يعد تطبيق الانستجرام من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي الذي يشترك به الملايين من الأشخاص حول العالم، حيث يتيح التطبيق نشر الصور ومقاطع الفيديو، وقد يعجب بعض الأشخاص عند مشاهدة فيديو تحميله على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص به لمشاهدته في وقت لاحق، ولكن قد لا يعرف الكثير طريقة تحميل فيديو من انستجرام بسهولة بدون برنامج أو من خلال برنامج فتابعونا للتعرف على المزيد.

منصة الانستجرام Instagram

الجميع يعلم أن الانستجرام مخصصة لنشر ومشاركة الصور مع المتابعين، وعندما قررت شركة الفيس بوك بالاستحواذ على الــInstagram ، وقامت الشركة بتطوير التطبيق بشكل، وهنا أصبح من الممكن مشاركة الفيديوهات القصيرة عبر المنصة، وهنا يعجب الكثير ببعض الفيديوهات وترغب في حفظها على الهاتف لمشاهدتها لاحقاً.

طريقة تحميل فيديو من انستجرام بسهولة دون برنامج

يجب أن تعلم أنه عند دخولك على تطبيق الانستجرام من خلال الهاتف يقوم التطبيق بحفظ ملف مؤقت على الفور لتشغيل الفيديو في الداكرة الدخلية للهاتف بشكل تلقائي، ويوجد حيلة سهلة وبسيطة من خلالها يمكن للمستخدم استخراج الفيديو المحفوظ في الهاتف بعد مشاهدته على منصة الانستجرام، وهنا تستطيع أن تنقل الفيديو من مكان حفظه إلى مكان أخر في الهاتف ومشاهدته في وقت لاحق وهذه الخطوات كالتالي:

عليك أولاً من خلال الهاتف الدخول على “مدير الملفات File Manager.

ثم الانتقال إلى الذاكرة الداخلية من خلال هذا المسار:

Android > Data > com.instagram.android > Cache > Videos

عندما تنتقل إلى مجلد مقاطع الفيديو، سيظهر لك العديد من الملفات بامتداد .clean، التي تعد ملفات مؤقتة لمقاطع الفيديو التي قمت بمشاهدتها على الانستجرام.

ثم الضغط لفترة مطولة على الملف الأول لآخر فيديو معروض في التطبيق، وقم باختيار من القائمة “إعادة تسمية”.

استبدل الامتداد .clean بـ .mp4 وانقر فوق “موافق”.

وهنا يتم استبدال الملف إلى فيديو يمكن مشاهدته وعرضه من خلال الوسائط الموجود على الهاتف، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر إذا كنت ترغب في ذلك.

وبذلك تكون قد قمت بــ تحميل فيديو من انستجرام بسهولة دون تحميل أي تطبيقات أو برامج على هاتفك.