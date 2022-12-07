بكاميرا سينمائية.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A1 Pro

يعتبر هاتف Oppo A1 Pro من أفضل الهواتف التابعة للفئة المتوسطة، والمقدمة بالسوق بمزايا ومواصفات رائعة، والهاتف تم الكشف عنه من الشركة المنتجة للمرة الأولى بتاريخ 16 نوفمبر 2022، وكانت الشركة قد طرحته للعملاء بالسوق كذلك، بحلول يوم 25 من الشهر نفسه، وبالمقارنة بباقي الهواتف المطروحة ضمن نفس الفئة السعرية، فإن لهاتف Oppo A1 Pro العديد من المزايا التي جعلته محل أنظار الكثير من العملاء بالسوق، خلال فترة قصيرة من طرحه، ولعل من أبرز مزايا الهاتف، بطاريته القوية وكذلك الكاميرا السينمائية المقدمة بجودة عالية ويمكنها التقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A1 Pro

يتمتع هاتف Oppo A1 Pro وفق ما كشفته الشركة حينما قامت وللمرة الأولى بإزاحة الستار عن هاتفها الجديد، بالعديد من المزايا والمواصفات التي تجعله من أفضل الهواتف التي تم طرحها بالسوق بالفترة الأخيرة، ومن أبرز مواصفات الهاتف الجديد الآتي: