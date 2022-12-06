نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول انستا لايت Instagram Lite خطوات تنزيل التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق انستا أصبح من أكثر التطبيقات التي يقبل عليها المستخدمين، وصار للتطبيق الكثير من الإصدارات التجريبية والنسخ التي تناسب كافة الأجهزة والأنظمة، ومن بين تلك النسخ التي تم إصدارها هي نسخة انستا لايت وتم تنزيلها بشكل كبير فور أصدرها، ولهذا سوف نعرض طريقة تسجيل دخول انستا لايت بالخطوات.

انستا لايت

التطبيقات لها مميزات وعيوب ومميزات انستا لايت كثيرة ومختلفة ومن أبرزها ما نذكره فيما يلي.

تطبيق انستا لايت حجمه صغير ويستجيب لجميع الشبكات لانه سريع.

التطبيق مصمم من أجل توفير الباقة.

كما أنه يجعل الأشخاص تستكشف كل ما يقوموا بالبحث عنه خلال ويوفر لهم كل ما يتعلق بموضوع البحث.

يسمح للأشخاص بمشاركة كافة اللحظات المهمة والمميزة مع غيرهم من الأصدقاء.

نشر مقاطع فيديو وصور على الصحفة من أجل مشاركتها مع الأصدقاء.

تطبيق انستا لايت لا يسبب عبئا على الأجهزة لانه صغير الحجم.

يوجود على تطبيق انستا لايت متصفح IGTV ويتيح للمستخدم مشاهدة الفيديوهات للأشخاص المفضلة لديهم.

تم إيقاف مجموعة من الخدمات التي تأخذ جزء كبير من الباقة منها، انتقاد نوع الضوابط، البث المباشر، علامات التبويب للمنتجات والتسوق.

تسجيل دخول انستا لايت

دخول انستقرام لايت هو أبسط الطرق التي يمكن أن تفعلها ولا تختلف طريقة الدخول عن طريقة تسجيل الدخول إلى إصدار تطبيق الانستجرام الاصلي، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية.

قم بفتح متصفح جوجل كروم على جهازك.

ثم قم بكتابة اسم تطبيق الانستجرام لايت في مربع البحث، ثم اضغط على علامة البحث.

سوف يظهر لك عدة صفحات قم بفتح الصحفة الأولية التي تحتوي على رابط التحميل.

قم بالضغط على الرابط واضغط تحميل التطبيق.

أنتظر عدة دقائق حتي يتم تحميل التطبيق إلى هاتفك.

ثم اضغط على رمز التطبيق على الشاشة الرئيسية.

سوف تظهر خانتين قم بإدخال الاسم او رقم الهاتف او البريد الإلكتروني في الخانة الأولي، ثم اكتب كلمة المرور في الخانة الثانية.

ثم قم بالضغط على زر Lonig أو تسجيل الدخول.

أنتظر قليلا حتي يتم تسجيل الدخول.

سوف يظهر عدة معلومات أثناء تسجيل الدخول وهي إذا كنت ترغب في مزامنة جهة الاتصال لديك أو في وقت لاحقاً يمكنك الضغط على كلمة التالي دون مزامنة جهة الاتصال.

كما يظهر لك تسجيل تاريخ الميلاد والصورة الشخصية إذا كنت ترغب في وضع اي منهما.

تسجيل دخول انستا لايت بحساب الفيسبوك

يمكن لمستخدمي تطبيق انستا لايت بتسجيل الدخول الى التطبيق بواسطة استخدام حساب الفيس بوك، وذلك يسهل علي المستخدم استرجاع الحساب مرة أخرى في فقدانه أو في نسيان كلمة المرور أو حذفه بشكل غير مقصود.

حل مشاكل حسابات انستقرام

تغير اللغة من إنجليزية إلى عربية على تطبيق انستا لايت

بعد تحميل تطبيق انستا لايت سوف تحتاج إلى تغيير اللغة إلى اللغة العربية والطريقة التالية سوف تساعدك على ذلك.

قم بفتح تطبيق انستا لايت .

ثم اضغط على رمز الإعدادات.

ثم إضغط على كلمة account.

ثم قم بالضغط على كلمة Language.

سوف تظهر لك قائمة تحتوي على كافة اللغات المتاحة قم بالضغط على اللغة العربية أو اللغة التي ترغب بها.

ثم قم بالضغط على موافق.

قدمنا لكم كيفية تحميل تطبيق انستقرام لايت وطريقة تسجيل الدخول إلى الحساب، بالإضافة إلى ذكر أهم مميزات استخدام التطبيق ومن أبرزها توفير الباقة، وذكرنا طريقة تغيير اللغة داخل التطبيق.