سعر ومواصفات هاتف Oppo A92 الجديد

يحمل Oppo A92 العديد من المميزات التي تجعله من الهواتف المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص نظرا لان سعره مقبول بالنسبة للمواصفات التي يحتويها فهو يعد من احدث موديلات الشركة التي تأتي ضمن سلسلة a 76 الهاتف يضم كاميرا خلفية رباعية ذات جودة عالية والبطارية 5000 إم بي ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف علي جميع مواصفات مواصفات هاتف Oppo A92 وجميع مميزاته، وسعر الهاتف في الأسواق.

مواصفات هاتف Oppo A92

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 665 حيث أن هذا المعالج مختار بذاكرة وصول عشوائي حجمها ثمانية جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت ويمكن أن تكون الذاكرة أيضا 256 جيجا بايت من خلال بطاقه، كما أن الهاتف له تصاميم ثلاثية الأبعاد ومميزه حيث تهدي أهم المواصفات في الهاتف كالتالي:

شاشة أبو 92 تكون 6.5 بوصة بقوة 2400 في 1080 بيكسل من النوع TFT LCD

كما أن أبعاد ووزن الهاتف تكون 162 في 75.5 في 8.9 مم والوزن يكون 192 جرام

ويتميز بمعالج قوي يعمل سناب دراجون 665 بدقة تصنيع 11 أم أن مع وحدة معالجة الرسومات 610

ذاكرة التخزين العشوائية 8 جيجا بايت وأيضا سعة التخزين 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع حتى 256 جيجا بايت

نظام التشغيل في آوبو آية 92 اند رويد 10 السنه دي إلي كلرز 1.7

الكاميرات الخلفية تكون بدقه 48 ميجا بكسل وفتحه عدسه 1.7 أف أساسية و8 ميجا بيكسل بزاويه الترا وايد وفتحه العدسة 2.2f والكاميرا الثالثة والرابعة اثنين ميجا بكسل

وتكون الكاميرا الأمامية أضافه 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.0 أف

بينما الشريحة تكون مايكرو أس دي ونانو ويضم منفذ للصوت 3.5 ملي ويدعم تشغيل راديو أف أم

سعر هاتف Oppo A92

سعر Oppo A92 في مصر يكون بمتوسط 499 جنيه وذلك للتراث 128 جيجا بايت وسعر التخزين 8 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي بينما سعر العلامة للهاتف يبلغ 278 دولار أمريكي وان الهاتف متوفر منه طراز واحد فقط بذاكرة ثمانية جيجا بايت وسعة التخزين الداخلية تكون 128 جيجا بايت ويأتي الهاتف بثلاث خيارات ألوانها اللون الأسود واللون الأرجواني واللون الأبيض ويمكن الاختيار بما يتناسب مع أذواق الجميل