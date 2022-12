Vivo x90 pro plus بأحدث معالجات كوالكوم | مراجعة جوال فيفو والأسعار

Vivo x90 pro plus النسخة الأخيرة والأقوي من الجيل الجديد من مجموعة الجوالات الذكية الخاصة بشركة Vivo. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق عدد من أحدث إصدارات جوالاتها ضمت عائلة الـX الخاصة بها. فقدمت الشركة سلسلة الـ90 الجديدة والتي تضم جوالات : Vivo x90 ، Vivo x90 pro ، وأيضاً النسخة الأقوي Vivo x90 pro plus. تأتي تلك السلسلة خليفة لإصدارات الشركة السابقة من نفس العائلة وهي عائلة الـ80 والتي شملت جوالات Vivo x80 ، Vivo x80 lite ، Vivo x80 pro ، Vivo X Note ، وأيضاً Vivo x60 pro plus. وكما العادة تقدم الشركة جوالاتها بمجموعة من أحدث التكنولوجيا الجديدة في مجال الأجهزة الذكية. فيظهر ذلك في معالج الجوال والذي نراه لأول مرة وهو Snapdragon 8 Gen 2 ، من شركة كوالكوم مع دقة تصنيع 4 نانو متر. يظهر ذلك أيضاً في نظام كاميرات الجوال مع كاميرا أساسية بدقة 50.3 ميجا بكسل. بالإضافة كذلك إلي معالج فيفو الخاصة V2 الخاص بتحسين تجربة التصوير ومعالجة الصور. كما تعد واحدة من أهم مميزات الجوال الجديدة هي الشاشة التي تتوفر بجودة الـ2K مع معدل تحديث 120 هيرتز. وفيما يأتي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Vivo x90 pro plus الجديد من فيفو.

مواصفات جوال Vivo x90 pro plus :

‌أولاً: يتوفر الجوال بوزن يقدر بحوالي 221 جراماً.‌

يتوفر الجوال بوزن يقدر بحوالي جراماً.‌ كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الجلد Eco Leather بالكامل في ظهر الجوال.‌

بالكامل في ظهر الجوال.‌ بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الجوال.‌

يدعم الجوال تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌

، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ لكن الجوال لا يتوفر بدعم وجود مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتاحة بالجوال.‌

كذلك الجوال متوفر بدعم مقاومة الغبار والماء بشهادة الـIP68 ، حيث يمكن وضع الجوال تحت الماء علي 1.5 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الجوال تحت الماء علي متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌ يحتوي الجوال علي شاشة تأتي من نوع LTPO4 AMOLED بحجم 6.78 إنش مع جودة الـ2K وبدقة 1440×3200 بكسل.‌

بحجم إنش مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 517 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الجوال تتوفر بدعم خاصية الـDolby Vision مع الـHDR10+ ، لتوفير أفضل درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌

مع ، لتوفير أفضل درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1800 شمعة ، وبالتالي توفير درجة سطوع عالية لشاشة الجوال حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، وبالتالي توفير درجة سطوع عالية لشاشة الجوال حتي في وجود أشعة الشمس.‌ بالإضافة أيضاً إلي أن شاشة الجوال تتوفر بدعم خاصية 1B Color الخاصة بعرض أكثر من مليار لون الشاشة.‌

الخاصة بعرض أكثر من مليار لون الشاشة.‌ أما بالنسبة لمعدل التحديث فشاشة الجوال تتوفر بدعم معدل التحديث 120 هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ تأتي الشاشة كذلك بدعم خاصية الـLTPO4 ، والتي توفر التدرج في معدل تحديث الشاشة بين الـ0 والـ120 وبالتالي توفير في طاقة الجوال.‌

، والتي توفر التدرج في معدل تحديث الشاشة بين وبالتالي توفير في طاقة الجوال.‌ لكن الشركة لم توفر أية إعلان عن وجود طبقة حماية علي شاشة الجوال بشكل رسمي.

أداء الجوال :‌

يتوفر جوال Vivo x90 pro plus مع دعم وجود واجهة المستخدم الجديدة والخاصة بشركة فيفو FunTouch.

‌كما تأتي الواجهة مبنية علي نظام تشغيل شركة Google الخاص Android 13 .‌

الخاص .‌ يحتوي الجوال علي معالج ثماني النواة جديد من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الجوال بنواة واحدة أساسية تأتي من نوع Cortex-X3 ، وتعمل بتردد 3.2 جيجا هيرتز.

، وتعمل بتردد جيجا هيرتز. بالإضافة أيضاً إلي وجود نواتين تتوفر من نوع Cortex-A715 ، وتعمل بتردد يصل إلي 2.8 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ توجد أيضاً نواتين تعمل بنفس التردد 2.8 جيجا هيرتز ، لكن تتوفر تلك من نوع Cortex-A710.

جيجا هيرتز ، لكن تتوفر تلك من نوع ‌كما يتوفر بالمعالج أيضاً ثلاثة أنوية أخيرة متبقية تتوفر من نوع Cortex-A510 ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز. أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الجوال فتأتي من شركة Qualcomm ، مع معالج يأتي من نوع Adreno 740 .‌

الموجودة في الجوال فتأتي من شركة ، مع معالج يأتي من نوع .‌ كذلك الجوال متوفر في إصدارين فقط من سعة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ كما تأتي ذاكرة التخزين الداخلية المتاحة بالجوال من النوع السريع UFS 4.0 .‌

.‌ يحتوي كذلك علي رامات داخلية تأتي من نوع LPDDR5 السريع.

كاميرا جوال Vivo x90 pro plus :

‌

جوال Vivo x90 pro plus يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، وتتوفر بدعم خاصية HDR مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة ‌كما يوجد في ظهر الجوال إعداد رباعي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50.3 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تأتي بدعم التثبيت البصري OIS مع خاصيتي الـDual-Pixel PDAF مع الـLaser AF .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تأتي بدعم التثبيت البصري مع خاصيتي مع .‌ الكاميرا الثانية هي عدسة Periscope Telephoto تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.5 ، تتوفر بدعم الـPDAF مع التكبير حتي 3.5x Optical Zoom .

تأتي بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم مع التكبير حتي . أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.6 ، وهي عدسة Telephoto تتيح إمكانية التكبير حتي 2x Optical Zoom .

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وهي عدسة تتيح إمكانية التكبير حتي . كذلك توجد كاميرا رابعة وأخيرة تستخدم في التصوير الواسع Ultra Wide بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وذلك مع زاوية تصوير 114°.

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وذلك مع زاوية تصوير كاميرات الجوال تأتي من خلال شركة Zeiss Optics الخاصة بصناعة الكاميرات ، وكذلك الغطاء الخارجي الخاص بالعدسات أيضاً Zeiss T* lens coating .‌

الخاصة بصناعة الكاميرات ، وكذلك الغطاء الخارجي الخاص بالعدسات أيضاً .‌ بالإضافة أيضاً إلي أن كاميرات الجوال تتوفر بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، أيضاً تأتي بدعم خاصية الـPixel Shift .‌

مع تصوير ، أيضاً تأتي بدعم خاصية .‌ كما يوجد أيضاً بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي Dual-Tone.

الجوال متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية. كذلك يتوفر الجوال بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للجوال :‌

يتوفر جوال Vivo x90 pro plus بدعم وجود سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع Stereo Speakers .‌

بدعم وجود سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع .‌ لكن الجوال لا يأتي بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يتوفر الجوال بدعم خاصية الـNFC.

‌يحتوي أيضاً علي مستشعر IR Blaster ، والذي يوفر إمكانية التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌

، والذي يوفر إمكانية التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌ لكن الجوال لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.

‌جوال Vivo x90 pro plus يأتي أيضاً بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، مقياس الضوء ، والجيروسكوب.

يأتي أيضاً بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، مقياس الضوء ، والجيروسكوب. كذلك تأتي بصمة الأصبع الخاصة بالجوال في أسفل شاشة الجوال وتتوفر من نوع Ultrasonic.

‌يتوفر أيضاً بدعم خاصية الـFace Unlock ، لإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.

، لإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه. كما يحتوي الجوال علي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم 4700 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 80 وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة 100% في خلال 33 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ يأتي الجوال أيضاً بدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، مع دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

وات ، مع دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌ يأتي كذلك مدخل الشحن الموجود في الجوال من النوع السريع Type C 3.2 ، ويتوفر بدعم خاصية الـOTG.

، ويتوفر بدعم خاصية ‌أخيراً : الجوال متوفر في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأسود ، والأحمر.

سعر جوال Vivo x90 pro plus: