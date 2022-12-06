نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوقل فلايت | الحصول على أرخص أسعار تذاكر طيران عن طريق Google Flights في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص في كل مكان يبحثون عن طريقة الحصول على أسعار تذاكر رخيصة عن طريق قوقل فلايت حيث إنه أحد التطبيقات التي يمكن استخدامها بسهولة في حجز التذاكر ويتميز التطبيق بسهولة استخدامه وعند استخدام قوقل فلايت لن يستغرق الأمر منك الا دقائق معدودة وسوف تتمكن من خلال Google Flights حجز تذكره الطيران التي تريدها دون الذهاب إلى أي مكان، وفيما يأتي سنعرض لكم طريقه الحصول على أسعار تذاكر الطيران.

الحصول على أسعار تذاكر طيران رخيصة عن طريق قوقل فلايت

جوجل فلايت يساعدك في الحصول أسعار طيران رخيصة أو الأسعار المناسبة لك حيث يمكنك تحديد السعر الأقصي لك للحصول على التذكرة وسوف يساعدك تطبيق Google Flights على توفير ما تريد وهذه الميزة تجنبك دفع مبلغ باهظ عن مقدرتك في الشراء، وفيما يلي نوضح لكم طريقه الحصول على أسعار تذاكر طيران رخيصة .

قم أولا بتحديد ما تريد سوء رحلة ذهاب وعودة، أما رحلة ذهاب فقط أما رحلة تنقل بين أكثر من بلد.

ثم حدد درجة التذكرة حيث إنه يتوفر ثلاث درجات وهم، الدرجة الاقتصادية الممتازة، ودرجة رجال الأعمال، ودرجة اقتصادية.

حدد مدينة المغادرة، والمدينة التي تريد النزول بها.

ثم قم بالضغط على بحث، سوف تحصل على أقل سعر تقدمه أحد شركات الطيران، ولكن التطبيق لا يضم كافة شركات الطيران، مما يجعلك تحصل على سعر غير دقيق ولكنه الأفضل بين عدة شركات أخري.

مميزات قوقل فلايت

يحتوي تطبيق قوقل فلايت على العديد من المميزات منها ما يلي.

يوفر لك ميزة عرض التقويم، حيث أن الشركات تقوم بعمل عروض فيمكنك معرفة الموعد المناسب للحجز.

الرسم البياني للسعر، حيث إنه من خلال الضغط على هذه الأيقونة سوف تتعرف على أفضل تاريخ للسفر مما يوفر لك توفير التكاليف.

مقياس تقييم الأسعار، ويحدد لك أن كانت الأسعار خلال هذه الفترة باهظة أو متوسطة أو قليلة ومناسبة لك.

ميزه الاستكشاف، وسوف توفر لك طقس البلد التي ترغب في الذهاب إليها وأبرز الفنادق وكل ما تحتاج إليه في رحلتك.

تغير العملة واللغة والموقع، سوف تستطيع فعل هذه التغيرات من خلال القائمة الرئيسية في التطبيق.

تظهر نتائج البحث بشكل سريع.

يبحث لك عن أفضل سعر في مختلف شركات الطيران في نفس الوقت مما يساعدك في الوصول إلى أفضل سعر بشكل أسرع.

يمكنك شراء التذكرة بشكل مباشر بعد معرفة أفضل سعر.

عيوب تطبيق قوجل فلايت

كما يوجد لتطبيق قوقل فلايت عدة مميزات فإنه يضم أيضاً عدة عيوب تحتاج إلى التعديل ومن أبرز هذه العيوب ما نذكره فيما بعد.

لا يمكن الحجز من خلال تطبيق Google Flights حيث إنه يرشدك فقط إلى مكان الحجز.

لا يضم أسعار جميع شركات الطيران، لذلك فإنك سوف تتحقق من الأسعار مرة أخرى مقارنة بشركات الطيران الغير موجودة على تطبيق قوقل فلايت .

يوجد عدة ثغرات في الأسعار، لذلك قد تجد السعر مختلف عن المعروض أحياناً.

قدمنا لكم طريقة الحصول على أسعار تذاكر طيران رخيصة عن طريق قوقل فلايت، حيث إنه يساعدك على تحديد السعر المناسب لك، بالإضافة إلى عرض العروض التي تقدمها شركات الطيران أثناء أيام معينة خلال العام، لذلك فإنك سوف تتمكن من الحصول على السعر الأقل، كما ذكرنا لكم أهم مميزات وعيوب التطبيق وطريقة البحث من خلاله على الأسعار المناسبة.