نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات xiaomi 13 الجديد من شاومي أكثر تطورا بكاميرا 200 ميجا وسعره في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات xiaomi 13 ، نحن الآن على أعتاب جيل جديد من هاتف أكثر تطورا من الهواتف السابقة لشركة شاومي الصينية. التي تقدم جوالات بسعر زهيد مقابل مواصفات كبرى تستحق التجربة. وتشتهر شركة شاومي بوضع معالجات أكثر قوة في هواتف فئة متوسطة. كما تنافس هذه الهواتف فئة كبيرة من الشركات الأخرى تحديدا شركة سامسونج التي تقوم بوضع هذه المعالجات في فئة هواتف فلاج شيب. واليوم ومن خلال الأسطر التالية سيتم معرفة كل ماهو جديد حول هاتف شاومي 13 الجديد وسعر الهاتف الجديد في الأسواق. وذلك من خلال موقعكم المتميز (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

مواصفات xiaomi 13

يأتي هاتف xiaomi 13 من مواصفات أكثر قوة وتطورا من الهاتف السابق شاومي 12 حيث يأتي من المواصفات التالية.

يدعم الهاتف خاصية nfc.

كما تأتي أبعاد هاتف شاومي 13 من 164.1 × 76.9 × 8.8 ملم كما يزن الهاتف 204 جرام.

من 164.1 × 76.9 × 8.8 ملم كما يزن الهاتف 204 جرام. خامات زجاجية للواجهة مصنوعة من كورنينج غوريلا فيكتوس وإطار من الألومنيوم أما الظهر يأتي من الزجاج أيضا.

شريحتي اتصال من نوع نانو sim>

يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس 5G.

شاشة دقيقة من نوع أموليد بمساحة واجهة 6.67 بوصة وتردد الشاشة 120 هرتز وبدقة 1080 × 2400 بكسل.

تأتي مواصفات xiaomi 13 من ذاكرة تخزين داخلي من إصدارين الإصدار الأول 512 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا رام. والنسخة الأصغر تأتي من 256 جيجا بايت سعة تخزين و12 جيجا رام. ولا يدعم الهاتف زيادة الذاكرة بواسطة كارت خارجي.

من ذاكرة تخزين داخلي من إصدارين الإصدار الأول 512 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا رام. والنسخة الأصغر تأتي من 256 جيجا بايت سعة تخزين و12 جيجا رام. ولا يدعم الهاتف زيادة الذاكرة بواسطة كارت خارجي. معالج الهاتف يأتي من النوع الأشهر في عالم المعالجات فائقة السرعة Snapdragon 895 بتكنولوجيا 5 نانو ثمانية النواة.

كذلك معالج الشاشة (رسوميات) أدرينو 660.

ميكروفون ثانوي وذلك لعزل الضوضاء أثناء المكالمات.

ترددات واي فاي a/b/g/n/ac/6. مع إمكانية واي فاي دايركت.

السلامة والأمان في مواصفات شاومي 13 حيث يأتي من بصمة إصبع مدمجة في الشاشة من الأمام. مع إمكانية التعرف على بصمة الوجه من خلال الكاميرا الأمامية.

سماعات خارجية قوية ستريو.

كما نظام أندرويد 12.

كاميرا مواصفات شاومي 13 الجديدة

تأتي كاميرا مواصفات xiaomi 13 الجديدة من أفضل كاميرات في تاريخ شاومي حيث تأتي من كاميرات خلفية وأمامية ومواصفاتهم كالتالي.

ثلاثة كاميرات خلفية الأساسية 200 ميجا بيكسل. وفتحة عدستها f/1.8 (تصوير واسع). تدعم خاصية PDAF، OIS. والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل ألترا wide. وبفتحة عدسة f/2.2. أما بالنسبة للكاميرا الثالثة وهي مخصصة لتصوير الماكرو عن قرب وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل أيضا وفتحة عدستها f/2.4 . كل ذلك مع فلاش مزدوج وقوي من شاومي 13. ويدعم تصوير الفيديوهات في الكاميرا الخلفية خاصية 8k وذلك بمعدل 30 إطار في الثانية الواحدة. وجودة 4k بمعدل 30 و60 إطار في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية في xiaomi 13 تأتي من كاميرا منفردة بدقة 32 ميجا بكسل تصوير واسع بفتحة عدسة f/2.5.

بطارية شاومي 13 الجديد

تأتي مواصفات xiaomi 13 من بطارية كبيرة بالنسبة لحج الهاتف حيث أن نفس عدد الإنش في الهواتف السابقة حصلت على بطارية 5000 مللي أمبير فقط. ولكن في شاومي 13 حصل على بطارية أكبر نسبيا وهي 6000 مللي أمبير. كما تدعم شحن بقوة 67 وات ويتم شحن الهاتف كليا من صفر إلى 100 في تسعة وثلاثون دقيقة فقط. كما تدعم هذه الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات ويتم شحنه لاسلكيا بالكامل في وقت 50 دقيقة فقط.

سعر xiaomi 13 في السعودية

يأتي سعر مواصفات xiaomi 13 في الأسواق العالمية بالدولار الأمريكي حيث يأتي بسعر 800 دولار أمريكي. وفي المملكة العربية السعودية سوف يتم نزول النسخة الكبيرة 512 جيجا بايت و 16 جيجا رام بسعر 3000 ريال سعودي. ويمكن تختلف هذه القيمة مع أختلاف سعر الصرف في البنك المركزي السعودي.

سعر شاومي 13 في مصر والكويت

يأتي سعر xiaomi 13 في جمهورية مصر العربية نسخة 512 جيجا مساحة مع 16 جيجا من الرامات بسعر 12 ألف جنيه مصري. وأيضا مع اختلاف سعر الصرف ربما يتغير السعر في حالة أرتفاع سعر الدولار مرة أخرى. بينما في مملكة الكويت العربية سوف يأتي سعر شاومي 13 بسعر 250 دينارا كويتيا.

وبهذه الفقرات السابقة نكون قد تعرفنا سويا على أهم مواصفات xiaomi 13 الجديد الأكثر تطورا. كما تعرفنا أيضا على سعر xiaomi في السعودية ومصر والكويت. نتمنى أنت تكون هذه المقالة مفيدة لكم كما نتمنى لكم الصحة والعافية.