بكاميرا 50 ميجا بيكسل.. مواصفات الهاتف القادم Oppo Find N2 Flip

يعد هاتف Oppo Find N2 Flip من أبرز الهواتف المنتظرة، والتي من المقرر طرحها بالفترة المقبلة، وحتى الآن، لم تقم الشركة المنتجة، شركة أوبو الشهيرة بمجال الهواتف المحمولة، بالكشف عن هاتفها الجديد، كما لم تحدد الشركة التوقيت الذي ستقوم خلاله بطرح هاتفها بالسوق للمستخدمين، وهاتف Oppo Find N2 Flip الجديد سيتم طرحه بالعديد من المزايا والمواصفات الرائعة التي ستجعله محط أنظار الجميع، خاصة وأن الهاتف من المتوقع طرحه بسعر يتناسب وبشكل كبير مع فئة العملاء من متوسطي الدخل، وهي تمثل الفئة الأكبر، كما ويركز الهاتف الجديد على جميع النقاط التي كان أغلب العملاء قد تحدثوا عنها من قبل، فهو مقدم ببطارية قوية تدوم لفترة طويلة وتدعم الشحن السريع، كذلك الهاتف مطروح بكاميرا رئيسية وكاميرا سيلفي كلتاهما بجودة عالية يمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية.

مواصفات هاتف Oppo Find N2 Flip

ولهاتف Oppo Find N2 Flip المنتظر، العديد من المواصفات والمزايا الرائعة التي ستجعله من أبرز الهواتف بالسوق، بل وأفضلها على الإطلاق، خاصة عند مقارنته بغيره من الهواتف التي سيتم طرحها لنفس الفئة السعرية، ومن أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف الآتي: