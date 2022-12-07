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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاميرا 50 ميجا بيكسل.. مواصفات الهاتف القادم Oppo Find N2 Flip في المقال التالي
يعد هاتف Oppo Find N2 Flip من أبرز الهواتف المنتظرة، والتي من المقرر طرحها بالفترة المقبلة، وحتى الآن، لم تقم الشركة المنتجة، شركة أوبو الشهيرة بمجال الهواتف المحمولة، بالكشف عن هاتفها الجديد، كما لم تحدد الشركة التوقيت الذي ستقوم خلاله بطرح هاتفها بالسوق للمستخدمين، وهاتف Oppo Find N2 Flip الجديد سيتم طرحه بالعديد من المزايا والمواصفات الرائعة التي ستجعله محط أنظار الجميع، خاصة وأن الهاتف من المتوقع طرحه بسعر يتناسب وبشكل كبير مع فئة العملاء من متوسطي الدخل، وهي تمثل الفئة الأكبر، كما ويركز الهاتف الجديد على جميع النقاط التي كان أغلب العملاء قد تحدثوا عنها من قبل، فهو مقدم ببطارية قوية تدوم لفترة طويلة وتدعم الشحن السريع، كذلك الهاتف مطروح بكاميرا رئيسية وكاميرا سيلفي كلتاهما بجودة عالية يمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية.
مواصفات هاتف Oppo Find N2 Flip
ولهاتف Oppo Find N2 Flip المنتظر، العديد من المواصفات والمزايا الرائعة التي ستجعله من أبرز الهواتف بالسوق، بل وأفضلها على الإطلاق، خاصة عند مقارنته بغيره من الهواتف التي سيتم طرحها لنفس الفئة السعرية، ومن أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف الآتي:
|شبكات الإنترنت
|الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل “الثاني والثالث والرابع والخامس” وبسرعة حتى HSPA, LTE-A, 5G
|دقة العرض
|الهاتق مقدم بشاشة من نوع Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+ حجمها يصل إلى 6.8 إنش، ويمكنها عرض مقاطع الفيديو بدقة 1080 x 2640 pixels (~419 ppi density)
|نظام التشغيل
|الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 الأحدث على الإطلاق وهو مزود برقائق من نوع MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm).
|ذاكرة الهاتف
|الهاتق مقدم بذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجا رام.
|الكاميرا الرئيسية
|الهاتف مقدم بكاميرا ثنائية دقة الرئيسية فيها 50 ميجا بيكسل ويمكنها التقاط مقاطع الفيديو بدقة [email protected]/60fps, [email protected]/60/120fps
|الكاميرا الأمامية
|الهاتف مزود بكاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بيكسل، يمكنها التقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو بدقة [email protected]
|بطارية الهاتف
|الهاتف مقدم ببطارية نوعها Li-Po 4300 mAh, non-removable تدعم الشحن السريع حتى 44 وات
|ألوان الهاتف
|الهاتف مطروح بالسوق باللون الأبيض المميز.
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