واتساب يستعد لإطلاق ميزة مذهلة بشأن مشاهدة الفيديوهات توفر باقة الإنترنت

يستعد تطبيق واتساب WhatsApp الشهير إطلاق أفضل ميزاته على الإطلاق، حيث كشفت تقارير حديثة أن تطبيق المراسلة الفوري الأكثر استخداماً في العالم، سوف يتيح لجميع مستخدميه خلال الفترة القادمة، وضع صورة داخل صورة والخاصة بمقاطع الفيديو على التطبيق، حيث يسعى التطبيق من أجل طرح العديد من الميزات الجديدة على التطبيق من أجل جذب الكثير من المستخدمين للتطبيق في ظل منافسة قوية وشرسة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم.

واتساب وميزة وضع صورة داخل صورة

حيث أشار تقرير هام نشرته الصحيفة الشهيرة “The Financial Express”، أن وضع الصورة داخل الصورة يوفر للمستخدمين فرصة مشاهدة الفيديو في التطبيق دون الإضطرار إلى الدخول غلى الموقع الأصلي للفيديو من اجل مشاهدته خلال الفترة القادمة مما يوفر الكثير من استهلاك الإنترنت للمستخدمين، لذا يسعى التطبيق جاهداً إلى إطلاق تلك الميزة الرائعة في أسرع وقت.

يختبر تطبيق واتساب خلال هذه الفترة ميزة وضع صورة داخل صورة أصلية لمكالمات الفيديو أيضاً، حيث تم رصد تلك الميزة الرائعة في الإصدار التجريبي من iOS لهواتف آيفون، وسوف يتم إطلاق تلك الميزة الرائعة بشكل رسمي لجميع المستخدمين قريباً، حيث أنها متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي، وكما عودنا التطبيق يعمل على طرح العديد من الميزات على الإصدار التجريبي لمدة معينه سوف يتم تلافي العيوب وطرحها لجميع المستخدمين بعد التأكد من أهميتها أو حذفها نهائياً.

والجدير بالذكر أن ميزة وضع صورة داخل صورة سوف تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات الأخرى أثناء إجراء مكالمة الفيديو مع شخص آخر، حيث تدعم تلك الميزة تطبيقات رائعة مثل يوتيوب، وتطبيق الفيديو الشهير Google Meet، مما يعمل على تحسين تجربة المستخدمين، وأوضح موقع “WABetaInfo” أن تلك الميزة الخاصة بوع صورة داخل صورة في تطبيق الدردشة الفوري العالمي WhatsApp، متاحة لمستخدمي الإصدار التجريبي على هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS، والذي يحمل رقم (2.22.24.79)، ولكن يجب على المستخدمين انتظار الإصدار الرسمي من التطبيق خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل الاستمتاع بالميزة الجديدة التي يختبرها التطبيق على هواتف أيفون التابعة لشركة آبل عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم.