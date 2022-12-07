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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد شاومي.. أبرز مواصفات الهاتف المنتظر Xiaomi 13 في المقال التالي
سلطت المواقع التقنية بالفترة الأخير الضوء على الهاتف Xiaomi 13، أحدث إصدارات شاومي المنتظر طرحها بالفترة المقبلة، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف الجديد Xiaomi 13 سيتم الكشف عنه بالفترة المقبلة من شهر ديسمبر الجاري 2022، كذلك سيتم طرحه بالسوق للمرة الأولى للعملاء في وقت لاحق من نفس الشهر، وبحسب التسريبات، فإن هاتف Xiaomi 13 الجديد، سيتم تقديمه من الشركة بالعديد من المزايا الرائعة التي تجعله من أفضل هواتف السوق بالفترة المقبلة، كما وكشفت التسريبات أن سعر الهاتف من المنتظر أن يكون متناسب وبشكل كبير مع مستوى ومواصفات الهاتف.
مواصفات هاتف Xiaomi 13
وكانت العديد من المواقع التقنية قد سلطت الضوء مؤخرًا على هاتفها الجديد Xiaomi 13، صاحب المواصفات الرائعة، وقالت المواقع أن الهاتف مقدم بالعديد من المزايا التي تجعله الخيار الأول للكثير من العملاء بالسوق، ومن أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف الآتي:
|شبكات الإنترنت
|الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الإنترنت الجيل “الثاني والثالث والرابع والخامس” وبسرعة حتى HSPA, LTE-A, 5G
|جسم الهاتف
|لم يتم الكشف عن أبعاد الهاتف حتى الآن ولا وزنه، ولكنه مقدم بزجاج من الأمام والخلف وإطار من الألومنيوم، كما سيكون مزود بفتحتي للاتصال بشريحتي اتصال من نوع Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
|دقة العرض
|الهاتف مقدم بشاشة من نوع AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) حجمها يصل إلى 6.28 إنش ودقة عرضها 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~419 ppi density) وهي مزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus
|نظام التشغيل
|الهاتف مقدم بنظام تشغيل من نوع آندرويد 13 وهو مزود كذلك برقائق من نوع Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
|ذاكرة الهاتف
|الهاتف مقدم بذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 و256 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجا رام.
|الكاميرا الرئيسية
|الهاتف مقدم بكاميرا ثلاثية، دقة الرئيسية من بينها 50 ميجا بيكسل
|الكاميرا الأمامية
|الهاتف مقدم بكاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بيكسل، يمكنها تصوير مقاطع فيديو بدقة [email protected]/60fps, [email protected], HDR
|بطارية الهاتف
|الهاتف مقدم ببطارية من نوع Li-Po 4500 mAh, non-removable تدعم الشحن السريع حتى 67 وات.
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