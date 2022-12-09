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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببطارية 5000 مللي أمبير.. مواصفات هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro في المقال التالي
يعتبر هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro من أكثر الهواتف المنتظر طرحها والإعلان عنها من الشركة المنتجة بالفترة المقبلة، فحتى اللحظة، لم يتم الكشف عن الهاتف بشكل رسمي من الشركة كما لم يتم تحديد موعد إطلاقه للعملاء بالسوق، وهاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro من أبرز الهواتف التي أكدت الشائعات حوله، أنه سيكون على درجة عالية من التميز، بحيث حرصت الشركة على تلبية احتياجات جميع العملاء بهذا الجهاز، كما كانت الشركة المنتجة شديدة الحرص على أن يكون هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro الجديد الأفضل على الإطلاق بحيث يلبي الغرض الرئيسي الذي تم صنع الهاتف من أجله.
مواصفات هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro
وكانت التسريبات التي تم نشرها حول هاتف ZTE nubia Red Magic 8 Pro، جميعها قد أكدت أن الهاتف مطروح بالعديد من المزايا الرائعة التي تجعله الأفضل على الإطلاق، ومن أبرز الصفات التي حرصت التسريبات على ذكرها الآتي:
|شبكات الإنترنت
|الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الأنترنت للجيل “الثاني والثالث والرابع والخامس” بسرعة تصل إلى HSPA, LTE-A, 5G
|جسم الهاتف
|الهاتف مقدم بأبعاد 164 x 76.4 x 8.9 mm (6.46 x 3.01 x 0.35 in) ووزنه يصل إلى 228 جرام، وهو مقدم بزجاج من الأمام والخلف مع إطار من الألومنيوم، ويتضمن الهاتف فتحات لشرائح اتصال من نوع Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
|دقة العرض
|الهاتف مقدم للعملاء بشاشة من نوع AMOLED, 1B colors, 120Hz حجمها 6.8 ‘نش ويمكنها عرض مقاطع الفيديو بدقة 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~387 ppi density)
|نظام التشغيل
|الهاتف يعمل بنظام تشغيل آندرويد 13 الأحدث ويتضمن شرائح من نوع Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
|ذاكرة الهاتف
|الهاتف مقدم بذاكرة تخزين داخلية 256 و512 جيجا بايت وحتى 1 تيرا، وذاكرة الوصول العشوائي 12 و16 و18 جيجا رام
|الكاميرا الرئيسية
|الهاتف مقدم بكاميرا ثلاثية دقة الرئيسية بينها 50 ميجا بيكسل
|الكاميرا الأمامية
|الهاتف مقدم بكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل
|بطارية الهاتف
|الهاتف مقدم ببطارية من نوع Li-Po 5000 mAh, non-removable – version 1 تدعم الشحن السريع حتى 165 وات
|ألوان الهاتف
|الهاتف مطروح للعملاء بألوان مميزة وتتضمن القائمة الألوان التالية: Obsidian, Supernova, Mercury, Yellow
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