ببطارية 5000 مللي أمبير.. أبرز مواصفات هاتف OnePlus 11

تستعد الشركة المنتجة بالفترة المقبلة، للكشف عن أحدث هواتفها OnePlus 11، والذي لم يتم حتى اللحظة، الكشف عنه بصورة رسمية، وكانت المواقع التقنية قد سلطت الضوء على الهاتف، موضحة أنه لم يتم الكشف عنه كما لم يتم حتى اللحظة طرحه بالسوق، وهاتف OnePlus 11 وفق ما تم نشره، يتمتع بالعديد من المزايا والمواصفات المميزة التي تجعله من أكثر الهواتف التي سيتم طرحها مستقبلًا انتظارًا بالسوق، فللهاتف العديد من المزايا، أبرزها بطاريته القوية وكاميرته السينمائية والتي تساعد المستخدمين على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية.

مواصفات هاتف OnePlus 11

وبحسب ما كشفته المواقع التقنية والتي كانت قد تحدثت عن الهاتف بالفترة الماضية، فإن هاتف OnePlus 11 له العديد من المزايا التي تجعله من أكثر الهواتف انتظارًا، ومن أبرز مواصفات الهاتف التي تم تسليط الضوء عليها بالتقارير التقنية الآتي: