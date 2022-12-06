نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Oppo Find X6 2023 الموعد المتوقع لنزولة بالأسواق وسعر هاتف اوبو فايند X6 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات Oppo Find X6 2023 ,نظرًا لأن الإطلاق المتوقع لـ Oppo Find X6 لا يزال بعيدًا جدًا ، فقد كان هناك عدد قليل من تسريبات المواصفات حتى الآن ، لكن التفاصيل بدأت تتسرب – وقد بدأت Oppo إعلاناتها الرسمية الخاصة,ربما الأهم من ذلك أننا سمعنا القليل عن الشرائح. أكدت شركة Oppo نفسها أنها ستستخدم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 الجديدة في هواتفها القادمة من سلسلة Find X – أي FindX6,هذا لا يعني بالضرورة أن 8 Gen 2 سيظهر في كل هاتف Find X6 بالرغم من ذلك. يدعي Weibo leaker Digital Agent 007 أنه في حين أن Find X6 Pro سيستخدم 8 Gen 2 ، فإن Find X6 العادي سيستخدم 8+ Gen 1 الأقدم, للأطلاع علي جميع مميزات هاتف اوبو فايند X6 الجديد يمكنك ذلك من خلال متابعه الأسطر القادمة.

مميزات هاتف مواصفات Oppo Find X6 2023

أطلقت شركة Oppo سلسلة هواتفها الذكية Find X5 على مستوى العالم في فبراير من هذا العام. يقال إن صانع الهواتف الذكية الصيني يعمل الآن على الجيل التالي من التشكيلة الرئيسية التي من المتوقع أن يتم إصدارها في عام 2023. ومن المرجح أن تشتمل مجموعة الهواتف الذكية القادمة على جهازين – الفانيليا Oppo Find X6 و Find X6 Pro.

من المتوقع أن يتم تشغيل كلا الهاتفين الذكيين بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 2 القادمة. الآن ، يشير تقرير جديد صادر عن GizmoChina إلى أن كلا الجهازين قد يتباهيان أيضًا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات Oppo Find X6 2023

كما ذكرنا سابقًا ، من المرجح أن يتم تشغيل كلا الهاتفين الذكيين بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 2 القادمة. ومع ذلك ، قد تقوم شركة Oppo بتجهيز الطراز الأساسي بمعالج Snapdragon 8+ Gen1 وفقًا للتقرير ، من المتوقع أن يكون لكلا الجهازين إعداد كاميرا خلفية ثلاثية. من المحتمل أن يشتمل هاتف أوبو فايند X6 الفانيليا على – كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بزاوية عريضة للغاية تبلغ 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يحتوي متغير Pro على مستشعر 50 ميجابكسل للكاميرا الأساسية وعدسة فائقة الاتساع 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي أخرى بدقة 50 ميجابكسل. ولم يكشف التقرير عن أي تفاصيل حول كاميرا السيلفي ومن المتوقع المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

تكلفة هاتف Oppo Find X6

لا يوجد أسعار مؤكدة على نطاق Find X6 ، لذلك نحتاج إلى إعادة النظر في النماذج التي ظهرت من قبل لإعطائنا فكرة. لتسهيل الأمر ، نقوم بتقسيمها حسب النموذج. أولاً هناك النموذج العادي: