مواصفات ومزايا هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

شركة سامسونج أعلنت عن أحدث إصداراتها بسلسلة الهواتف جلاكسي S23 وذلك بعد أن أطلقت الهواتف التي تقبل Galaxy Z Fold 4 و لكي تفتح المجال بتطوير منتجات أخرى رائدة وأكثر تحديثا وتطويرا فهناك العديد من المواصفات حول هاتف سامسونج الرائد Galaxy S 23 Ultra والذي سوف يكون من أفضل أصدارات العلامة التجارية لعام 2022 بما يحتويه من تقنيات متطورة فهو في مواصفاته ينافس الهاتف الأشهر على مستوى العالم الايفون من شركة ابل.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

هاتف جلاكسي S23 سوف يكون بتصميم مميز مع غطاء خلفي بلون أصفر ومتطور مائل إلي اللون النحاسي لسلسلة نوت يدعم الهاتف العمل مع وجود قلم إلكتروني مميز باللون الأسود كمان الهاتف يدعم كاميرا أمامية بدقه 40 ميجا بكسل وقادر على تحمل الظروف تحتها الإضاءة المنخفضة.

يعمل هاتف سامسونج بأداء أفضل 25% من السابق وسوف يتحكم في عمر البطارية التي سوف تعيش الأدب الفترة ممكنة

ويحتوي على كاميرا بدقة 200 ميجا بكسل مزودة بمستشعر اتش بي اثنين ويمكن للعدسة تجميع سته في واحد بيكسل حيث تبلغ ضختها الفعالة 208 ميجا بيكسل وتكون الصور الملتقى.

كما أن الهاتف يضم بطارية بقوة 5000 ملي أمبير في الساعة ويدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وأت.

تكون الصور بدقه 34.6 ميجا بيكسل وتسجيل أي مقاطع فيديو بدقة 8 كي بمعدل 60 إطار في الثانية الواحدة.

مميزات هاتف سامسونج أي 92

يمتلك العديد من المميزات التي تشغلها وهاتف الأحلام لفئات متعددة من الأشخاص الذين يرغبون في اقتناء هواتف حديثة ذاتها إمكانيات عاليه فهو يتميز جوده في الصنع و متانه وقوه بالإضافة إلي سرعه فيها لاستخدام حيث انه يضم كاميرا ت بجودة عالية وفائقة الاستخدام بالإضافة إلي شاشه اللمس السريعة التي يتم صنعها بأجود الأنواع والشكل الانسيابي الجذاب الذي يتناسب مع جميع الأذواق ويضم العديد من الإمكانيات الأخري والمواصفات كما ذكرنا سابقا التي تجعله ينافس هاتف الايفون بجميع إمكانياته وأيضا يتميز بسرعة فائقة عند استخدام الإنترنت باستخدام شبكة الواي فاي أو حزم البيانات.