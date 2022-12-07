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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببطارية 5000 مللي أمبير.. أبرز مواصفات هاتف OnePlus 11 في المقال التالي
تستعد الشركة المنتجة بالفترة المقبلة، للكشف عن أحدث هواتفها OnePlus 11، والذي لم يتم حتى اللحظة، الكشف عنه بصورة رسمية، وكانت المواقع التقنية قد سلطت الضوء على الهاتف، موضحة أنه لم يتم الكشف عنه كما لم يتم حتى اللحظة طرحه بالسوق، وهاتف OnePlus 11 وفق ما تم نشره، يتمتع بالعديد من المزايا والمواصفات المميزة التي تجعله من أكثر الهواتف التي سيتم طرحها مستقبلًا انتظارًا بالسوق، فللهاتف العديد من المزايا، أبرزها بطاريته القوية وكاميرته السينمائية والتي تساعد المستخدمين على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية.
مواصفات هاتف OnePlus 11
وبحسب ما كشفته المواقع التقنية والتي كانت قد تحدثت عن الهاتف بالفترة الماضية، فإن هاتف OnePlus 11 له العديد من المزايا التي تجعله من أكثر الهواتف انتظارًا، ومن أبرز مواصفات الهاتف التي تم تسليط الضوء عليها بالتقارير التقنية الآتي:
|شبكات الإنترنت
|الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل “الثاني والثالث والرابع والخامس” وبسرعة حتى HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G
|جسم الهاتف
|حتى اللحظة لم يتم الكشف عن أبعاد الهاتف ولا حتى وزنه، ولكن مزود بزجاج من الأمام والخلف وإطار من الألومنيوم، وستضمن فتحتي لشرائح اتصال من نوع Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) وهو مقاوم للمياه والغيار ويحمل شهادة IP68 dust/water resistant
|دقة العرض
|الهاتف مقدم بشاشة من نوع LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) حجمها يصل إلى 6.7 إنش ودقة عرضها 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) وهي مغطاة بطبقة من الحماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus
|نظام التشغيل
|الهاتف مقدم بنظام تشغيل أندرويد 13 وشرائح من نوع Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
|ذاكرة التخزين
|الهاتف يتضمن ذاكرة تخزين داخلية 128 و256 و512 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 8 و12 و16 جيجا رام.
|الكاميرا الرئيسية
|الهاتف مقدم بكاميرا رئيسية ثلاثية دقة الرئيسية بينها 50 ميجا بيكسل
|الكاميرا الأمامية
|الهاتف مقدم بكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل
|بطارية الهاتف
|الهاتق مقدم ببطارية نوعها Li-Po 5000 mAh, non-removable تدعم الشحن السريع حتى 65 وات.
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