واتساب يُضيف دعماً رسمياً للصور الرمزية لتحسين تجربة المستخدمين

يتم خلال هذه المرحلة إطلاق الصور الرمزية وهي الحرف القابلة للتخصيص بشكل رسمي على تطبيق واتساب، وهو تطبيق المراسلة الفوري الشهير التابع لشركة ميتا، حيث أن تيك الميزة متوفرة منذ فترة على خدمات الشركة في فيسبوك وإنستجرام، حيث أعلنت شركة ميتا أنه يمكن استخدامها كصورة للملف الشخصي على خدمة المراسلة الشهير أو إرسالها في شكل واحد من 36 ملصقاً مخصصاً.

واتساب يُطلق الصور الرمزية

وفقاً للبيان الصادر من شركة ميتا فإنه سوف يتم طرح تلك الميزة الرائعة للمستخدمين بدءاً من اليوم وفقاً لما نشره موقع “ذا فيرج”، حيث انه تم طرح ميزة الصور الرمزية في تطبيق الدردشة الفوري لجميع مستخدمي التطبيق عبر الإصدار التجريبي له منذ شهرين تقريباً، حيث أنه تم تقيم تلك الميزة ورصدها والعمل على طرحها لميع المستخدمين من اليوم، وذلك من أجل الاستمتاع بها خلال الفترة القادمة، وخاصة أنها من الميزات الهامة للعديد من المستخدمين.

كانت ميزة واتساب الجديدة متاحة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي وليس جميع المستخدمين على كل من مستخدمي اجهزة Android و iOS منذ أكتوبر، وفقاً لما نشره موقع WABetaInfo، ولكنه من المتوقع أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين على الهاتف المحمول خلال الأسابيع القادمة، وتعد صور ميتا الرمزية واحدة من أكثر الميزات الرائعة التي يعمل عليها التطبيق، حيث أنها واحدة من عدد من الشخصيات الافتراضية القابلة للتخصيص والمتاحة عبر مختلف الأنظمة الأساسية وتطبيقات المراسلة الفورية.

وهنا يجب الإشارة إلى Bitmoji هي الأكثر شهرة وهى من الحرف ثنائية الأبعاد التي تمتلكها الشركة المالكة لسناب شات، حيث تقدم كل من آبل وسامسونج عدد من الصور الرمزية على مستوى الأنظمة الخاصة بها شكل Memoji و AR Emoji على التوالي، ويمكن أن تصبح تلك الميزة في نهاية المقال هى الأكثر أهمية بالنسبة لشركة ميتا، والتي تعمل على الترويج للميزة خلال هذه الفترة، حيث يحرص التطبيق خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة لمستخدميه من أجل تحسين تجربة المستخدمين، وكسب رضاء جميع مستخدمي التطبيق الناشطين والذي تخطى عددهم أكثر من ملياري مستخدم.