طريقة تثبيت efootball 2023 موبايل الجديدة تحديث كأس العالم قطر 2022

تثبيت efootball 2023 موبايل ، مع بداية أنطلاق كأس العالم قطر 2022. قررت شركة كونامي بتنزيل تحديثا هاما وكبيرا للغاية به العديد من المميزات والإضافات الجديدة. حيث المتعة والمنافسة القوية لعدد أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم يستخدمون اللعبة بشكل يومي. وينتظر الكثير من مستخدمين الألعاب الإلكترونية هذا التحديث للحصول على الكثير من الكوينزات المجانية والهدايا المجانية الأخرى. ومن خلال الفقرات الأتية سوف نستعرض لكم كيفية تحميل إي فوتبول بيس 2023 موبايل الجديدة بمود كأس العالم قطر 2022 وما هي أهم الإضافات الجديدة الذي يتحصل عليها كل مستخدم.

طريقة تثبيت efootball 2023 موبايل

يمكن تحميل اللعبة بكل سهولة من خلال طريقتين والطريقتين هما طرق مجانية ولا يحتاجون إلى دفع رسوم للحصول على اللعبة.

الطريقة الأولى يمكن للمستخدم الاتصال بالأنترنت.

ثم يجب البحث في محرك بحث جوجل بلاي عن تحميل إي فوتبول 2023 موبايل للاندرويد .

. كذلك يتم الدخول على اللعبة والضغط فوق تثبيت حيث أن التثبيت مجاني بدون دفع رسوم.

بعد تحميل اللعبة يجب الدخول عليها وربط اللعبة مع كونامي عن طريق البريد الإلكتروني.

كيفية تحميل إي فوتبول بيس 2023 موبايل للاندرويد من كونامي

يمكن أيضا الحصول على اللعبة من خلال الموقع الرسمي كونامي مباشرة وذلك من خلال الخطوات التالية.

فتح متصفج جوجل كروم من الهاتف.

البحث عن الموقع الرسمي للعبة كونامي.

كما يجب البحث داخل كونامي عن تثبيت efootball 2023 موبايل .

. بالطبع ستظهر اللعبة أولا يرجى النقر عليها وسيتم تحويل المستخدم إلى جوجل بلاي للاندرويد أو آبل ستور للايفون.

يرجى النقر الآن على تثبيت. وفي عدة دقائق تتم عملية تحميل اللعبة على الجوال.

ما هي مزايا إي فوتبول 23 مود كأس العالم

هناك الكثير من المميزات التي أطلقتها شركة كونامي في هذا التحديث حيث بعد تحميل اللعبة مباشرة شوف يتم الحصول على الآتي.

أولا تغيير الواجهة بالكامل للاعبين بملابس المنتخب بدلا من ملابس إي فوتبول.

ثانيا نزول بكجات لمنتخبات عديدة للمشاركين في كأس العالم.

لاعبين أساطير مجانية مع نزول بكج إيفينت المنتخبات والذي من خلال يتم الحصول على لاعب مجانا من منتخب فرنسا جيل 2018.

كذلك 300 كوينز مجانية فور تنزيل إي فوتبول بيس 2023 موبايل .

. نزول إيفينت mach pass وهو عبارة عن عداد يومي كلما زادت عدد مبارياتك اليومية زادت المكافئات.

والآن عزيزي القارئ لقد تعرفنا اليوم عن طريقة تثبيت efootball 2023 موبايل وكأهم الإضافات الجديدة في مود كأس العالم. نتمنى أن تكون اللعبة ممتعة لكم كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.