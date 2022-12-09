أين يباع آيفون 14 Pro max الجديد في الكويت؟ وما هي قيمته بالدينار الكويتي؟

آيفون 14 برو ماكس بالكويت، تمكنت شركة آبل أن تجذب الأنظار إليها الفترة الماضية بعد إطلاقها للنسخة الأخيرة الحالية من سلسلة آيفون وهو IPhone 14 الذي نال استحسان فئة لا بأس بها من محبي التقنية ومنتجات آبل ونظرًا للمزايا الخرافية والتصميم الرائع في آيفون 14 تتزايد الأسئلة وعمليات البحث يوميًا حول هذا الهاتف ومن أكثر الأسئلة الشائعة أماكن بيع IPhone 14 والنسخ الأخرى معه إذ أنها ليست متاحة في جميع المتاجر ومنافذ البيع للآن وهناك أماكن معينة فقط هي التي تملك نسخ من الجوال واليوم نعرفكم على أماكن بيع آيفون 14 برو ماكس الجديد ولكن في الكويت لجميع المحبين في الكويت.

هاتف IPhone 14 pro max

النسخة الأفضل على الإطلاق كما يشير بعض محبي آبل ومحبي التقنية حيث تعتبر هي النسخة الأخيرة من هواتف آيفون والتي تأتي بعدد من المزايا والمواصفات الخرافية التي ليس لها مثيل ولا يمكننا أن ننكر تأثير الشكل الجذاب للهاتف على الجميع حيث تم الاهتمام بتصميم الهاتف كثيرًا حتى يأتي لنا بتلك النتيجة النهائية، والمواصفات الموجودة بالهاتف كما يصفها بعض الخبراء تدل على مدى تطور الشركة في الصناعة والتصميم ويأتي هذا الهاتف كواحد من أربع نسخ من هواتف آيفون 14 ولكنه النسخة الأخيرة ذات المزايا الأكبر.

سعر آيفون 14 برو ماكس بالكويت

يذكر أن سعر النسخة الأخيرة من آيفون هي الأعلى سعرًا إلى الآن وذلك حتى يناسب السعر الجودة المقدم بها الجوال إذ أن سعر الهاتف وصل إلى 308 دينار لمساحة 128 جيجا والمساحة التالية سعرها 340 دينار والتالية تقدم بسعر 380 دينار والأخيرة وهي واحد تيرا سعرها 480 دينار.

أين يباع IPhone 14 pro max بالكويت؟

السادس عشر من سبتمبر الموافق يوم الجمعة كان موعد إطلاق أول نسخة من نسخ آيفون 14 الجديد حيث تم عقد مؤتمر بمقر شركة آبل من أجل إطلاق النسخة الرابعة عشر من آيفون، وقد تم توفير الهاتف حتى الآن في عدد كبير من الدول والمتاجر والمنافذ إلا أنه لم يصل بعد لبعض من تلك الأماكن، كما هو الحال في الكويت إذ أنه لم يحدد رسميًا أماكن معينة لتوفير آيفون 14 برو ماكس بالكويت ولكن من خلال الرابط يمكن متابعة الأماكن التي من الممكن أن يتاح بها الجوال.