقبال الخاص بكم، مع التعرف على المميزات التي تنفرد بها القناة والعديد من المعلومات الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع، تابع قراءة للتعرف على المزيد.

تردد قنوات الكأس القطرية الجديدة الناقلة لمباريات المونديال

خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على جميع ترددات قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباريات المونديال التي يمكنك استخدامها في تنزيل القناة على التليفزيون الخاص بك والاستمتاع بالمشاهدة، ومن هذه الترددات ما يلي:

ترددات قنوات Alkass على نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ترددات قنوات الكأس على عرب سات

التردد: 12245

أما بالنسبة للاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: يمكن أن تسجله عند كتابة التردد: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ترددات قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباريات المونديال على سهيل سات

التردد: 10770

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ترددات قنوات الكأس إكسترا الجديدة

قنوات الكأس إكسترا هي القنوات الجديد التي حصلت على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم قطر 2022، والتي يمكنكم من خلالها الاستمتاع بجميع المباريات وبأفضل شكل ممكن، وترددات قنوات الكأس إكسترا ما يلي:

ترددات قنوات Alkass إكسترا على نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ترددات قنوات الكأس إكسترا على عرب سات

يمكنك كتابة التردد: 12418

أما بالنسبة الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز يمكن أن تسجله عند كتابة التردد: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قنوات الكأس القطرية المفتوحة

قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباريات المونديال هي واحدة من أفضل القنوات العربية وأنجحها في الوقت الحالي والتي حققت قدر عالي من المشاهدة في شتى بقاع المنطقة العربية، وهي تهتم بالمواضيع الرياضية فقط والتي من أبرزها كرة القدم.

وقد تم تأسيس هذه القناة منذ ما يزيد عن 16 عام ويقع المقر الرسمي الخاص بها في مدينة الدوحة، كما أنها قامت بعرض البث الأول لها في عام 2006 من خلال قناة واحدة فقط، ولكنها الآن تحتوي على ما يزيد عن 8 قنوات أخرى منها ما هو مفتوح وما هو مشفر، ومن خلالها سوف تحصل على عملية مشاهدة جيدة وبأفضل جودة تصوير ممكن الحصول عليها على الإطلاق.

مع العلم أن تلك القناة حصلت على جائزة الأفضل في الخليج العربي في العام 2007، كما أن مقدم البرامج خالد جاسم الذي كان يعمل بها حصل أيضًا على جائزة أفضل مذيع عربي، بالإضافة إلى ذلك فقد حصلت القناة أيضًا على جائزتين بروماكس بنك دلتا آسيا الذي تم عقده في نيويورك في العام 2008 شهر يونيو، لذا فهي من أنجح القنوات الرياضية.

وهنا يكون نهاية هذا الموضوع الذي تعرفتم فيه على جميع ما يتعلق بترددات قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباريات المونديال في الوقت الحالي، كما تعرفتم على الكثير من المعلومات التي تتعلق بقنوات الكأس الرياضية والعديد من المعلومات الأخرى المتعلقة.