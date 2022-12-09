نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات هاتف Oppo Find N2 Flip 2023 الجديد والموعد المتوقع لاصدار هاتف Oppo Find N2 Flip بالأسواق في المقال التالي
مميزات Oppo Find N2 Flip, زداد شعبية الهواتف القابلة للطي يومًا بعد يوم. نرى نموذجًا جديدًا كل شهر تقريبًا في الصناعة بقيادة Samsung و Huawei. وفقًا لآخر التقارير ، فإن شركة Oppo هي الشركة التالية التي تقدم هاتفًا ذكيًا قابل للطي. من المتوقع أن تقدم الشركة طرازين هما Oppo Find N2 و Oppo Find N2 Flip. يبدو أن هذه الهواتف الذكية القابلة للطي لن تقتصر على أسواق معينة.
مواصفات هاتف Oppo Find N2 Flip 2203
من المتوقع أن يأتي هاتف Oppo Find N2 بشاشة LTPO AMOLED مقاس 7.1 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز للشاشة. سيستخدم الطي مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويخرج من الصندوق مع نظام التشغيل Android 13. قد يشتمل Oppo Find N2 على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية والذي يمكن أن يشمل مستشعر 50 ميجابكسل و 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 32 ميجابكسل Sony IMX 709,سيحمل الهاتف بطارية بسعة 4520 مللي أمبير في الساعة ويهدف إلى أن يكون أخف وزنًا أفقيًا قابلاً للطي حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يأتي الهاتف الذكي بثلاثة ألوان ، أخضر ، أسود وأبيض. لسوء الحظ ، هذه هي كل المعلومات حول الهاتف في الوقت الحالي. ومع ذلك ، قد نرى نموذجًا آخر أثناء حدث الإطلاق إذا كانت الشائعات صحيحة.
موعد Oppo Find N2 Flip بالأسواق
سيتم طرح Oppo Find N2 Flip للبيع في الأسواق العالمية وفقًا لـ Tipster Ice Universe ، سيتم طرح Oppo Find N2 Flip للبيع في الأسواق العالمية. من المحتمل أن يتم طرح الجهاز للبيع في أسواق مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. على غرار هواتف Samsung و Motorola القابلة للطي ، يجب أن يتم تشغيل N2 Flip بواسطة بطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة ، وقد تكون مجموعة الشرائح هي Dimensity 9000 أو Snapdragon 8+ gen 1. وسيحتوي Find N Flip الجديد أيضًا على شاشة OLED داخلية قابلة للطي مقاس 6.8 بوصة و شاشة OLED خارجية مقاس 3.26 بوصة. ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل,تقول محطة الدردشة الرقمية Leakster أنه من المحتمل أن يتم الكشف عن Find N2 و N2 Flip الجديد في الحدث التقني السنوي. لم تحدد شركة Oppo موعدًا رسميًا بعد ، ولكن عادةً ما يكون في منتصف ديسمبر.
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