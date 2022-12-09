نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 14 برو ماكس … تعرف على السعر والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 14 برو ماكس من أحدث الهواتف الذكية التي قامت شركة آبل الأمريكية بإصدارها، مع العلم أنه تم إتاحته بسعر مميز مما يعد من أهم عوامل حرص الكثير من العملاء على اقتنائه، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني كافة المعلومات التي تتعلق بمواصفات الهاتف وسعره.

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس

الهاتف الجديد متوفر على بعض المتاجر الإلكترونية ومنافذ البيع الكبرى بأسعار تنافسية تجعله فرصة ذهبية لمحبي الهواتف الحديثة ذات اللوائح الذكية.

حيث لا يتجاوز سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس على موقع أمازون 6.669 ريال سعودي، كما أن المتجر أتاح إمكانية شراء الهاتف بنظام التقسيط مقابل سداد مبلغ كدفعة أولى يتم الاتفاق عليه.

كما أن هناك ميزة أخرى يوفرها متجر أمازون الرقمي، وهي تحديد نسبة فوائد ضئيلة للغاية قد تكون 0% في بعض حالات الشراء أيًا كان البنك المسئول عن عملية التقسيط.

كما أن شركة أبل التكنولوجية أعلنت في المؤتمر الأول الذي تم عقده بعد إطلاق الهاتف في سبتمبر الماضي أن سعر آيفون 14 برو Max يبلغ 1100 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية.

مع العلم أن هذا السعر يعد مناسب جدًا إذا تم مقارنته بمواصفات الهاتف وإمكانياته المتطورة التي أتاحتها شركة آبل الأمريكية.

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

أتاحت شركة آبل مواصفات تقنية هائلة في الهاتف الجديد، والتي تجعل الإقبال على شراؤه غير مسبوق خاصة وأن سعره تنافسي إلى حدٍ كبير، ومن أهم مميزاته ما يلي:-

تم تزويد الهاتف بنظام تشغيل IOS 16 الحديث.

يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1290 × 2796 بيكسل بسطوح يتراوح من 1000 شمعة حتى 2000 شمعة كحد أقصى.

إتاحة معالج داخلي ينتمي إلى نوع سداسي النوى Apple A16 Bionic.

كما تصل رامات الهاتف إلى 6 جيجا بايت.

بينما تصل الذاكرة الداخلية للهاتف إلى 256 جيجا بايت.

تصل سعة البطارية إلى 4323 مللي أمبير مما يتيح إمكانية سرعة الشحن.

هاتف آيفون 14 برو ماكس مزود بعدد 6 كاميرات بدقة عالية الجودة، عدد 2 كاميرا أمامية و4 خلفية.

مزود بعدد 6 كاميرات بدقة عالية الجودة، عدد 2 كاميرا أمامية و4 خلفية. الهاتف مزود بسماعات خارجية ستيريو، وميكروفون نقي عازل للضوضاء.

متاح تشغيل شريحتين sim ويدعم شبكة الجيل الرابع 4G.

الهاتف مزود بعدد من المستشعرات، مثل البوصلة، الجيروسكوب، والضغط الجوي.

مع إمكانية التعرف على بصمة الوجه.

مواصفات الشكل الخارجي للهاتف

يتمتع الهاتف الجديد من شركة آيفون بالشكل الخارجي الأنيق بالإضافة إلى البنية المتينة، ومن أهم مزايا الهيكل الخارجي ما يلي:-