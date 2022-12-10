شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy بال ID بطريقة امنه

شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي 2022 Midasbuy بال ID، كما تساعدك على امتلاك أكبر عدد ممكن من فرص النجاة داخل تلك اللعبة القتالية الشهيرة، فهي تعد أحد أنواع ألعاب البقاء على قيد الحياة ممزوجة بمزيد من المغامرة والإثارة والتشويق داخل معارك قوية حروب نارية يشنها الأبطال من أجل البقاء على قيد الحياة.

شحن شدات ببجي

تساعدك شدات ببجي على الحصول على فرص قتالية جيدة، خاصة وأنها تمنحك المزيد من الأسلحة والملابس الواقية وغيرها، وإليكم طريقة شحن تلك الشدات:

ادخل على متصفحك الخاص واكتب موقع شدات ببجي الرسمي.

ثم اختر خدمة شحن شدات، ومنها قم بتحديد عدد الشدات التي تحتاج إليها.

اضغط بعد ذلك على طريقة الدفع التي تناسبك.

سجل بيانات طريقة الدفع، ثم اضغط موافق، واذهب إلى حسابك للتأكد من استلام الشدات.

تفعيل رمز UC في ببجي

يمكنك تفعيل رمز UC في PUBG Mobile بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط تفعيل رمز ببجي موبايل.

قم بتسجيل بياناتك على اللعبة أو ما يعرف بالـ ID، ثم ادخل رمز التنشيط الموجود على حسابك أو ربما يتم إرساله على البريد الإلكتروني.

بمجرد الانتهاء من تلك الخطوات سوف يتم تنشيط الرمز تلقائيًا على حسابك الخاص على ببجي موبايل.

ببجي موبايل رويال باس

قم بشراء ببجي موبايل رويال باس للحصول على ترقية مميزة لمستواك داخل تلك اللعبة الشهيرة، وإليكم طريقة تفعيل ذلك الترقي فيما يلي:

ادخل على موقع ببجي الرئيسي وحدد القسيمة المراد الحصول عليها.

حدد طريقة الدفع التي ترغب بها، واضغط موافق.

سيطلب منك تسجيل حسابك على ببجي، وبعد الانتهاء من ملء البيانات اضغط موافق، ثم تأكد من وصول الترقية إلى حسابك.

موقع شدات ببجي

إلى جانب ذلك هناك العديد من المواقع التي تقدم لك إمكانية شدات ببجي بكل سهولة، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي: