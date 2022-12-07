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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاميرا سينمائية.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A1 Pro في المقال التالي
يعتبر هاتف Oppo A1 Pro من أفضل الهواتف التابعة للفئة المتوسطة، والمقدمة بالسوق بمزايا ومواصفات رائعة، والهاتف تم الكشف عنه من الشركة المنتجة للمرة الأولى بتاريخ 16 نوفمبر 2022، وكانت الشركة قد طرحته للعملاء بالسوق كذلك، بحلول يوم 25 من الشهر نفسه، وبالمقارنة بباقي الهواتف المطروحة ضمن نفس الفئة السعرية، فإن لهاتف Oppo A1 Pro العديد من المزايا التي جعلته محل أنظار الكثير من العملاء بالسوق، خلال فترة قصيرة من طرحه، ولعل من أبرز مزايا الهاتف، بطاريته القوية وكذلك الكاميرا السينمائية المقدمة بجودة عالية ويمكنها التقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو.
سعر ومواصفات هاتف Oppo A1 Pro
يتمتع هاتف Oppo A1 Pro وفق ما كشفته الشركة حينما قامت وللمرة الأولى بإزاحة الستار عن هاتفها الجديد، بالعديد من المزايا والمواصفات التي تجعله من أفضل الهواتف التي تم طرحها بالسوق بالفترة الأخيرة، ومن أبرز مواصفات الهاتف الجديد الآتي:
|شبكات الإنترنت
|الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل “الثاني والثالث والرابع والخامس” بسرعة حتى HSPA, LTE-A, 5G
|جسم الهاتف
|الهاتف مقدم بأبعاد 162.3 x 74.3 x 7.7 mm (6.39 x 2.93 x 0.30 in) ووزنه يصل إلى 171 جرام، كما أنه مزود بمنفذين للاتصال بشرائح Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by).
|دقة العرض
|الهاتف مقدم بشاشة من نوع OLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) حجمها 6.7 إنش ودقة عرضها 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) وهي مغطاه بطبقة حماية من نوع AGC DT-Star2
|نظام التشغيل
|الهاتف يعمل بنظام التشغيل آندرويد 13 الأحدث على الإطلاق ويتضمن رقائق من نوع Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm).
|ذاكرة الهاتف
|الهاتف مقدم بذاكرة تخزين داخلية حجمها 128 و256 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجا رام.
|الكاميرا الرئيسية
|الهاتف مزود بكاميرا ثنائية دقة الرئيسية 108 ميجا بيكسل
|الكاميرا الأمامية
|الهاتف مقدم بكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل
|بطارية الهاتف
|الهاتف مقدم ببطارية من نوع Li-Po 4800 mAh, non-removable
|ألوان الهاتف
|الهاتف مقدم بأكثر من لون مميز، وتتضمن القائمة ألوان Black, Blue, Gold
|سعر الهاتف
|الهاتف مقدم للعملاء بسعر مميز بالمقارنة مع المزايا المطروح بها، حيث يصل سعره بالسوق ل240 يورو.
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