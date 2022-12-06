نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول انستا عن طريق رقم الهاتف وكيفية استعادة حساب انستقرام من فيسبوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق انستا هو أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي حيث يستطيع كل شخص أن يقوم بعرض المحتوي الذي يرغب به سوء صور أو فيديوهات وغيرها ولكن من خلال انستغرام يصل سريعاً إلى العامة ويتمكن الكثير من رؤيته بعكس التطبيقات الأخري، ويمكن تسجيل دخول انستا عن طريق رقم الهاتف وذلك من خلال قراءة المعلومات التالية.

تسجيل دخول انستا عن طريق رقم الهاتف

انستقرام يوفر الكثير من المميزات التي تجعل الشخص يرغب في التصفح عليه ويمكن لأي شخص أستخدمه، ولمعرفة طريقة تسجيل دخول انستا عن طريق رقم الهاتف أتبع الخطوات الآتية.

أولا قم بتحميل تطبيق الانستجرام على هاتفك.

ثم قم بفتح انستا واضغط على كلمة تسجيل الدخول.

قم بتسجيل البريد الإلكتروني (رقم الهاتف).

سوف تحصل على رمز التأكيد على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله، يتم كتابة الرقم في تطبيق الانستجرام في خانة تأكيد الكود.

ثم قم بكتابة اسمك وكلمة السر التي تود استخدامها لتسجيل الدخول.

قم بالضغط على متابعة، واكتب تاريخ ميلادك.

ثم اضغط على كلمة التالي، وحدد الصورة التي ترغب في وضعها للصفحة الشخصية لك.

تتمكن الآن من دخول تطبيق الانستجرام والاستمتاع بكل ما يقدمه من مميزات.

في حالة عدم رغبتك في إنشاء حساب جديد، يمكنك استخدام حسابك الخاص على تطبيق الفيس بوك.

استعادة حساب انستا من فيس بوك

ذكرنا كيفية تسجيل دخول انستا عن طريق رقم الهاتف سوف نقدم لكم كيفية استعادة حساب انستا في حالة استخدام حساب الفيس بوك والطريقة كما يلي.

يتم فتح حسابك على الفيس بوك.

ثم قم بالضغط على انستجرام، واضغط على عبارة Get Help Singing.

سوف تظهر ثلاثة خيارات، قم بالضغط على الخيار الأخير وهو الفيس بوك.

سوف يتم تحويلك من جديد إلى تطبيق الفيس بوك.

سوف تحصل على رسالة تؤكد لك نجاح ربط انستجرام بحساب الفيسبوك.

ثم يتم تحويلك مرة أخرى إلى تطبيق انستا من أجل إدخال كلمة مرور جديدة.

بعد ذلك سوف تتمكن من فتح التطبيق مرة أخرى.

استعادة حساب انستقرام عن طريق الإيميل

قد تفقد حسابك الخاص على الانستقرام أو تنسي كلمة المرور الخاصة بك، ولذلك نقدم لك طريقة إستعادة الحساب باستخدام الإيميل.

قم بفتح تطبيق الانستجرام على الهاتف الخاص بك.

اضغط على كلمة Get Help Singing In.

سوف تظهر لك ثلاثة خيارات.

اضغط على الخيار الأول وهو اسم المستخدم او البريد الإلكتروني.

قم بإدخال البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على علامه صح الموجودة أعلي الشاشة.

سوف تحصل على رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على رابط قم بالضغط عليه من أجل إعادة فتح الحساب.

سوف تستعيد حسابك الخاص على الانستقرام بعد هذه الخطوات.

حل مشاكل حسابات انستقرام

مميزات استخدام تطبيق الانستجرام

يوفر تطبيق انستجرام مجموعة من المميزات التي تجعل المستخدم يحصل على تجربة فريدة ومختلفة عن استخدم التطبيقات الأخري ومن أبرز المميزات ما يلي:

الحالات، حيث يمكنك عرض الفيديوهات بطريقة مختلفة على مدار اليوم.

يوفر لك حماية وخصوصية لحسابك الخاص.

إيقاف المنشورات، في حالة عدم رغبتك في رؤية نوع معين من المنشورات.

قارئ رموز الاستجابة.

مميزات التجارة الإلكترونية.

الهشتاج، حيث يوفر لك كافة المعلومات التي تحتاج إلى معرفته حول موضوع معين.

قدمنا لكم طريقه تسجيل دخول انستقرام برقم الهاتف كما قدمنا لكم طريقتان لاستعادة الحساب مرة أخرى، بالإضافة إلى توضيح عدة مميزات للتطبيق.