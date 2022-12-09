ببطارية 5000 مللي أمبير.. مواصفات هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro

يعتبر هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro من أكثر الهواتف المنتظر طرحها والإعلان عنها من الشركة المنتجة بالفترة المقبلة، فحتى اللحظة، لم يتم الكشف عن الهاتف بشكل رسمي من الشركة كما لم يتم تحديد موعد إطلاقه للعملاء بالسوق، وهاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro من أبرز الهواتف التي أكدت الشائعات حوله، أنه سيكون على درجة عالية من التميز، بحيث حرصت الشركة على تلبية احتياجات جميع العملاء بهذا الجهاز، كما كانت الشركة المنتجة شديدة الحرص على أن يكون هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro الجديد الأفضل على الإطلاق بحيث يلبي الغرض الرئيسي الذي تم صنع الهاتف من أجله.

مواصفات هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro

وكانت التسريبات التي تم نشرها حول هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro، جميعها قد أكدت أن الهاتف مطروح بالعديد من المزايا الرائعة التي تجعله الأفضل على الإطلاق، ومن أبرز الصفات التي حرصت التسريبات على ذكرها الآتي: