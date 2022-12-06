نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل إشارة تردد قناة الجديد ٢٠٢٢ اللبنانية على عرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق تحديث إشارة قناة الجديد الفضائية من خلال تردد قناة الجديد اللبنانية الذي يعمل على إشارة عرب سات 2023 2022، ولأن البحث مستمر عن ترددات القنوات الفضائية اليوم نستعرض واحد من اهم الترددات اللبنانية وهو لقناة الجديد al jadeed tv، تعتبر قناة متنوعة تبث من مقرها في لبنان، تعرض العديد من البرامج المختلفة ويتابعها الملايين حول العالم من خلال إستقبالها على الساتلات، وتعرض المحتوى من خلال بث مجاني على مدار 24 ساعة لتظهر على الشاشة مجموعة برامج قناة الجديد.

إذا ما كان الأمر متعلقاً بتعديل تردد قناة الجديد، فإن البحث يتواصل على محركات البحث وبالاخص “جوجل” للحصول على أحدث تردد قناة الجديد وهو ما تم رصده من أكثر الكلمات بحثاً، بغرض الإستفادة من تحدث إشارة القناة، وبجودة عالية، مصنفة قناة الجديد الفضائية قناة إخبارية وترفيهية والعديد من الفقرات التي تعرضها ويتابعها الملايين من المشاهدين بداخل لبنان وخارجها، تعد القناة منظومة برامج والتي تندمج في مجالات السياسية والاجتماعية والكوميدية التي تظهر عليها، لذلك نوضح لكم ما هو تردد قناة الجديد HD

تلفزيون الجديد اللبناني

يكثر البحث بين فترة وأخرى، من خلال كلمات بحثية مثل ماهو تردد قناة الجديد 2023، سعياً من الجهور في إعادة استقبال إشارة قناة الجديد بجودة عالية، وهي قناة متنوعة في إنتاج برامجها وكذلك هذه القناة تعتبر إخبارية بشكل كبير وتتابع الأحداث والتطورات في لبنان بتغطيات مميزة وموسعة مع عدد من النشرات الإخبارية بمجموع خمس نشرات على فترات اليوم.

طريقة تنزيل قناة الجديد

من خلال إضافة تردد قناة الجديد الفضائية اللبنانية الجديد على جميع الأقمار، يمكن بدء التقاط إشارة قناة الجديد بدون تشويش مع جودة عالية الدقة وبلا تداخل هوائي بالصوت النقي، الصور يمكن تنزيل قناة الجديد في التلفاز من اختيار خيار menue من جهاز التحكم عن بعد ثم الاعدادات والتركيب لإدخال التردد للقناة على القمر الذي تبث عليه وذلك من خلال تعديل قائمة الترددات ثم حفظها، وتعتبر القناة اللبنانية الفضائية هذه ضمن قائمة أفضل قنوات دولة لبنان وتحل ترتيب متقدم بين القنوات العربية وهي قناة يملكها القطاع الخاص تُعنى بالأخبار والتنوع في جدولة برامجها سواء ترفيهية او سياسية وفنية واجتماعية.

تلفزيون الجديد مباشر

لم يقتصر جمهورها وهي فضائية الجديد اللبنانية على السكان المحليين-ولكن- لما رسخته من الدور الإعلامي الفعال اصبح جمهورها من كل البلدان العربية خاصة منطقة الشرق الأوسط، فهي تسلط الأضواء وترصد كل ما يهم الشارع العربي وآخر الاخبار العاجلة مع تغطيات من قلب الحدث للإسهام بشكل وثيق بصناعة الخبر. وتأتي الجديد الفضائية AL JADEED HD وهي محطة تلفزة لبنانية ذات مسيرة إعلامية يشار لها بالبنان كواحدة من القنوات الغير مسيسة، وهدفها الوحيد عرض وجهات النظر وتقديم الاخبار بالحقائق الفعلية على الأرض.

الجديد قناة تلفزيونية لبنانية ذات تصنيف متنوع، مقرها في لبنان، اشتهرت ببرنامج (طوني خليفة) القائم على النقاشات والحوارات لمواضيع طارئة سواء اجتماعية وسياسية. بدأ أول بث فعلي للجديد في 1992م، وتم بثها تحت اسم نيوز تي في قبل أن يتم تعريب اسم القناة إلى الجديد لاحقاً.

مميزات قناة تلفزيون الجديد اللبناني

الجديد الفضائية تتوفر بها العديد من المميزات الغير معهودة في باقي القنوات الأخرى ما قادها لتصدر قائمة القنوات اللبنانية بل والعربية، ولفهم أفضل ماهي تلك المميزات من السطور التالية

تظهر استطلاعات الراي ان سطوع نجم القناة الفضائية(الجديد) يتركز في بعض الدول بشكل أكبر إذ لهذه القناة نصيب الأسد في كسب الجمهور في كل من جمهورية لبنان، وسوريا، ومصر، وفلسطين، إذ تسجل القناة أعلى نسب مشاهدة في هذه الدول.

يجمع التلفزيون اللبناني الجديد جميع خصائص القنوات المتكاملة في العديد من مجالات السياسية والمجتمع والكوميديا، وتسعى لتكون بمثابة قناة تتناول المادة الإعلامية (بعمق) لجميع القضايا والأحداث من خلال وسائل الإعلام عبر استضافة الصحفيين والكتاب ورجال السياسة.

قناة تجيد التنوع بضمها برامجا ترفيهية وكوميدية بالإضافة الى المسلسلات العربية والأجنبية المدبلجة

تخصص بدر سات لتبث عليه بدقة اتش دي.

تذيع قناة الجديد الفضائية 4 نشرات إخبارية وهي (النشرة الصباحة، ونشرة الظهيرة، والمسائية ، والليلية) يومياً وطوال الأسبوع، ويعمل مع محطة الجديد قامة من المذيعين وشبكة مراسلين ينتشرون في اهم العواصم العربية.

يتم توفير بث مباشر خاصة بهذه القناة”الجديد تي في” عبر الموقع الإلكتروني التابع للقناة بخدمة اشتراك.

قائمة برامج قناة الجديد الفضائية

هنا بيروت برنامج يومي يتناول آخر أحداث بيروت يبث بعد نشرة الثانية والنصف من تقديم المذيعين رواند ابو خزام جوزفين ديب ادم شمس الدين وليال سعد، ويستضيف شخصيات سياسية واجتماعية ومحللين للتعرف على جديد التطورات.

عمشان Show – الموسم الثاني، هو برنامج يومي في إطار هزلي، يتناول كل بعض القضايا السياسية والاجتماعية بطرق ساخرة تهكمية تبعث على السخرية مثل اللعب على التناقضات.

المفاوض

فوق ال 18

يسقط حكم الفاسد الموسم الثاني

صباح اليوم

برنامج الحدث، نافذة تطل يومياً لنقل الحدث لحظة بلحظة وقراءة أبعاده، لتحقيق ذلك يستضيف وجوه بارزة في السياسة والإعلام.

تردد قناة الجديد اللبنانية عرب سات

يتم البحث عن قناة الجديد على قمر بدر سات 26.0°E وهي توفر تردد عالي الوضوح لإستقبال إشارة البث فضائياً وهذا التردد تم مشاركته في الجدول التالي بالبيانات المدرجة أدناه

تردد قناة الجديد 11977 رمز القطبية V معدل الترميز 27500 القمر الصناعي بدر سات Arabsat- بدر 4- 26 درجة شرق

تقوم حاليا قناة الجديد AL JADEED HD بتطوير نظام البث من ناحية الجودة فقد انتهت من اعتماد نظام الجودة HD للوضوح فائق الدقة بتردد عالي على عرب سات من خلال بثها المتواصل على مدار 24 ساعة من خلال الأقمار الصناعية، وتوفر بث مباشر برابط مخصص لذلك على الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية، ويتم استقبال الجديد من خلال بدر 4 بتردد عالي الوضوح.