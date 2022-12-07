الأكثر انتظارًا.. واتسآب تطرح ميزة جديدة للتمكين من مراسة الأرقام الغير مسجلة بجهات الاتصال

أعلن تطبيق الواتسآب للتراسل الفوري الأشهر على الإطلاق، عن طرحه ميزة جديدة للمستخدمين، وبحسب التطبيق وما قام بالكشف عنه بشأن تلك الميزة، فإن الميزة تعتبر الأكثر انتظارًا من عدد كبير من المستخدمين، حيث أوضحت الشركة أن الميزة الجديدة التي سيتم طرحها ستسمح للمستخدمين بالتواصل وإرسال الرسائل للأرقام الغير مسجلة بجهات الاتصال لديك على الهاتف، وقامت الشركة بإطلاق الميزة الجديدة تحت اسم Click to Chat وهي بهذا تكون قد تغلبت على العيب الأكثر شيوعًا.

واتسآب تطرح ميزة جديدة للتمكين من مراسة الأرقام الغير مسجلة

وكانت الميزة الجديدة التي أطلقها تطبيق الواتسآب للمستخدمين هي ميزة Click to Chat الرائعة، التي حرص التطبيق من خلالها على التغلب على أبرز العيوب التي تحدث عنها عدد كبير من المستخدمين المسجلين على التطبيق، حيث كان التطبيق في وقت سابق وقبل طرح تلك الميزة، يرغم المستخدمين على تسجيل رقم الهاتف بجهات الاتصال حتى يتمكن المستخدم من مراسلته عبر التطبيق وإرسال الرسائل.

وتسمح ميزة اضغط إلى الدردشة التي كان تطبيق الواتسآب قد كشف عنها مؤخرًا، بإجراء الحوارات وإرسال الرسائل مع شخص أو شركة، بدون الحاجة إلى تسجيل الرقم ضمن جهات الاتصال الخاص بك، بحيث لن يكون عليك إضافة الرقم الذي ترغب في مراسلته ضمن دليل الهاتف الذكي، كل ما يتطلبه الأمر أن يكون هناك حساب نشط مسجل على تطبيق الواتسآب على الطرفين، والميزة الجديدة تم طرحها من التطبيق لجميع النسخ على كافة الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.

وفي سياق متصل، كان تطبيق الواتسآب قد كشف كذلك عن اتجاهه بهذه الفترة لاختبار ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بتضمين تسميات توضيحية عند إعادة توجيه الوسائط المرسلة بالتطبيق، بما في ذلك “مقاطع الفيديو والصور والمستندات وملفات الGIF”، وفي حال كان لديك صورة أو تعليق وترغب في إعادة توجيهها من خلال التطبيق، فيمكنك وقتها وبمساعدة تلك الميزة الاحتفاظ بالرسالة عند تمريرها، ويمكن تطبيق الأمر كذلك على أنواع الوسائط الأخرى، بحيث لن تفقد التسمية التوضيحية عند إعادة توجيهها من قبل المستخدم، بحسب ما كشفه التطبيق حول ميزته الجديدة.