كيفية البحث عن شخص في فيسبوك عن طريق البريد الإلكتروني أو جوجل

يحتاج الكثير من الأشخاص التعرف على شخص معين عبر حساب الفيسبوك، وهناك العديد من الطرق التي وفرتها المنصة للمستخدمين للعثور على صديق عبر المنصة والبحث عنهم بكل سهولة، ومن أهم هؤلاء الطرق هي البحث عن شخص في فيسبوك عن طريق البريد الإلكتروني أو جوجل والتي تجعل الأمر سهل للغاية وسوف نوضحها لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية من أجل سرعة التوصل إلى الشخص الذي تبحث عنه.

طريقة البحث عن شخص في فيسبوك عن طريق البريد الإلكتروني

يمكن للمستخدم البحث عن أحد الأشخاص عبر موقع الفيسبوك من خلال البريد الإلكتروني الخاص به، في حالة عدم التعرف على رقم هاتفه، يُمكنه البحث عن طريق الايميل سوف نقوم بالإجابة عليهم خلال الخطوات التالية:

كل ما عليك هو فتح موقع الفيس بوك من الهاتف أو المتصفح.

ثم تسجيل الدخول وعند انتقالك على الصفحة الرئيسية، عليك الانتقال إلى شريط البحث بأعلى الموقع.

ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالحساب التي تبحث عنه، ثم اضغط على زر “Enter” من الكيبورد في حالة استخدام المتصفح عبر جهاز الكمبيوتر.

بينما في حالة استخدام الهاتف اضغط على زر “البحث عن الحساب”.

سيتم طرح العديد من المقترحات لأشخاص لديهم نفس البريد الإلكتروني وعند إيجاد الشخص، قم بالضغط عليه والدخول على الصفحة الشخصية الخاصة به، وإرسال له إرسال “طلب صداقة”.

كيفية البحث عن شخص في فيسبوك عن طريق جوجل

قد يفقد بعض مستخدمي الفيس بوك حسابهم ولا يكون لديهم البريد الإلكتروني الخاص بهم، أو ترغب في التعرف على حساب صديق من خلال حسابه على جوجل، ولذلك يمكن من خلال حساب جوجل كالتالي: