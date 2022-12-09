Poco C40 أرخص جوالات بوكو الجديدة | أهم مميزات وعيوب الجوال

Poco C40 جوال جديد آخر ينضم حديثاً إلي مجموعة الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية الخاصة بشركة Poco التابعة لشركة شاومي الصينية. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق جوال Poco C40 الجديد ، والذي ينطلق في الفئة الاقتصادية من الجوالات الذكية. يأتي إطلاق ذلك الجوال بعد إعلان الشركة عن جوالاتها الجديدة الأخري مثل : Poco M5 ، Poco M5s ، Poco x4 Gt ، Poco x4 pro ، وأيضاً Poco M4 pro. يأتي الجوال بمجموعة من المواصفات الداخلية المميزة مع بعض التنازلات أيضاً وذلك لتقليل السعر. فيحتوي الجوال علي معالج ثماني النواة يأتي من نوع JLQ JR510 ، ويأتي بمعمارية تصنيع بدقة 11 نانو متر. كما يحتوي أيضاً علي شاشة تأتي من IPS LCD مع جودة HD+. لكن تتوفر بمعدل التحديث القديم والمعتاد 60 هيرتز فقط. كذلك يحتوي الجوال علي إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية ، وذلك مع كاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بكسل. أما عن بطارية الجوال فتأتي بحجم 6000 مللي أمبير ، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Poco C40 الجديد.

مواصفات جوال Poco C40 :

‌يتوفر الجوال بوزن يقدر بحوالي 206 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الجوال.‌

بالكامل في ظهر الجوال.‌ بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الجوال.‌

يدعم الجوال تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، إلا أنها تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، إلا أنها تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ الجوال كذلك متوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة حتي 1 تيرا بايت ، وذلك لتوافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

تيرا بايت ، وذلك لتوافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌ يأتي الجوال بدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء ، لكن لم توفر الشركة قيمة الـIP الخاصة بالجوال.‌

الخاصة بالجوال.‌ كما يحتوي الجوال علي شاشة تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.71 إنش مع جودة HD+ وبدقة 1650×720 بكسل.‌

بحجم إنش مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 268 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 400 شمعة ، وبالتالي توفر درجة إضاءة مناسبة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، وبالتالي توفر درجة إضاءة مناسبة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ لكن شاشة الجوال تتوفر مع معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، والذي يقدم أداء مميز علي أغلب الجوالات الذكية المختلفة.‌

هيرتز ، والذي يقدم أداء مميز علي أغلب الجوالات الذكية المختلفة.‌ كذلك شاشة الجوال تتوفر مع وجود طبقة حماية تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass.

أداء الجوال :

‌جوال Poco C40 الجديد يتوفر مع نظام تشغيل جوجل الخاص Android 11 .‌

الجديد يتوفر مع نظام تشغيل جوجل الخاص .‌ كما يأتي أيضاً بدعم وجود واجهة مستخدم بوكو المميزة والخاصة MIUI 13 for POCO .‌

.‌ يحتوي الجوال أيضاً علي معالج ثماني النواة يأتي من نوع JLQ JR510 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 11 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بدقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الجوال بأربعة أنوية أساسية تأتي من نوع Cortex-A55 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ يوجد بالمعالج أيضاً أربعة أنوية أخري تأتي من نفس النوع Cortex-A55 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.5 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الجوال يتوفر بدعم وجود وحدة معالجة رسوميات GPU تأتي من خلال شركة ARM ، مع معالج يتوفر من نوع Mali-G57 MC1 .‌

تأتي من خلال شركة ، مع معالج يتوفر من نوع .‌ كما أن الجوال متوفر في إصدارين فقط من سعة التخزين المتاحة وهما كالآتي : 32 جيجا مع 3 جيجا رام ، وأيضاً 64 جيجا مع 4 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، وأيضاً جيجا مع جيجا رام.‌ تأتي أيضاً ذاكرة تخزين الجوال الداخلية من نوع UFS 2.2 .‌

.‌ كذلك مع رامات داخلية من نوع LPDDR4X ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات.

كاميرا جوال Poco C40 :

‌يحتوي جوال Poco C40 علي كاميرا سيلفي أمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

علي كاميرا سيلفي أمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي ظهر الجوال مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌ تتوفر كاميرات الجوال بدعم خاصية الـHDR مع إمكانية تصوير البانوراما.‌

مع إمكانية تصوير البانوراما.‌ بالإضافة إلي إلي وجود فلاش ليد بجانب كاميرات الجوال.‌

كذلك الجوال متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـFHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للجوال :

‌جوال Poco C40 يأتي مع سماعات خارجية أحادية تأتي من نوع Mono Speakers فقط وليست.‌

يأتي مع سماعات خارجية أحادية تأتي من نوع فقط وليست.‌ كما يحتوي أيضاً علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الجوال بدعم خاصية الـNFC.‌

يأتي كذلك بدعم شبكات الراديو FM.‌

الجوال متوفر بدعم وجود مستشعر الـIR BLASTER ، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌

، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌ يتوفر الجوال أيضاً بدعم مستشعري التقارب والتسارع فقط.‌

لكن الجوال لا يتوفر بدعم مستشعر الجيروسكوب.‌

أما بالنسبة للحماية فتأتي بصمة الاصبع الخاصة بالجوال في الظهر.‌

كما يتوفر أيضاً بدعم خاصية Face Unlock ، لإتاحة إمكانية إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

، لإتاحة إمكانية إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ يحتوي الجوال علي بطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم 6000 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 18 وات فقط.‌

مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات فقط.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن الموجود في الجوال من نوع Type C 2.0 .‌

.‌ يتوفر مدخل الشحن أيضاً بدعم خاصية الـOTG.‌

أخيراً: الجوال متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأصفر ، الأخضر ، والأسود أيضاً.

سعر جوال Poco C40 :