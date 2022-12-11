نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Honor 80 أول جوالات الجيل الجديد من هونر | مميزات وسعر الجوال في المقال التالي

Honor 80 الجيل الجديد من أحدث إصدارات الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية الخاصة بشركة Honor للعام الحالي. حيث أعلنت شركة هونر منذ أيام عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث جوالاتها وهي سلسلة الـ80 الجديدة. تأتي تلك السلسلة استكمالاً لمجموعة جوالات الذكية السابقة المتمثلة في جوالات : Honor 70 ، Honor 70 pro ، وأيضاً جوال Honor 70 pro plus. وكما الحال تنطلق تلك السلسلة بمجموعة مميزة من المواصفات الداخلية وأولها معالج الجوال. فيأتي الجوال مع معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 782G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر. كما يتوفر الجوال أيضاً مع شاشة OLED بجودة FHD+ ، مع معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز. أما عن نظام الكاميرات فالجوال متوفر مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا ، وذلك مع عدسة خلفية أساسية بدقة 160 ميجا بكسل. كذلك الجوال متوفر مع بطارية بحجم 4800 مللي أمبير وبسرعة شحن 66 وات ليتم شحن الجوال بنسبة 50% في غضون نصف ساعة فقط. والجدير بالذكر أيضاً أن لشركة Honor مجموعة أخري من الجوالات المميزة مثل : Honor Magic 4 pro ، Honor Magic 4 Ultimate. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Honor 80 الجديد كلياً من شركة Honor. مواصفات جوال Honor 80 : ‌أولاً : الجوال يتوفر بوزن يقدر بحوالي 180 جراماً.‌

: الجوال يتوفر بوزن يقدر بحوالي جراماً.‌ كما يأتي بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الجوال.‌

بالكامل في ظهر الجوال.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الجوال.‌

يدعم الجوال تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس لكن الجوال لا يتوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك لم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن مقاومة الجوال للغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

يحتوي الجوال علي شاشة تأتي من نوع OLED وبحجم 6.67 إنش مع جودة الـFHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل.‌

وبحجم إنش مع جودة وبدقة بكسل.‌ كما تتوفر الشاشة أيضاً بدعم وجود معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 444 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1000 شمعة ، مما يوفر أكبر درجة إضاءة ممكنة للجوال حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما يوفر أكبر درجة إضاءة ممكنة للجوال حتي في وجود أشعة الشمس.‌ كذلك تأتي شاشة الجوال بدعم خاصية 1B Color ، الخاصة بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، الخاصة بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ شاشة الجوال تأتي مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي توفر أيضاً أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي توفر أيضاً أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ أما عن معدل التحديث فشاشة الجوال تأتي بدعم معدل التحديث الجديد والعالي حتي 120 هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ لكن شركة Honor لم تعلن بشكل رسمي عن وجود طبقة حماية علي شاشة الجوال. أداء الجوال : ‌جوال Honor 80 يتوفر مع أحدث إصدار لنظام تشغيل جوجل الخاص Android 12 .‌

يتوفر مع أحدث إصدار لنظام تشغيل جوجل الخاص .‌ كما يتوفر أيضاً بدعم وجود واجهة مستخدم Honor المميزة والجديدة Magic UI 7 .‌

المميزة والجديدة .‌ يحتوي الجوال علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 782G ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يأتي مع دقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواة واحدة أساسية تأتي من نوع Cortex-A78 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.7 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود ثلاثة أنوية أخري تأتي من نفس النوع Cortex-A78 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما توجد أربعة أنوية أخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.8 جيجا هيرتز.‌

وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ الجوال كذلك متوفر بدعم وجود وحدة معالجة رسوميات GPU تأتي من شركة Qualcomm ، مع معالج يتوفر من نوع Adreno 642L .‌

تأتي من شركة ، مع معالج يتوفر من نوع .‌ يتوفر الجوال في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ تأتي ذاكرة تخزين الجوال الداخلية من النوع السريع UFS 2.2.‌

كذلك مع رامات داخلية تتوفر من نوع LPDDR4X السريع ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات. كاميرا جوال Honor 80 : ‌جوال Honor 80 يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي ظهر الجوال مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 160 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، مع دعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع Ultra Wide مع دعم خاصية AF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع مع دعم خاصية أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو Macro Camera بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة تتوفر كاميرات الجوال بدعم خاصية HDR ، وتأتي أيضاً بدعم تصوير البانوراما.‌

، وتأتي أيضاً بدعم تصوير البانوراما.‌ كما يوجد أيضاً فلاش ليد بجانب كاميرات الجوال.‌

يتوفر الجوال بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة كذلك إلي دعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، مع معدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، مع معدلي التقاط إطار لكل ثانية.‌ كما أن الجوال متوفر بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، لتوفير الثبات عند تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للجوال : ‌يتوفر جوال Honor 80 بدعم وجود سماعات خارجية أحادية تأتي من نوع Mono Speakers فقط وليست ستيريو.‌

بدعم وجود سماعات خارجية أحادية تأتي من نوع فقط وليست ستيريو.‌ لكن الجوال لا يتوفر بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يتوفر الجوال بدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

يتوفر الجوال أيضاً بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالجوال في أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical.‌

كذلك يأتي الجوال بدعم خاصية الـFace Unlock ، الخاصة بإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌

، الخاصة بإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌ يحتوي جوال Honor 80 علي بطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم 4800 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

علي بطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ يأتي الجوال أيضاً بدعم خاصية الشحن العكسي بقدرة 5 وات.‌

وات.‌ كما يأتي مدخل الشحن الموجود في الجوال من نوع Type C 2.0 ، مع دعم خاصية الـOTG.‌

، مع دعم خاصية أخيراً: يتوفر من الجوال أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأخضر ، الأزرق ، والبنفسجي. سعر جوال Honor 80 : ‌1390 ريال سعودي لنسخة الجوال الأولي 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 370 دولار أمريكي.‌

ريال سعودي لنسخة الجوال الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي دولار أمريكي.‌ 1560 ريال سعودي لنسخة الجوال 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 415 دولار أمريكي.‌

ريال سعودي لنسخة الجوال جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي دولار أمريكي.‌ 1730 ريال سعودي لنسخة الجوال الأخيرة 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 460 دولار أمريكي. عمر شويل - جدة Honor 80 أول جوالات الجيل الجديد من هونر | مميزات وسعر الجوال - ثقفني تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات 2022

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