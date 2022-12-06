نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة إعادة تحديث تردد كرتون نتورك بالعربية CN Arabi 2022، هي قناة رسوم متحركة تلفزيوينة بالنسخة الرسمية للغة العربية وغالبا ما يتم رمزها إليها CN، تم إنطلاقها في عام 2010، وهي جزء من الشبكة الواسعة cartoon network التابعة لشركة ترنر برودكاستيج سيستم في أوروبا والشرق الأوسط، تسهتدف القناة الفئات العمرية من 6 الى 14 سنوات، فتقدم القناة سلسة من الافلام الكرتون بالعربية وبرامج متنوعة ومسابقات متجددة بشكل دوري، ويتم تشغيل بث القناة بدون تشفير على اكثر الأقمار إنتشاراً ويستمر البث على مدار 24 ساعة بدون توقف، ونقدم بيانات تحديث تردد قناة CN arabia كرتون بالعربية على جميع الأقمار لكي يستفيد المتابعين من إستقبالها على عرب سات ونايل سات مجاناً.
كرتون نتورك بالعربية قناة أطفال مجانية
تستمر قناة كرتون نتورك، في تقديم حلقات جديدة الخاصة بالرسوم المتحركة، فهي تقدم افلاما كارتونية لا حصر لها ضمن كاتلوج متنوع يتضمن افلام كارتون عالمية مشوقة في بث مستمر طوال اليوم، تقدم القناة المحتوى الطفولي الذي يرضي الأطفال بشكل متزايد، وتهدف لتكون قناة فضائية متكاملة وذلك بطريقة عرض برامج تصب في صالح التعليم ومشاركة التجارب وصقل المواهب الى جانب كل من توفير حلقات رسوم الكرتون والمسابقات المتميزة من CN والألعاب على الموقع الرسمي، وهي قناة ناطقة بالعربية يتم إستقبالها من خلال التردد الخاص بها على الساتل EUTELSAT 7 WEST A SATELLITE حيث يمكن في أي وقت ضبطها وتنزيلها.
ولرغبة العديد من الناس في مشاهدة قناة كرتون نتورك والتمتع بما تقدمه مجاناً على جميع الأقمار وتسهيلاً للقراء بمعرفة تردد قناة كرتون نتورك 2023 نقوم الآن بمشاركة تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على نايل سات
من التردد المرفق الآتي يمكن إعداد قناة كرتون نتورك بالعربية وضبطها من خلال إضافة التردد بشكل صحيح على الرسيفر وبيانات هذا التردد لقناة cartoon network هي
|القمر الصناعي Satellite
|EUTELSAT 7 WEST A SATELLITE نفس مدار نايل سات
|التردد-Frequency
|11276 MHZ
|الإستقطاب-Pol
|عمودي برمز V
|معدل الترميز Symbol rate
|27500
|النظام-التعديل
|C04،DVB-S
سوف يستقبل المتلقي بث قناة كرتون نتورك عن طريقة إدخال التردد الجديد المرفق في الجدول أعلاه مع التنويه ان معدل تصحيح الخطأ هو 5/6
تنزيل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية عرب سات
يمكن إستقبال القناة على عرب سات بإضافة التردد 11747 استقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.
|التردد العمودي
|11747 ميغاهيرتز
|معدل الترميز
|27500
|إسم القناة على الرسيفر
|CN Arabia
- إسم القناة على الرسيفر CN Arabia
- بيانات التردد هو 11747
- تصحيح الخطا 3/4
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو عرب سات
- معدل الترميز 27500
- جودة القناة SD
تردد قناة كرتون العربية الجديد
وتسجل قناة كرتون نتورك بالعربية اعلى نسب مشاهدة بإعتبارها قناة حصرية في تقديم الكرتون الجديد تحت مسمى cn arabia حيث على المستخدم ضبط نايل سات وإضافة أقوى تردد للقناة لتلقيها عبر جهاز الرسيفر الخاص والذي سوف يعمل بإشارات قوية حيث سيكون من السهل ضبطه من خلال جدول التردد أعلاه.
تم إطلاق قناة كرتون نتورك على اكثر من قمر متعدد بالتالي توفرها بجودة HD لإستقبال تردد القناة بوضوح عالي لدى مالكي اجهزة الرسيفر المتقدمة بخاصية اتش دي، وفي المقابل يمكن ايضا مواصلة تلقي إشارة القناة بصيغة SD التي تعمل بالاجهزة الرسيفر القديمة، ويمكن ضبط قناة كرتون نتورك على جميع الاقمار وأقوى الترددات الفضائية التي يتم البحث عنها وتنزيلها كما توضحه الفقرة التالية لمشاهدة قناة كرتون نتورك.
طريقة إضافة تردد قناة كرتون نتورك
بعد ان عرضنا تردد قناة كرتون نتورك على جميع الأقمار الصناعية، نقدم الآن أفضل شرح يساعدك في تنزيل القناة بالضغط على القائمة من جهاز التحكم عن بعد، ثم من لوحة الاعدادات الظاهرة اختر التركيب ثم manaul search، حدد القمر الصناعي ثم أضف التردد الصحيح ثم اعمل الحفظ بواسطة الزر الازرق بالنقر عليه، عندما يتم إيجاد القناة على الاقمار بشكل تلقائي اضغط على ok.
أنتهينا من إعداد هذا الشرح والذي تناولنا في سطوره أحدث تردد قناة كرتون نتورك وكيفية إدخال تردد قناة كرتون نتورك بدون الحاجة لفني ساتلايت.
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