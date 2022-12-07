قبل ظهوره بعدة أيام تعرف على مواصفات هاتف Xiaomi 13 بثلاث نسخ الخاصة به

بما أن موعد إطلاق شاومي هاتف Xiaomi 13 اقترب كثيرًا، وهذا لأن الشركة كانت حريصة على اختيار موعد الحادي عشر من شهر ديسمبر ليكون أول موعد للإطلاق، لذلك حرصنا اليوم على جعلك تتعرف على ما هي مميزات الهاتف الجديد الذي يرغب الكثيرين في التعرف عليها وعلى المواصفات الجديدة التي ستدخل في السوق المحلي.

هاتف Xiaomi 13

حرص المسؤولين عن شركة شاومي على القيام بالإعلان عن موعد عرض الهاتف الصيني الجديد، التي ستعمل على إحداث طفرة في هواتف الفئة المتوسطة، لذلك حرصنا اليوم على جعلك تتعرف على المواصفات الكلية لهذه السلسلة، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة قبل انطلاق المؤتمر الصحفي.

مواصفات هاتف Xiaomi 13

يتمتع الهاتف بالعديد من المواصفات المميزة، وتعرف عليها الآن بشكل مفصل عبر الآتي:

الشبكات

GSM/ CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE/ 5G.

جسم الهاتف

تم صنع جسم الهاتف في الأمام من الزجاج Gorilla Glass Victus.

الخلف تم صنعه من الزجاج Gorilla Glass 5.

تم تدعيم الحواف أو الفريم الخارجي بحواف من الألمونيوم.

شرائح SIM التي يدعمها

يعمل على دعم شرائح SIM من نوع Nano-SIM وdual stand- by.

مواصفات شاشة الهاتف

تم اختيار الشاشة AMOLED سرعتها 120 هرتز.

مقاسها 1080*2400 بكسيل، 20:9 ratio، أي 419 في البكسيل الواحدة.

حجم الشاشة 6.28 إنش في 95.2 سم 2

تم استخدام زجاج معالج من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

نظام التشغيل والمعالج

نظام التشغيل على الهاتف هو اندرويد 13، MIUI 14.

المعالج كوالكم SM8550 سناب دراجون 8 الجيل الثاني أربعة نانو متر.

معالج الشاشة Adreno 740.

الذاكرة

لا يوجد مدخل لذاكرة هاتف خارجية.

تم وضع ثلاث أحجام للذاكرة واحدة 128 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بايت، وواحدة 256 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بايت، وواحد 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت للرامات.

الكاميرا

تم وضع ثلاث كاميرات الأول 50 ميجا بكسيل، والثانية 10 ميجا بكسيل، والأخيرة 12ميجا بكسيل وهي ultrawide.

أنا عن الكاميرا الأمامية فهي كاميرا واحدة جودتها 32 ميجا بكسيل، يمكنك تصوير بانورما وفيديو بجودة 1080 بكسيل.

السماعات

تم استخدام stereo speakers مصنوع بواسطة Harman Kardon.

المستشعرات الأمان الخارجية

تم وضع مستشعرات خارجية مثل بصمة الأصبع وبصمة الوجه ومستشعر تغيير الإضاءة.

البطارية

من نوع Ki-Po سعتها 4500 ملي أمبير لا يمكنك تحريكها أو إزالتها.

يمكنك شحنها بواسطة الشاحن الهوائي 60 وات بحيث تصبح البطارية بشحنها الكامل في ظرف 53 دقيقة.

أما الشحن السريع العادي سريع 76 وات.

الألوان المتاحة