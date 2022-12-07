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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض باقات سوا اليومية والشهرية للإنترنت اللامحدود وكيفية الاشتراك فى باقات stc الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة افضل عروض باقات سوا اليومية والشهرية للإنترنت اللامحدود وكيفية الاشتراك فى باقات stc الجديدة وباقات سوا بوست للمكالمات والأنترنت المقمة من stc حيث ان شركة الاتصالات السعودية stc وهي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات داخل المملكة وتتميز شركة الاتصالات السعودية بما تقدمة من عروض لعملائها من باقات انترنت ومكالمات ومن اهم تلك العروض عرض باقات سوا الجديدة وهي عبارة عن باقات متنوعة تناسب كافة العملاء فمنها الباقات الشهرية وأيضا الباقات اليومية فى stc.
عروض سوا stc للباقات اليومية 1445
تحرص stc الاتصالات السعودية علي إرضاء كافة العملاء عن طريق توفير جميع العروض التي تناسب إمكانية واستخدامات كل عميل فعلي سبيل المثال وفرت عروض سوا اليومية وتشمل الاتي:
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عروض سوا 10 ريال مكالمات تكلفة الباقة 10 ريال صالحة لمدة يوم واحد توفر الباقة 200 دقيقة و200 رسالة الباقة متاحة عن طريق ارسال رسالة نصية الي 900 مكتوب بها 8111.
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عروض سوا 15 ريال تكلفة الباقة 15 ريال سعودي لمدة يوم واحد توفر الباقة 400 دقيقة و400 رسالة و400 ميجا بايت الباقة متاحة عبر اسال رسالة الي 900 مكتوب بها 7015.
عروض سوا الشهرية للمكالمات والانترنت بلا حدود 1445
تتيح باقات سوا الشهرية للمستخدم شهر كاملا من الاستخدام للنت والمكالمات غير المحدودة التي تناسب العملاء أصحاب الاستهلاكات العالية وعروض سوا الشهرية متاحة في صورة ثلاث باقات باقات سوا شير عروض نت ومكالما ت – باقات سوا بوست مكالمات وانترنت – وأيضا باقات سوا ستار وسنوضح التفاصيل الخاصة بكل باقة علي حدا.
أولا باقات سوا شير نت ومكالمات 1445
- رسوم الاشتراك في باقة سوا شير نت ومكالمات 110 ريال سعودي.
- توفر باقة سوا شير مكالمات بلا حدود لعملاء stc.
- كما تمنحك 20 جيجا بايت شهريا و25 جيجا سوشيال و5 جيجا واي فاي.
- يمكن لعملاء stc الاشتراك في باقة سوا شير نت ومكالمات عن طريق ارسال رسالة نصية الي 900 مكتوب بداخلها 7110.
ثانيا باقات سوا بوست للمكالمات والانترنت 1445
- رسوم الاشتراك في باقة سوا بوست 160ريال سعودي شهريا غير شامل الضريبة.
- توفر باقة سوا بوست مكالمات بلا حدود لعملاء stc.
- كما تمنحك 47 جيجا بايت انترنت شهريا وانترنت بلا حدود سوشيال و20 جيجا واي فاي.
- تستطيع الاشتراك عن طريق ارسال رساله الي 900 مكتوب بداخلها 7160.
باقات سوا ستار اكبر باقات المكالمات والانترنت 1445
تتمتع باقات سوا ستار بمزايا مختلفة عن أي باقة اخري ومنها:
- رسوم الاشتراك في باقة سوا ستار 220 ريال سعودي بدون إضافة الضريبة.
- توفر باقات سوا ستار مكالمات بلا حدود لعملاء stc.
- تتيح باقات سوا ستار 115 جيجا بايت انترنت بلا حدود وانترنت سوشيال بلا حدود وخدمة الوأي فاي غير متاحة علي هذه الباقة.
اكواد عروض باقات سوا 1445
ملحوظة مهمه أسعار باقات سوا لا تشمل 5% ضريبة قيمة مضافة اهم اكواد باقات سوا:
- تستطيع من خلال my stc للاشتراك او الغاء الاشتراك
- لمعرفة رصيدك المتبقي من الباقة قم بأرسال 8888 الي 900.
- في حالة رغبة العميل الغاء الاشتراك في عروض باقات سوا ارسل رسالة نصية الي 900 مكتوب بداخلها 7009.
عروض stc سوا نت لا محدود من الاتصالات السعودية 2023
تتيح الاتصالات السعودية stc لعملائها العديد من عروض الانترنت اللا محدود فعلي سبيل المثال:
- باقات سوا 20 ريال توفر انترنت لا محدود لمدة يوم يمكن الاشتراك عن طريق ارسال رساله نصية الي 900 مكتوب بها 2120.
- باقات سوا 100ريال توفر انترنت بلا حدود لمدة أسبوع يمكن الاشتراك عن طريق ارسال رسالة نصية الي 900 مكتوب بها 2162.
- باقات سوا 350 ريال سعودي توفر انترنت بلا حدود لمدة شهر عن طريق ارسال رسالة نصية الي 900 مكتوب بها 2161.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افضل عروض باقات سوا اليومية والشهرية للإنترنت اللامحدود وكيفية الاشتراك فى باقات stc الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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