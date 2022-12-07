جديد شاومي.. أبرز مواصفات الهاتف المنتظر Xiaomi 13

سلطت المواقع التقنية بالفترة الأخير الضوء على الهاتف Xiaomi 13، أحدث إصدارات شاومي المنتظر طرحها بالفترة المقبلة، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف الجديد Xiaomi 13 سيتم الكشف عنه بالفترة المقبلة من شهر ديسمبر الجاري 2022، كذلك سيتم طرحه بالسوق للمرة الأولى للعملاء في وقت لاحق من نفس الشهر، وبحسب التسريبات، فإن هاتف Xiaomi 13 الجديد، سيتم تقديمه من الشركة بالعديد من المزايا الرائعة التي تجعله من أفضل هواتف السوق بالفترة المقبلة، كما وكشفت التسريبات أن سعر الهاتف من المنتظر أن يكون متناسب وبشكل كبير مع مستوى ومواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Xiaomi 13

وكانت العديد من المواقع التقنية قد سلطت الضوء مؤخرًا على هاتفها الجديد Xiaomi 13، صاحب المواصفات الرائعة، وقالت المواقع أن الهاتف مقدم بالعديد من المزايا التي تجعله الخيار الأول للكثير من العملاء بالسوق، ومن أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف الآتي: