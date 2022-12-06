نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المغربية الرياضية tnt على القمر الصناعي نايل سات والتي تنقل مباراة المغرب وكندا في كاس العالم اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة المغربية الرياضية tnt على القمر الصناعي نايل سات والتي تنقل مباراة المغرب وكندا في كاس العالم اليوم، أعلنت أدارة القناة بأنها ستنقل مباراة المغرب وكندا في كاس العالم اليوم على شاشتها حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة متابعة أي مبارة وخاصاً مبارايات كأس العالم، وقد قدمنا لكم في مقال سابق تردد القنوات المجانية الناقلة لمبارات كأس العالم.

تردد قناة المغربية الرياضية tnt على القمر الصناعي نايل سات

القناة المغربية الرياضية تذاع جميع الماتشات دون تشفير، حيث أنها تعد من أهم القنوات المتخصصة التي تبث أهم البطولات الدولية، تعرض جميع المباريات والبرامج بأعلى جوده بتنقية HD على مدار اليوم ولمدة 24 ساعة دون انقطاع أو تشفير، فهناك أكثر من قناة TNT المغربية 1 ، 2 ، 3 جميعهم يبثوا الأخبار الرياضية والمباريات.

القناة المغربية الرياضية tnt

القناة المغربية الرياضية مقرها الرسمي الرباط بالدار البيضاء، تأسيست يوم 16 سبتمبر 2006، تملكها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيونية، فهي قناة متخصصة لنقل وبث بث جميع الأنشطة الرياضة المغربية والعربية والدولية.

أبرز المعلقين علي جميع المبارايات

كابتن عادل المسعودي.

كابتن سفيان الرشيدي.

كابتن خليل فايد.

كابتن زكرياء أحرضان.

كابتن محمد العالي.

كابتن هشام فرج.

كابتن عبد الصمد ولد شهيبة.

توقيت مباراة المغرب وكندا 2022

ستذاع المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، أما الساعة الخامسة مساءً سيذاع بتوقيت القاهرة، وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر الإمارات، وستقام تقام المباراة بين المغرب وكندا على أرض ملعب استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، وسيعلق على المبارة المعلق حسن العيدروس وجواد بدة عبر قنوات بي إن سبورتس، والمعلق هشام فرج يعلق من خلال قنوات الرياضية المغربية التي تنقل المباراة ويذاع أيضا المباراة عبر قنوات الكأس القطري.

شاهد المبارة مباشر على تطبيق تود وبي إن كونكت

كما يمكنكم مشاهدة بث مباشر لحظه بلحظة لمباراة المغرب وكندا على تطبيق “تود”، وكذلك “بي إن كونكت”، كما تقدم “العين الرياضية” تغطية مباشرة لجميع أحداث ومجريات المواجهة. فإليكم الترددات القناة المغربية الرياضية tnt على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات.

تردد قناة المغربية الرياضية tnt على القمر الصناعي نايل سات