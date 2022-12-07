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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببطارية 4800 مللي أمبير.. أبرز مواصفات هاتف Xiaomi 13 Pro في المقال التالي
تستعد شركة شاومي، الشهيرة بمجال التكنولوجيا والهواتف المحمولة بالفترة المقبلة، للكشف عن هاتفها الجديد Xiaomi 13 Pro صاحب المواصفات المميزة والسعر الرائع الذي يتناسب كثيرًا مع ما يتمتع به الهاتف من مزايا، وكانت التسريبات التي تم نشرها بخصوص الهاتف، قد أكدت أن الهاتف الجديد Xiaomi 13 Pro سيتم الكشف عنه للمرة الأولى بشكل رسمي من قبل الشركة في وقت ما من شهر ديسمبر 2022 الجاري، كما من المتوقع أن يتم طرحه بالسوق للعملاء للمرة الأولى كذلك في نفس الشهر، ولكن الموعد لم يتم الكشف عنه على وجه الدقة.
مواصفات هاتف Xiaomi 13 Pro
ولهاتف Xiaomi 13 Pro الجديد وفق ما تم نشره من تسريبات، العديد من المزايا الرائعة، التي جعلته من أكثر الهواتف انتظارًا بالفترة المقبلة، حيث ستقوم الشركة قريبًا بطرح الهاتف بمزاياه الرائعة والتي ستتضمن الآتي:
|شبكات الإنترنت
|الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل “الثاني والثالث والرابع والخامس” وسرعته حتى HSPA, LTE-A, 5G.
|جسم الهاتف
|لم يتم حتى اللحظة الكشف عن أبعاد الهاتف ولا حتى وزنه، ولكنه سيكون مزود بطبقة أمامية من الزجاج وكذلك الطبقة الخلفية، بينما بالنسبة للإطار، فسيكون مصنوع من الألومنيوم، والهاتف سيتضمن فتحتي للاتصال بشريحتي اتصال من نوع Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
|دقة العرض
|الهاتق مزود بشاشة من نوع LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) حجمها يصل إلى 6.73 إنش ودقة عرضها تصل إلى 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~521 ppi density) وهي مزودة بطبقة من الحماية نوعها Corning Gorilla Glass Victus
|نظام التشغيل
|الهاتف مقدم بنظام تشغيل أندويد 13 وهو مزود بشرائح من نوع Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
|ذاكرة الهاتف
|الهاتف مقدم بذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 128 و256 و512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي حتى 8 و12 جيجا رام
|الكاميرا الرئيسية
|الهاتف مزود بكاميرا ثلاثية دقة الرئيسية بينها 50 ميجا بيكسل
|الكاميرا الأمامية
|الهاتف مقدم بكاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بيكسل ويمكنها التقاط مقاطع فيديو بدقة [email protected]/60fps, [email protected], HDR10+
|بطارية الهاتف
|الهاتف مقدم ببطارية من نوع Li-Po 4800 mAh, non-removable تدعم الشحن السريع حتى 120 وات.
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