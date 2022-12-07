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عمر شويل - جدة مواصفات هاتف شاومي Redmi A1 عيوب ومميزات وسعر Redmi A1 في مصر والسعودية والامارات حيث أصدرت شركة شاومي اول هواتفها الذكية في عام 2011 ومن وقتها وبدأت في اكتساح الأسواق وأصبحت الشركة الاولي في الصين والثالثة عالميا بعد سامسونج وهواوي وتطالعنا بين الحين والأخر بإصدار موديل جديد من الهواتف الذكية وكان اخرها حينما أعلنت شركة شاومي رائدة الهواتف الذكية في العالم عن اصدار هاتف جديد يحمل اسم Redmi A1.

مواصفات هاتف Redmi A1

تنافس شركة شاومي الصينية نظيرتها ابل واطلق عليها ابل الصينية نظرا لمحاكاتها لشركة ابل حيث تقوم بتوفير هواتف ذكية بسعر متوسط وكان اخرها هاتف Redmi A1 الذي تم الإعلان عنه يوم 6 سبتمبر2022:

الشاشة 6.52 بوصة ips lcd.

الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت.

الرام 2 جيجا.

الكاميرا 8+0.3 ميجا بكسل.

المعالج Helio A22.

البطارية 5000 ملي امبير.

الوان جهاز Redmi

يتوافر جهاز ريدمي A1 بثلاث الوان اسود ازرق واخضر ليتم اختيار اللون المناسب لمستخدمي هاتف redmi a1.

مميزات هاتف Redmi A1

يعمل هاتف ريدمي A1 بنظام اندرويد 12 جووياتي بالعديد من المميزات ومنها:

دعم شريحتين اتصال Nano sim.

دعم شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع 4G

الجهاز متوافر بأبعاد 164.9 *76.8*9.1 ملم ووزن 192 جرام.

الخامات المصنوع منها الهاتف بلاستيك لامع تعطي انطباع الجلد علي خلفية الهاتف.

شاشة نوتش في منتصف الشاشة بنوع LCD كافية لمشاهدة الفيديو والالعاب.

ذاكرة الهاتف الصلبة 32 جيجا مع اصدارين ذاكرة عشوائية 2 جيجا واخر 3 جيجا.

معالج الهاتف من نوع HELIOA22 نفس الموجوده بهاتف INFINX HOT 12I.

كاميرا امامية بدقة 5 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف البلوتوث باصدار 5.0 وخاصيتي LE , A2DP.

الواي فاي بترددات ال a/b/g/n.

مستشعر بصمة وFace un lock وهو ارخص الهواتف الداعمة للبصمة.

صوت الهاتف عالي وجيد برغم من انه مونو.

بطارية بسعة 5000 ملي امبير بقوة شحن 10 واط البطارية تستمر لمدة طويلة خلال اليوم بسبب سعتها.

عيوب هواتف RedmiA1

يعتبر هاتف ريدمي A1 من فئة الهواتف المتوسطة فبرغم التصميم الانيق الا انه لابد من وجود عيوب تواجه المستخدمين ومن اكثر هذه العيوب شيوعا سعره مرتفع مقارنة بنفس المواصفات في الهواتف الأخرى بالإضافة الي:

أداء الكاميرات فوق المتوسط فلا تتوقع منها أداء مبهر.

منفذ ال usb من النوع القديم micro usb.

قدرة الشحن ضعيفة لذا سيحتاج لفترة شحن طويلة نوعا ما.

لا يتوافر بالهاتف ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء.

لايدعم الجهاز معظم المستشعرات الرئيسية.

اتجهت شاومي لاستخدام نسخة مخففة من الاندرويد بسبب ضعف اداء المعالج.

سعر هاتف Redmi A1 بالسعودية ومصر والامارات العربية المتحدة

من الواضح امام جميع المستخدمين ان أسعار الهواتف الذكية الرائدة شهدت ارتفاعا كبيرا في اخر خمس سنوات ويؤكد الخبراء ان أسعار الهواتف لن تنخفض وذلك سيؤدي لزيادة الطلب علي الهواتف ذات الفئات المتوسطة ومنخفضة السعر مثل هواتف شاومي: