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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاميرا 50 ميجا بيكسل.. أبرز مزايا هاتف Samsung Galaxy A14 5G في المقال التالي
عمر شويل - جدة تستعد شركة سامسونج الشهيرة بالتكنولوجيا والهواتف المحمولة بالفترة المقبلة، للكشف عن أبرز هواتفها الجديدة Samsung Galaxy A14 5G، الهاتف المنتظر، الذي متوقع أن تقوم الشركة بالكشف عنه في وقت لاحق من شهر ديسمبر الجاري، هذا ولم تقم الشركة حتى اللحظة بالكشف عن هاتفها، كما لم يتم الكشف عن الموعد الذي سيتم طرح الهاتف خلاله بالسوق، ولكن المؤكد أن الهاتف الجديد Samsung Galaxy A14 5G، سيتم تقديمه للعملاء بالسوق بالعديد من المواصفات والمزايا الرائعة.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A14 5G
وبحسب التوقعات التي تم نشرها بهذا الشأن، فإن هاتف Samsung Galaxy A14 5G الجديد، سيكون من أفضل الهواتف المطروحة بالسوق، وذلك لمزاياه الرائعة التي يتمتع بها والتي تم الكشف عنها ضمن تسريبات الفترة الأخيرة، ومن أبرز مزايا الهاتف الآتي:
|شبكات الانترنت
|الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل “الثاني والثالث والرابع والخامس” وتصل سرعة الإنترنت حتى HSPA, LTE, 5G
|جسم الهاتف
|لم يتم حتى اللحظة الكشف عن أبعاد الهاتف ولا حتى وزنه، ولكنه مقدم بزجاج من الأمام وبلاستيك من الخلف مع إطار من البلاستيك، ويوجد بالهاتف منفذ لشريحة اتصال من نوع Nano-SIM
|دقة العرض
|الهاتف مقدم بشاشة من نوع PLS LCD, 90Hz وحجمها يصل إلى 6.8 إنش، ودقة عرضها تصل إلى 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~258 ppi density)
|نظام التشغيل
|الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 وهو مزود برقائق من نوع Exynos 1330 – SM-A146B
|ذاكرة التخزين
|الهاتف مقدم بذاكرة تخزين داخلية سعتها 64 و128 جيجا بايت، بجانب ذاكرة وصول عشوائي 4 و6 جيجا رام
|الكاميرا الرئيسية
|الهاتف مقدم بكاميرا ثلاثية دقة الرئيسية بينها 50 ميجا بيكسل، ويمكنها التقاط مقاطع الفيديو بدقة حتى [email protected]
|الكاميرا الأمامية
|الهاتف مقدم بكاميرا أمامية دقتها 13 ميجا بيكسل، ويمكنها التقاط مقاطع فيديو بدقة [email protected]
|بطارية الهاتف
|الهاتف مزود ببطارية من نوع Li-Po 5000 mAh, non-removable تدعم الشحن بسرعة حتى 15 وات
|ألوان الهاتف
|الهاتف سيتم طرحه بالسوق للعملاء بلون مميز هو اللون الأسود
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