بكاميرا 50 ميجا بيكسل.. أبرز مزايا هاتف Samsung Galaxy A14 5G

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عمر شويل - جدة تستعد شركة سامسونج الشهيرة بالتكنولوجيا والهواتف المحمولة بالفترة المقبلة، للكشف عن أبرز هواتفها الجديدة Samsung Galaxy A14 5G، الهاتف المنتظر، الذي متوقع أن تقوم الشركة بالكشف عنه في وقت لاحق من شهر ديسمبر الجاري، هذا ولم تقم الشركة حتى اللحظة بالكشف عن هاتفها، كما لم يتم الكشف عن الموعد الذي سيتم طرح الهاتف خلاله بالسوق، ولكن المؤكد أن الهاتف الجديد Samsung Galaxy A14 5G، سيتم تقديمه للعملاء بالسوق بالعديد من المواصفات والمزايا الرائعة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A14 5G

وبحسب التوقعات التي تم نشرها بهذا الشأن، فإن هاتف Samsung Galaxy A14 5G الجديد، سيكون من أفضل الهواتف المطروحة بالسوق، وذلك لمزاياه الرائعة التي يتمتع بها والتي تم الكشف عنها ضمن تسريبات الفترة الأخيرة، ومن أبرز مزايا الهاتف الآتي: