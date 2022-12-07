ببطارية 4800 مللي أمبير.. أبرز مواصفات هاتف Xiaomi 13 Pro

تستعد شركة شاومي، الشهيرة بمجال التكنولوجيا والهواتف المحمولة بالفترة المقبلة، للكشف عن هاتفها الجديد Xiaomi 13 Pro صاحب المواصفات المميزة والسعر الرائع الذي يتناسب كثيرًا مع ما يتمتع به الهاتف من مزايا، وكانت التسريبات التي تم نشرها بخصوص الهاتف، قد أكدت أن الهاتف الجديد Xiaomi 13 Pro سيتم الكشف عنه للمرة الأولى بشكل رسمي من قبل الشركة في وقت ما من شهر ديسمبر 2022 الجاري، كما من المتوقع أن يتم طرحه بالسوق للعملاء للمرة الأولى كذلك في نفس الشهر، ولكن الموعد لم يتم الكشف عنه على وجه الدقة.

مواصفات هاتف Xiaomi 13 Pro

ولهاتف Xiaomi 13 Pro الجديد وفق ما تم نشره من تسريبات، العديد من المزايا الرائعة، التي جعلته من أكثر الهواتف انتظارًا بالفترة المقبلة، حيث ستقوم الشركة قريبًا بطرح الهاتف بمزاياه الرائعة والتي ستتضمن الآتي: