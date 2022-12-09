نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 14 برو ماكس … تعرف على السعر والمواصفات في المقال التالي
عمر شويل - جدة آيفون 14 برو ماكس من أحدث الهواتف الذكية التي قامت شركة آبل الأمريكية بإصدارها، مع العلم أنه تم إتاحته بسعر مميز مما يعد من أهم عوامل حرص الكثير من العملاء على اقتنائه، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني كافة المعلومات التي تتعلق بمواصفات الهاتف وسعره.
سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس
الهاتف الجديد متوفر على بعض المتاجر الإلكترونية ومنافذ البيع الكبرى بأسعار تنافسية تجعله فرصة ذهبية لمحبي الهواتف الحديثة ذات اللوائح الذكية.
حيث لا يتجاوز سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس على موقع أمازون 6.669 ريال سعودي، كما أن المتجر أتاح إمكانية شراء الهاتف بنظام التقسيط مقابل سداد مبلغ كدفعة أولى يتم الاتفاق عليه.
كما أن هناك ميزة أخرى يوفرها متجر أمازون الرقمي، وهي تحديد نسبة فوائد ضئيلة للغاية قد تكون 0% في بعض حالات الشراء أيًا كان البنك المسئول عن عملية التقسيط.
كما أن شركة أبل التكنولوجية أعلنت في المؤتمر الأول الذي تم عقده بعد إطلاق الهاتف في سبتمبر الماضي أن سعر آيفون 14 برو Max يبلغ 1100 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية.
مع العلم أن هذا السعر يعد مناسب جدًا إذا تم مقارنته بمواصفات الهاتف وإمكانياته المتطورة التي أتاحتها شركة آبل الأمريكية.
مواصفات آيفون 14 برو ماكس
أتاحت شركة آبل مواصفات تقنية هائلة في الهاتف الجديد، والتي تجعل الإقبال على شراؤه غير مسبوق خاصة وأن سعره تنافسي إلى حدٍ كبير، ومن أهم مميزاته ما يلي:-
- تم تزويد الهاتف بنظام تشغيل IOS 16 الحديث.
- يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1290 × 2796 بيكسل بسطوح يتراوح من 1000 شمعة حتى 2000 شمعة كحد أقصى.
- إتاحة معالج داخلي ينتمي إلى نوع سداسي النوى Apple A16 Bionic.
- كما تصل رامات الهاتف إلى 6 جيجا بايت.
- بينما تصل الذاكرة الداخلية للهاتف إلى 256 جيجا بايت.
- تصل سعة البطارية إلى 4323 مللي أمبير مما يتيح إمكانية سرعة الشحن.
- هاتف آيفون 14 برو ماكس مزود بعدد 6 كاميرات بدقة عالية الجودة، عدد 2 كاميرا أمامية و4 خلفية.
- الهاتف مزود بسماعات خارجية ستيريو، وميكروفون نقي عازل للضوضاء.
- متاح تشغيل شريحتين sim ويدعم شبكة الجيل الرابع 4G.
- الهاتف مزود بعدد من المستشعرات، مثل البوصلة، الجيروسكوب، والضغط الجوي.
- مع إمكانية التعرف على بصمة الوجه.
مواصفات الشكل الخارجي للهاتف
يتمتع الهاتف الجديد من شركة آيفون بالشكل الخارجي الأنيق بالإضافة إلى البنية المتينة، ومن أهم مزايا الهيكل الخارجي ما يلي:-
- يتوافر الجهاز بأبعاد قياسية حيث يبلغ طوله 170 مم، ويبلغ عرضه 77.6 مم، بينما يبلغ السُمك 7.9 مم.
- الهاتف خفيف الوزن مما يسهل عملية حمله، حيث لا يتجاوز 240 مج.
- الإطار الخارجي للهاتف مصنوع من مادة الستانلس ستيل المتين مما يحميه من الصدمات والخدوش.
- تم تزويد آيفون 14 برو ماكس بطبقة من زجاج كورنينج من الأمام والخلف مما يحميه من الأتربة والماء.
- حيث أنه لا يتأثر بالماء على عمق 6 متر تحت سطح الماء ولمدة طويلة قد تصل إلى 30 دقيقة.
- الهاتف متوفر بأربعة ألوان عصرية أنيقة هم (الأسود، الذهبي، البنفسجي الغامق، والفضي).
- كما تم تزويد الشاشة بزجاج سيراميكي من الخارج مما يعمل على حمايتها من الخدوش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آيفون 14 برو ماكس … تعرف على السعر والمواصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.