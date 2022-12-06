حقيبة ذكية مزودة بوحدة تتبع وشاحن MagSafe من أبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - كشفت العلامة التجارية "هايبر" Hyper عن حقيبة ظهر ذكية مع دعم مدمج لتطبيق التتبع من شركة أبل Find My؛ مما يساعد المستخدمين على مراقبة ممتلكاتهم في حالة تعرضهم للسرقة.

وتعد HyperPack Pro حقيبة ظهر غنية بالمزايا الهامة مع عدد من المزايا التنظيمية المصممة لجذب المحترفين المبدعين وغيرهم ممن يجدون أنفسهم بانتظام أثناء التنقل مع أجهزتهم.

وبدلاً من مجرد أخذ حقيبة ظهر وإضافة وحدة تتبع Find My إليها، سعت شركة "هايبر" إلى تصميم حقيبة ظهر من الصفر، تجذب مستخدمي أبل من خلال الوظائف والحماية والتصميم.

وتتميز حقيبة HyperPack Pro بثلاثة أقسام رئيسية: الأولى حجرة كمبيوتر محمول تتناسب مع دفتر ملاحظات مقاس 16 بوصة، وقسم آخر شامل للعناصر الأخرى.

وهناك قسم ثالث منظم به الكثير من الجيوب الصغيرة للحفاظ على أجهزة الشحن والإكسسوارات وغيرها من العناصر منظمة، ويمكن الوصول إليه بسهولة.

وتشتمل الأقسام الإضافية على جيب نظارة شمسية مبطن بالقماش وجيب أمامي سهل الوصول على الوجه الخارجي لحقيبة الظهر، وجيب خشبي مخفي يستند إلى جسمك لتوفير أمان إضافي للأشياء القيمة مثل جوازات السفر والمحافظ.

ويوجد أيضاً ضمن أقسام الحقيبة جيب لزجاجة ماء قابل للتوسيع من جانب واحد، وشاحن MagSafe فريد متوافق مع الشاحن، بحسب ما أورده موقع "ماك رومرز".

وتقول الشركة إنه مع جميع الأقسام والجيوب المختلفة، تم تصميم HyperPack Pro ليس فقط للتنظيم والحماية ولكن أيضًا لدعم شحن أجهزتك أثناء التنقل.

وصممت "هايبر" عددًا من حلقات المرور والتوجيه في حقيبة الظهر، مما يسهل تشغيل الكابل من حزمة البطارية المخزنة في الحقيبة إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو الآيباد أو الأجهزة الأخرى المخزنة بشكل منفصل في أقسام أخرى.

يشتمل جيب جانبي على مقسم داخلي شبكي لوضع شاحن MagSafe من أبل بشكل آمن وعبارة للسماح لك بتوجيه كابل الشاحن إلى الجزء الداخلي من حقيبة الظهر حيث يمكن توصيله ببنك طاقة.

وبمجرد إعداد ذلك، يمكنك ببساطة وضع جهاز آيفون الخاص بك في الجيب المضغوط، حيث سيتم تثبيته على شاحن MagSafe والسماح لك بإيقاف تشغيل جهازك أينما كنت.

توفر وحدة مقاومة الماء IPX4 الموضوعة في الجزء العلوي من حقيبة الظهر وظيفة Find My‌، مع الموقع البارز الذي يوفر الموضع الأمثل للسماح لك بسماع أصوات التنبيه 90 ديسيبل، التي يمكن أن تصدرها إذا كنت قد فقدت حقيبتك وأردت اختبار اتصالها من تطبيق Find My‌ على جهاز أبل الخاص بك.

وكما هو الحال مع AirTags والمنتجات الأخرى التي تدعم Find My، يمكن لـ HyperPack Pro تنبيهك عبر التطبيق إذا كانت في غير محلها أو منسية أو مسروقة وخرجت عن النطاق، وستسمح لك شبكة Find My بتتبع موقعها.

وعلى غرار AirTags، تعمل وحدة Find My في حقيبة HyperPack Pro مع بطارية CR2032 قابلة للاستبدال تقول الشركة إنها يجب أن تستمر حوالي 8 أشهر.

وعلى الصعيد الأمني، قد يكون من غير المرجح أن يتعرف اللص على وحدة Find My في حقيبة الظهر كمتعقب، مقارنة بـ AirTag الذي يمكن التعرف عليه على الفور بمجرد رصده ويمكن إزالته والتخلص منه بسهولة.

ومع وحدة Hyper's Find My المدمجة مباشرة في الحقيبة، يلزم قدر مناسب من الجهد لإزالتها أو إزالة بطاريتها.

وتتضمن الحقيبة بعض الميزات الأخرى التي تركز على الأمان مثل جيب حجب RFID الداخلي لمنع اللصوص من سحب بطاقات الائتمان الخاصة بك أو المستندات الأخرى التي تدعم RFID مثل جوازات السفر.

وتقول هايبر إنه من المقرر أن تبدأ الحقائب الأولى في الشحن من المصنع، الشهر المقبل، مع التسليم إلى الداعمين الأوائل في فبراير.